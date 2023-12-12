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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Новополоцке

Одежда Одежда

Договорная

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Одежда

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Майка, трусики, комплектМайка, трусики, комплект

5 р.

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Майка, трусики, комплект

92 - 98 (3 года)

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Пижама 92-98Пижама 92-98

12 р.

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Пижама 92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Комбенизон плюшевый Комбенизон плюшевый

25 р.

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Комбенизон плюшевый

158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Турецкий халатик на 1-2 года фирмы Bamboo goldТурецкий халатик на 1-2 года фирмы Bamboo gold

25 р.

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Турецкий халатик на 1-2 года фирмы Bamboo gold

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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ХалатХалат

15 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижама на байке СвитанакПижама на байке Свитанак

16 р.

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Пижама на байке Свитанак

116 - 122 (6 лет)

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Пижама тёплая 110-116-118Пижама тёплая 110-116-118

12 р.

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Пижама тёплая 110-116-118

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Хлопковый халатик для принцессыХлопковый халатик для принцессы

10 р.

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Хлопковый халатик для принцессы

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Халат ЛюбаваХалат Любава

5 р.

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Халат Любава

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

ТопТоп

5 р.

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Топ

146 - 152 (11 лет)

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Пижама на байке, 116-122Пижама на байке, 116-122

9 р.

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Пижама на байке, 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Трусы для девочки Трусы для девочки

10 р.

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Трусы для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Купальник на рост 122-128 смКупальник на рост 122-128 см

15 р.

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Купальник на рост 122-128 см

122 - 128 (7 лет)

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Пижама МF на 3-4года. Пижама МF на 3-4года.

10 р.

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Пижама МF на 3-4года.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Кигуруми коровкаКигуруми коровка

10 р.

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Кигуруми коровка

98 - 104 (4 года)

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Теплый халатТеплый халат

15 р.

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Теплый халат

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Нежный халатикНежный халатик

5 р.

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Нежный халатик

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Костюм домашнийКостюм домашний

7 р.

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Костюм домашний

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Нательные маечки 13штНательные маечки 13шт

10 р.

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Нательные маечки 13шт

92 - 98 (3 года)

Халатик махровыйХалатик махровый

3 р.

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Халатик махровый

92 - 98 (3 года)

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Бюстье топ бра (128,134, 146) лотБюстье топ бра (128,134, 146) лот

8 р.

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Бюстье топ бра (128,134, 146) лот

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Пижама комплект 92-98Пижама комплект 92-98

25 р.

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Пижама комплект 92-98

92 - 98 (3 года)

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Пижама 86-92Пижама 86-92

20 р.

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Пижама 86-92

86 - 92 (2 года)

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ПижамаПижама

13 р.

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Пижама

128 - 134 (8 лет)

ПижамыПижамы

10 р.

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Пижамы

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Пижамы/бельё нательноеПижамы/бельё нательное

Договорная

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Пижамы/бельё нательное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

КостюмКостюм

10 р.

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Костюм

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

HM HM

38 р.

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HM

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Пижама 104-110 смПижама 104-110 см

8 р.

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Пижама 104-110 см

104 - 110 (5 лет)

Пижама LidlПижама Lidl

10 р.

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Пижама Lidl

110 - 116 (5-6 лет)

Халатик для девочки Халатик для девочки

8 р.

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Халатик для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Кигуруми ФламингоКигуруми Фламинго

15 р.

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Кигуруми Фламинго

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Пижама 128-134 смПижама 128-134 см

10 р.

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Пижама 128-134 см

128 - 134 (8 лет)

Пижама детскаяПижама детская

3 р.

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Пижама детская

98 - 104 (4 года)

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ХалатикХалатик

4 р.

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Халатик

98 - 104 (4 года)

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Халат детский Халат детский

5 р.

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Халат детский

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Комплект (майка и трусы) р.104-110Комплект (майка и трусы) р.104-110

6 р.

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Комплект (майка и трусы) р.104-110

104 - 110 (5 лет)

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Пижама Кигуруми (9- 10 лет)Пижама Кигуруми (9- 10 лет)

20 р.

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Пижама Кигуруми (9- 10 лет)

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Слип для девочки Слип для девочки

8 р.

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Слип для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

ПижамаПижама

9 р.

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Пижама

110 - 116 (5-6 лет)

Халат банный Халат банный

7 р.

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Халат банный

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Трусики-шортикиТрусики-шортики

25 р.

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Трусики-шортики

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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