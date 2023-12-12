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Оборудование для салонов красоты в Новополоцке

Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)

3 000 р.

Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)

Витебская, Новополоцк

Парикмахерская мойка

800 р.

Парикмахерская мойка

Витебская, Новополоцк

Педикюрное кресло Сириус-10

2 490 р.

Педикюрное кресло Сириус-10

Витебская, Новополоцк

Кушетка

160 р.

Кушетка

Витебская, Новополоцк

Кушетка массажная складная

150 р.

Кушетка массажная складная

Витебская, Новополоцк

Кушетка

175 р.

Кушетка

Витебская, Новополоцк

Кушетка и матрас

250 р.

Кушетка и матрас

Витебская, Новополоцк

Стол для маникюра

220 р.

Стол для маникюра

Витебская, Новополоцк

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Тележки парикмахерские

250 р.

Тележки парикмахерские

Витебская, Новополоцк

Маникюрный стол со встроенной вытяжкой

400 р.

Маникюрный стол со встроенной вытяжкой

Витебская, Новополоцк

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Педикюрное кресло сириус-10

2 900 р.

Педикюрное кресло сириус-10

Витебская, Новополоцк

Парикмахерская мойка

960 р.

Парикмахерская мойка

Витебская, Новополоцк

Кушетка складная

100 р.

Кушетка складная

Витебская, Новополоцк

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Вытяжка для маникюра и педикюра 4Blanc alize + сто

1 300 р.

Вытяжка для маникюра и педикюра 4Blanc alize + сто

Витебская, Новополоцк

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Кресло педикюрное ПК-012

700 р.

Кресло педикюрное ПК-012

Витебская, Новополоцк

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Витебская, Новополоцк

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Вертикальный турбосолярий SunFlower

4 785 р.

Вертикальный турбосолярий SunFlower

Витебская, Новополоцк

Стол для маникюра

60 р.

Стол для маникюра

Витебская, Новополоцк

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Кушетка + подушечка

160 р.

Кушетка + подушечка

Витебская, Новополоцк

Маникюрный стол

60 р.

Маникюрный стол

Витебская, Новополоцк

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Рецепшен

250 р.

Рецепшен

Витебская, Новополоцк

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Массажный стол

290 р.

Массажный стол

Витебская, Новополоцк

Кресло педикюрное

150 р.

Кресло педикюрное

Витебская, Новополоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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