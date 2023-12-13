Пассажирские и грузовые перевозки в Новополоцке
Договорная
Грузоперевозки
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки
Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка грузов до 3-х тонн, длинной до 6 метров. Опытный водитель, возможно предоставление услуги грузчиков.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки Грузчики
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Новополоцк
12.50 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки быстро качественно и недорого,дачные квартирные переезды,вывоз мусора,помощь в сборке и разборке мебели,услуга грузчиков.
Витебская, Новополоцк
1 р.
Любые перевозки Услуги Грузчиков
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезём ваш диван, холодильник, организуем переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного ...
Витебская, Новополоцк
1 р.
Грузовое такси Грузчики Вывоз мусора
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки. Экономичная доставка по городу, РБ
Грузоперевозки для частных клиентов и компаний. Для частных клиентов: * квартирные переезды * доставка бытовой техники и мебели * доставка стройматериалов Для компаний: * Перевозка различных грузов по...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузовое такси. Грузчики. Вывоз мусора.
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки Полоцк Новополоцк до 2 тонн
Перевозка грузов до 2-х тонн, квартирные переезды ,услуги грузчиков
Витебская, Новополоцк
Договорная
Перевозки грузчики
Любые погрузочные работы, Грузоперевозки,Вывоз мусора. Работаем без выходных. Цены уточняйте
Витебская, Новополоцк
15 р.
Перевозка грузов грузчики Вывоз мусора
. Цены уточняйте по телефону.
Витебская, Новополоцк
1 р.
Пассажирские перевозки
Витебская, Новополоцк
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки по г. Полоцк/Новополоцк, району и РБ - Переезды (квартирные, офисные, дачные) - Доставка строительных материалов - Развоз товаров по магазинам, складам, фирмам( ОПЫТ РАБОТЫ) Renault ...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора
Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки, грузчики
Внутренние размеры будки: Длинна 4,13 Ширина 2,24 Высота 2,29 Квартирные и дачные переезды, грузчики
Витебская, Новополоцк
45 р.
Автомобили в аренду
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки до1,5 т. Полоцк, Новополоцк. РБ.
Грузоперевозки по городу, району РБ , РФ до 1,5тонн Возможна помощь при погрузке. Работаем без выходных! Наличный и безналичный расчет.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки Полоцк-Новополоцким-Минск
Грузоперевозки по РБ и РФ, Новополоцк-Полоцк-Минск - Минск-Полоцк-Новополоцк доставка сборных грузов ежедневно, квартирные, дачные, офисные переезды, вывоз строительного мусора, есть бригада опытных г...
Витебская, Новополоцк
1.70 р.
Грузоперевозки город - РБ(только звонить)
Осуществляем перевозки грузов по году и РБ- весом до 7 тонн. Размеры авто д6.1/ш2.45/в2.1. Имеется рохля и такелажные ремни. Любое количество грузчиков.
Витебская, Новополоцк
Договорная
ВЫВОЗ МУСОРА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузчики с Авто
Услуги опытных грузчиков:качественно,быстро,надёжно! Цена договорная(в зависимости от габаритов,этажей,срочности) Так же можем предоставить транспорт различной грузоподъёмности.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки Полоцк Новополоцк РБ
Грузоперевозки Полоцк Новополоцк РБ Д4хШ1,9×В1,9; 13м³ до 3т. Дмитрий.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Перевозки т4 7мест до1тонны
Перевезу груз до 1 тонны . В автобусе 7 мест.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по РБ, РФ . Автомобиль Мерседес спринтер. Грузоподъёмность 2т, объем 15м3. Габаритные размеры: д ш в 4500 1700 1900 . Возможна услуга грузчиков
Витебская, Новополоцк
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский