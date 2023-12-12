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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Новополоцке

Картофель картошка

20 р.

Картофель картошка

Витебская, Новополоцк

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Картошка Картофель

0.50 р.

Картошка Картофель

Витебская, Новополоцк

Картофель

Договорная

Картофель

Витебская, Новополоцк

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Договорная

Картофель

Витебская, Новополоцк

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Огурцы солёные бочковые капуста квашенная

5 р.

Огурцы солёные бочковые капуста квашенная

Витебская, Новополоцк

Тыква

0.80 р.

Тыква

Витебская, Новополоцк

2 р.

Тыква

Витебская, Новополоцк

Майский мед также июльское лесное разнатравье.

15 р.

Майский мед также июльское лесное разнатравье.

Витебская, Новополоцк

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Картофель

20 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

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КАРТОФЕЛЬ#ЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ# 2023#ПРИВЕЗУ

Договорная

КАРТОФЕЛЬ#ЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ# 2023#ПРИВЕЗУ

Витебская, Новополоцк

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Огурцы маринованные, щавель, рассольник

4 р.

Огурцы маринованные, щавель, рассольник

Витебская, Новополоцк

Огурцы солёные

10 р.

Огурцы солёные

Витебская, Новополоцк

2.50 р.

Продам топинамбур. В наличии имеется 7,5 кг

Витебская, Новополоцк

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25 р.

Картофель крупный

Витебская, Новополоцк

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Картошка

30 р.

Картошка

Витебская, Новополоцк

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Картофель

0.55 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

10 р.

Картошка( мелкая)

Витебская, Новополоцк

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10 р.

Картошка (мелкая)

Витебская, Новополоцк

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Огурцы маринованные

6 р.

Огурцы маринованные

Витебская, Новополоцк

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Тыква

1 р.

Тыква

Витебская, Новополоцк

Картофель

5 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

Картошка кормовая

0.25 р.

Картошка кормовая

Витебская, Новополоцк

Продам 1 сетку картошки 40 кг

30 р.

Продам 1 сетку картошки 40 кг

Витебская, Новополоцк

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Договорная

Продам картофель.

Витебская, Новополоцк

Договорная

Кабачки и домашняя капуста(для квашения)

Витебская, Новополоцк

Картофель

15 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

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Бульба галла 5 кг сетка картофель

3 р.

Бульба галла 5 кг сетка картофель

Витебская, Новополоцк

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Картофель

25 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

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Тыква

1 р.

Тыква

Витебская, Новополоцк

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Микрозелень , горох , редис , брокколи , подсолнух

4 р.

Микрозелень , горох , редис , брокколи , подсолнух

Витебская, Новополоцк

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25 р.

Картофель,сорт Гала

Витебская, Новополоцк

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Договорная

Капуста

Витебская, Новополоцк

Тыква оранжевая

2.50 р.

Тыква оранжевая

Витебская, Новополоцк

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Тыква патиссоны

2 р.

Тыква патиссоны

Витебская, Новополоцк

20 р.

Картошка

Витебская, Новополоцк

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Картофель

5 р.

Картофель

Витебская, Новополоцк

17 р.

Продам крупный домашний картофель,сорт Королева Ан

Витебская, Новополоцк

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Картофель''Королева Анна'',''Скарб'' 1 кг-0.60коп.

0.60 р.

Картофель''Королева Анна'',''Скарб'' 1 кг-0.60коп.

Витебская, Новополоцк

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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