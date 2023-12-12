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Компьютерная техника

Ноутбуки в Новополоцке

Ноутбук Dell i5 2.4Ghz/8Gb/1000Gb

350 р.

Ноутбук Dell i5 2.4Ghz/8Gb/1000Gb

Витебская, Новополоцк

Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX007X

3 500 р.

Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX007X

Витебская, Новополоцк

Ноутбук Acer Aspire 3

1 000 р.

Ноутбук Acer Aspire 3

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук Lenovo Z580, core i5, 8Gb, GT630m 2Gb

600 р.

Ноутбук Lenovo Z580, core i5, 8Gb, GT630m 2Gb

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук HP compaq615

125 р.

Ноутбук HP compaq615

Витебская, Новополоцк

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ASUS VivoBook S15 S533F

1 600 р.

ASUS VivoBook S15 S533F

Витебская, Новополоцк

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MacBook Pro

850 р.

MacBook Pro

Витебская, Новополоцк

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ретро ноутбук Microsystems MS-21C-E

Договорная

Ретро ноутбук Microsystems MS-21C-E

Витебская, Новополоцк

Lenovo 330, E2-9000, R2, 4Gb DDR4, FHD

500 р.

Lenovo 330, E2-9000, R2, 4Gb DDR4, FHD

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15ACH6H

2 800 р.

Ноутбук Lenovo Legion 5 15ACH6H

Витебская, Новополоцк

Acer aspire 5

1 050 р.

Acer aspire 5

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук HP Probook 4525s 4 ядра по 1.8 Gh 4 потока

500 р.

Ноутбук HP Probook 4525s 4 ядра по 1.8 Gh 4 потока

Витебская, Новополоцк

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Защищённый ноутбук Panasonic CF-29

330 р.

Защищённый ноутбук Panasonic CF-29

Витебская, Новополоцк

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Lenovo 330, core i5-7200u, mx130, 8Gb DDR4, FHD

950 р.

Lenovo 330, core i5-7200u, mx130, 8Gb DDR4, FHD

Витебская, Новополоцк

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Игровой ноутбук

2 200 р.

Игровой ноутбук

Витебская, Новополоцк

Ноутбук Acer Aspire A515

1 060 р.

Ноутбук Acer Aspire A515

Витебская, Новополоцк

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Ретро компьютер Toshiba T1200

Договорная

Ретро компьютер Toshiba T1200

Витебская, Новополоцк

Dell 15.6 Full HD

850 р.

Dell 15.6 Full HD

Витебская, Новополоцк

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Lenovo ThinkPad X301

160 р.

Lenovo ThinkPad X301

Витебская, Новополоцк

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MacBook 13 M2/ 512

4 300 р.

MacBook 13 M2/ 512

Витебская, Новополоцк

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MACBOOK PRO RETINA 13 2015 (made in 2017) 88% акб

1 450 р.

MACBOOK PRO RETINA 13 2015 (made in 2017) 88% акб

Витебская, Новополоцк

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Игровой ноутбук HP Omen 15-ce011nw

1 700 р.

Игровой ноутбук HP Omen 15-ce011nw

Витебская, Новополоцк

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Ретро ноутбук Tulip FT6600

Договорная

Ретро ноутбук Tulip FT6600

Витебская, Новополоцк

Ноутбук ACER Aspire 5742G, 15,6''

310 р.

Ноутбук ACER Aspire 5742G, 15,6''

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук DELL ALIENWAR M17xR4, 17,3''

1 550 р.

Ноутбук DELL ALIENWAR M17xR4, 17,3''

Витебская, Новополоцк

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Asus D541NC-GQ100

410 р.

Asus D541NC-GQ100

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук Dell inspirion 15

295 р.

Ноутбук Dell inspirion 15

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук HP 250 g7

550 р.

Ноутбук HP 250 g7

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебская, Новополоцк

HONOR MagicBook 14 2023 GLO-G561 5301AFRK

3 000 р.

HONOR MagicBook 14 2023 GLO-G561 5301AFRK

Витебская, Новополоцк

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Macbook Pro 13 (читайте описание)

500 р.

Macbook Pro 13 (читайте описание)

Витебская, Новополоцк

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Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7

3 200 р.

Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7

Витебская, Новополоцк

APPLE MACBOOK PRO 13 2019 Touch Bar Sonoma 14.0

1 310 р.

APPLE MACBOOK PRO 13 2019 Touch Bar Sonoma 14.0

Витебская, Новополоцк

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Macbook pro 13 m1 512

3 670 р.

Macbook pro 13 m1 512

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук

250 р.

Ноутбук

Витебская, Новополоцк

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нетбук

140 р.

нетбук

Витебская, Новополоцк

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Lenovo LEGION игровой Y520

1 250 р.

Lenovo LEGION игровой Y520

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук asus x553m

170 р.

Ноутбук asus x553m

Витебская, Новополоцк

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Ноудбук Lenovo G570

150 р.

Ноудбук Lenovo G570

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук

190 р.

Ноутбук

Витебская, Новополоцк

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Оперативная память для ноутбука

10 р.

Оперативная память для ноутбука

Витебская, Новополоцк

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Ноутбук HP 635

350 р.

Ноутбук HP 635

Витебская, Новополоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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