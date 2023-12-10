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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Новополоцке

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Витебская, Новополоцк

Доставка
Обои

10 р.

Обои

Витебская, Новополоцк

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Обои

40 р.

Обои

Витебская, Новополоцк

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Обои

140 р.

Обои

Витебская, Новополоцк

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Обои Марбург( Германия)

Договорная

Обои Марбург( Германия)

Витебская, Новополоцк

Скинали для кухни 2шт.

80 р.

Скинали для кухни 2шт.

Витебская, Новополоцк

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Обои

55 р.

Обои

Витебская, Новополоцк

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Декоративные решетки

20 р.

Декоративные решетки

Витебская, Новополоцк

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Плитка инжекторная

90 р.

Плитка инжекторная

Витебская, Новополоцк

Материалы для ремонта и отделки

22 р.

Материалы для ремонта и отделки

Витебская, Новополоцк

Плинтус

10 р.

Плинтус

Витебская, Новополоцк

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Мраморная крошка

450 р.

Мраморная крошка

Витебская, Новополоцк

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Плитка керамическая. Новая. Целая коробка (9 штук)

30 р.

Плитка керамическая. Новая. Целая коробка (9 штук)

Витебская, Новополоцк

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

25.97 р.

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

Витебская, Новополоцк

100 р.

Снегозадержатели трубчатые

Витебская, Новополоцк

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Витебская, Новополоцк

Доставка
Рассрочка
Краска 400мл аэрозоль

11 р.

Краска 400мл аэрозоль

Витебская, Новополоцк

Краска

100 р.

Краска

Витебская, Новополоцк

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Ламинат 33 класс 9 квадратов

150 р.

Ламинат 33 класс 9 квадратов

Витебская, Новополоцк

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Продам декоративную штукатурку

150 р.

Продам декоративную штукатурку

Витебская, Новополоцк

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Обои виниловые

25 р.

Обои виниловые

Витебская, Новополоцк

Плитка

15 р.

Плитка

Витебская, Новополоцк

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Плитка керамическая

22 р.

Плитка керамическая

Витебская, Новополоцк

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

27.26 р.

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

Витебская, Новополоцк

Краска

10 р.

Краска

Витебская, Новополоцк

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Креммер

14 р.

Креммер

Витебская, Новополоцк

Плитка Италия

90 р.

Плитка Италия

Витебская, Новополоцк

Линолеум Tarkett MODA 121602

18 р.

Линолеум Tarkett MODA 121602

Витебская, Новополоцк

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Профиль ПВХ 3 р.за 3шт.

3 р.

Профиль ПВХ 3 р.за 3шт.

Витебская, Новополоцк

Обои (остатки)

7 р.

Обои (остатки)

Витебская, Новополоцк

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Обои (остатки)

5 р.

Обои (остатки)

Витебская, Новополоцк

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продажа

200 р.

продажа

Витебская, Новополоцк

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Молдинг для декора.

30 р.

Молдинг для декора.

Витебская, Новополоцк

Плитка напольная, новая, 10 кв. М и настенная 10кв

150 р.

Плитка напольная, новая, 10 кв. М и настенная 10кв

Витебская, Новополоцк

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Декоративная плитка

20 р.

Декоративная плитка

Витебская, Новополоцк

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Продам

30 р.

Продам

Витебская, Новополоцк

панель пластиковая

150 р.

панель пластиковая

Витебская, Новополоцк

Аэрозольные баллоны пустые

5 р.

Аэрозольные баллоны пустые

Витебская, Новополоцк

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Плитка половая грэс

300 р.

Плитка половая грэс

Витебская, Новополоцк

изоляция труб

15 р.

изоляция труб

Витебская, Новополоцк

лист из ПВХ, толщина 10мм, белый

60 р.

лист из ПВХ, толщина 10мм, белый

Витебская, Новополоцк

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Плитка керамическая бу в хорошем состоянии

Договорная

Плитка керамическая бу в хорошем состоянии

Витебская, Новополоцк

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Пластиковые панели на потолок

100 р.

Пластиковые панели на потолок

Витебская, Новополоцк

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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