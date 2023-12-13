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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Новополоцке

Нарядное платье СтрекозаНарядное платье Стрекоза
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150 р.

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Нарядное платье Стрекоза

122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платье к Новому году Нарядное платье к Новому году

15 р.

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Нарядное платье к Новому году

80 - 86 (1-2 года)

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Платье KidokuПлатье Kidoku

30 р.

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Платье Kidoku

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье пышное Платье пышное

55 р.

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Платье пышное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье бархатное р. 122-228Платье бархатное р. 122-228

Договорная

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Платье бархатное р. 122-228

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Платье рост 116Платье рост 116

100 р.

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Платье рост 116

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье с накидкойНарядное платье с накидкой

25 р.

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Нарядное платье с накидкой

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье для девочки со шлефомПлатье для девочки со шлефом

30 р.

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Платье для девочки со шлефом

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье джинсовые р 108-110Платье джинсовые р 108-110

12 р.

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Платье джинсовые р 108-110

104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

150 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

12 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

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Платье новогоднее 2-3 гПлатье новогоднее 2-3 г

Договорная

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Платье новогоднее 2-3 г

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

ПлатьяПлатья

7 р.

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Платья

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

45 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Нарядное платье СтрекозаНарядное платье Стрекоза
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150 р.

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Нарядное платье Стрекоза

122 - 128 (7 лет)

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Платье на утренник Платье на утренник

90 р.

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Платье на утренник

86 - 92 (2 года)

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Платье на праздник Платье на праздник

30 р.

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Платье на праздник

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядное для девочки Платье нарядное для девочки

50 р.

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Платье нарядное для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Платье Mark FormelleПлатье Mark Formelle

15 р.

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Платье Mark Formelle

128 - 134 (8 лет)

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ЮбкаЮбка

15 р.

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Юбка

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

60 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

35 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Новогоднее платье Breeze, Турция Новогоднее платье Breeze, Турция

25 р.

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Новогоднее платье Breeze, Турция

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Одежда для девочек Одежда для девочек

38 р.

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Одежда для девочек

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

90 р.

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Платье нарядное

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

Договорная

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Нарядное платье

104 - 110 (5 лет)

Платье нарядное Платье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье новогоднееПлатье новогоднее

20 р.

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Платье новогоднее

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Рост 110-116 Платье для девочки Рост 110-116

Договорная

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Платье для девочки Рост 110-116

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года)

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Красивое платьеКрасивое платье

15 р.

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Красивое платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

20 р.

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Нарядное платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье велюровое Платье велюровое

20 р.

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Платье велюровое

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье, примерно на ребенка 3-5 летПлатье, примерно на ребенка 3-5 лет

15 р.

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Платье, примерно на ребенка 3-5 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки H&MПлатье для девочки H&M

25 р.

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Платье для девочки H&M

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платья Платья

50 р.

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Платья

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьяПлатья

10 р.

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Платья

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье на выпускной Платье на выпускной

45 р.

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Платье на выпускной

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье трикотажноеПлатье трикотажное

10 р.

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Платье трикотажное

110 - 116 (5-6 лет)

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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