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Пассажирские и грузовые перевозки в Новополоцке

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка грузов до 3-х тонн, длинной до 6 метров. Опытный водитель, возможно предоставление услуги грузчиков.

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Грузчики

Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки

12.50 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки быстро качественно и недорого,дачные квартирные переезды,вывоз мусора,помощь в сборке и разборке мебели,услуга грузчиков.

Витебская, Новополоцк

Любые перевозки Услуги Грузчиков

1 р.

Любые перевозки Услуги Грузчиков

Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезём ваш диван, холодильник, организуем переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного ...

Витебская, Новополоцк

Грузовое такси Грузчики Вывоз мусора

1 р.

Грузовое такси Грузчики Вывоз мусора

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки. Экономичная доставка по городу, РБ

Договорная

Грузоперевозки. Экономичная доставка по городу, РБ

Грузоперевозки для частных клиентов и компаний. Для частных клиентов: * квартирные переезды * доставка бытовой техники и мебели * доставка стройматериалов Для компаний: * Перевозка различных грузов по...

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси. Грузчики. Вывоз мусора.

Договорная

Грузовое такси. Грузчики. Вывоз мусора.

Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Полоцк Новополоцк до 2 тонн

Договорная

Грузоперевозки Полоцк Новополоцк до 2 тонн

Перевозка грузов до 2-х тонн, квартирные переезды ,услуги грузчиков

Витебская, Новополоцк

Перевозки грузчики

Договорная

Перевозки грузчики

Любые погрузочные работы, Грузоперевозки,Вывоз мусора. Работаем без выходных. Цены уточняйте

Витебская, Новополоцк

Перевозка грузов грузчики Вывоз мусора

15 р.

Перевозка грузов грузчики Вывоз мусора

. Цены уточняйте по телефону.

Витебская, Новополоцк

Пассажирские перевозки

1 р.

Пассажирские перевозки

Витебская, Новополоцк

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки по г. Полоцк/Новополоцк, району и РБ - Переезды (квартирные, офисные, дачные) - Доставка строительных материалов - Развоз товаров по магазинам, складам, фирмам( ОПЫТ РАБОТЫ) Renault ...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки. Вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки. Вывоз мусора

Качественные грузоперевозки от 1 до 5 тонн и до 40 кубов. Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, сборка и разборка мебели, оборудования, вывоз и вынос строительного и ...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, грузчики

Внутренние размеры будки: Длинна 4,13 Ширина 2,24 Высота 2,29 Квартирные и дачные переезды, грузчики

Витебская, Новополоцк

Автомобили в аренду

45 р.

Автомобили в аренду

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки до1,5 т. Полоцк, Новополоцк. РБ.

Договорная

Грузоперевозки до1,5 т. Полоцк, Новополоцк. РБ.

Грузоперевозки по городу, району РБ , РФ до 1,5тонн Возможна помощь при погрузке. Работаем без выходных! Наличный и безналичный расчет.

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Полоцк-Новополоцким-Минск

Договорная

Грузоперевозки Полоцк-Новополоцким-Минск

Грузоперевозки по РБ и РФ, Новополоцк-Полоцк-Минск - Минск-Полоцк-Новополоцк доставка сборных грузов ежедневно, квартирные, дачные, офисные переезды, вывоз строительного мусора, есть бригада опытных г...

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки город - РБ(только звонить)

1.70 р.

Грузоперевозки город - РБ(только звонить)

Осуществляем перевозки грузов по году и РБ- весом до 7 тонн. Размеры авто д6.1/ш2.45/в2.1. Имеется рохля и такелажные ремни. Любое количество грузчиков.

Витебская, Новополоцк

ВЫВОЗ МУСОРА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ВЫВОЗ МУСОРА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Витебская, Новополоцк

Грузчики с Авто

Договорная

Грузчики с Авто

Услуги опытных грузчиков:качественно,быстро,надёжно! Цена договорная(в зависимости от габаритов,этажей,срочности) Так же можем предоставить транспорт различной грузоподъёмности.

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Полоцк Новополоцк РБ

Договорная

Грузоперевозки Полоцк Новополоцк РБ

Грузоперевозки Полоцк Новополоцк РБ Д4хШ1,9×В1,9; 13м³ до 3т. Дмитрий.

Витебская, Новополоцк

Перевозки т4 7мест до1тонны

Договорная

Перевозки т4 7мест до1тонны

Перевезу груз до 1 тонны . В автобусе 7 мест.

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по РБ, РФ . Автомобиль Мерседес спринтер. Грузоподъёмность 2т, объем 15м3. Габаритные размеры: д ш в 4500 1700 1900 . Возможна услуга грузчиков

Витебская, Новополоцк

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Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

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Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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