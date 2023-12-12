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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Новополоцке

АКБ аккумулятор батарея для инструмента 6 ампер

110 р.

АКБ аккумулятор батарея для инструмента 6 ампер

Витебская, Новополоцк

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ручка металлическая для шуруповерта инструмента

30 р.

ручка металлическая для шуруповерта инструмента

Витебская, Новополоцк

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аккумулятор батарея для инструмента макита вортекс

130 р.

аккумулятор батарея для инструмента макита вортекс

Витебская, Новополоцк

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Резцы фигурные недорого

25 р.

Резцы фигурные недорого

Витебская, Новополоцк

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Круги отрезные

20 р.

Круги отрезные

Витебская, Новополоцк

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Круги отрезные

2 р.

Круги отрезные

Витебская, Новополоцк

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Ручка для дрели шуруповерта

6 р.

Ручка для дрели шуруповерта

Витебская, Новополоцк

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Подставка для сверл

50 р.

Подставка для сверл

Витебская, Новополоцк

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Инструмент

150 р.

Инструмент

Витебская, Новополоцк

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Параллельный упор для фрезера

50 р.

Параллельный упор для фрезера

Витебская, Новополоцк

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Алмазная чашка Hilti 100 мм

55 р.

Алмазная чашка Hilti 100 мм

Витебская, Новополоцк

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Пильный диск 216х2,0х30 мм Z24 Optiline Wood BOSCH

90 р.

Пильный диск 216х2,0х30 мм Z24 Optiline Wood BOSCH

Витебская, Новополоцк

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Алмазная чашка Hilti 125 мм

65 р.

Алмазная чашка Hilti 125 мм

Витебская, Новополоцк

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Диски для циркулярной пилы СССР

20 р.

Диски для циркулярной пилы СССР

Витебская, Новополоцк

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Зарядное устройство DeWALT DCB115

180 р.

Зарядное устройство DeWALT DCB115

Витебская, Новополоцк

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Круг зачистной Пильный Наждачный

15 р.

Круг зачистной Пильный Наждачный

Витебская, Новополоцк

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Сверло по дереву 24х460мм

20 р.

Сверло по дереву 24х460мм

Витебская, Новополоцк

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Пруток Трубка Болванка лист бронзовая медная

Договорная

Пруток Трубка Болванка лист бронзовая медная

Витебская, Новополоцк

Сверло по бетону

8 р.

Сверло по бетону

Витебская, Новополоцк

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Диск по дереву

10 р.

Диск по дереву

Витебская, Новополоцк

Диски отрезные 125 мм. -1,6 мм.

1 р.

Диски отрезные 125 мм. -1,6 мм.

Витебская, Новополоцк

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Диск шлифовальный с липучкой цена снижена

5 р.

Диск шлифовальный с липучкой цена снижена

Витебская, Новополоцк

Зарядное устройство Bosch AL 1404 2404

15 р.

Зарядное устройство Bosch AL 1404 2404

Витебская, Новополоцк

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Свёрла по бетону BOSCH 14мм

Договорная

Свёрла по бетону BOSCH 14мм

Витебская, Новополоцк

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Свёрла по бетону

5 р.

Свёрла по бетону

Витебская, Новополоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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