Оборудование для салонов красоты в Новополоцке
3 000 р.
Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)
Витебская, Новополоцк
800 р.
Парикмахерская мойка
Витебская, Новополоцк
2 490 р.
Педикюрное кресло Сириус-10
Витебская, Новополоцк
160 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
150 р.
Кушетка массажная складная
Витебская, Новополоцк
175 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
250 р.
Кушетка и матрас
Витебская, Новополоцк
220 р.
Стол для маникюра
Витебская, Новополоцк
250 р.
Тележки парикмахерские
Витебская, Новополоцк
400 р.
Маникюрный стол со встроенной вытяжкой
Витебская, Новополоцк
2 900 р.
Педикюрное кресло сириус-10
Витебская, Новополоцк
960 р.
Парикмахерская мойка
Витебская, Новополоцк
100 р.
Кушетка складная
Витебская, Новополоцк
1 300 р.
Вытяжка для маникюра и педикюра 4Blanc alize + сто
Витебская, Новополоцк
700 р.
Кресло педикюрное ПК-012
Витебская, Новополоцк
100 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
4 785 р.
Вертикальный турбосолярий SunFlower
Витебская, Новополоцк
60 р.
Стол для маникюра
Витебская, Новополоцк
160 р.
Кушетка + подушечка
Витебская, Новополоцк
60 р.
Маникюрный стол
Витебская, Новополоцк
250 р.
Рецепшен
Витебская, Новополоцк
290 р.
Массажный стол
Витебская, Новополоцк
150 р.
Кресло педикюрное
Витебская, Новополоцк
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский