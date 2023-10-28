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Бизнес в сфере услуг в Новополоцке

Договорная

Многофункциональный ритуальный центр.

Витебская, Новополоцк

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Готовый бизнес воздушных шаров

3 600 р.

Готовый бизнес воздушных шаров

Витебская, Новополоцк

no-resultsПохожие объявления из других городов
Готовый бизнес

196 662 р.

Готовый бизнес

Витебск

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ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000

56 000 р.

ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000

Минск, Фрунзенский

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Фотостудия

20 000 р.

Фотостудия

Минск, Советский

Рабочее место для парикмахера

8 000 р.

Рабочее место для парикмахера

Могилев

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200 р.

Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня

Минск, Первомайский

Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.

1 200 р.

Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.

Минск, Первомайский

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

19 500 р.

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

Минск, Центральный

Продается фирма по продаже памятников или открою д

340 000 р.

Продается фирма по продаже памятников или открою д

Минск, Центральный

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Продам свадебный декор. Готовый бизнес

16 500 р.

Продам свадебный декор. Готовый бизнес

Брестская, Кобрин

Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

Договорная

Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

Минск, Фрунзенский

Студия фитнеса

35 000 р.

Студия фитнеса

Минск, Центральный

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ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС

17 413 р.

ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС

Минск, Московский

Продается бизнес, маникюрный кабинет

8 000 р.

Продается бизнес, маникюрный кабинет

Минск, Московский

Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

80 000 р.

Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

Минск, Центральный

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

91 814 р.

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

Брест

15 900 р.

Клининговая компания

Минск, Московский

Сдам в аренду место.

20 р.

Сдам в аренду место.

Минск, Заводской

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КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

52 239 р.

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Продам готовый бизнес

Договорная

Продам готовый бизнес

Гродненская, Лида

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КОВОРКИНГ /аренда

Договорная

КОВОРКИНГ /аренда

Минск, Московский

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Мастерская по ремонту обуви

6 900 р.

Мастерская по ремонту обуви

Минск, Октябрьский

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БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ

110 810 р.

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ

Минск, Фрунзенский

Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone

700 р.

НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone

Минск, Фрунзенский

Готовый бизнес Vape Shop

Договорная

Готовый бизнес Vape Shop

Минская, Жодино

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Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю

Договорная

Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю

Минск, Центральный

ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)

70 000 р.

ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)

Минск, Центральный

Кофейня самообслуживания

8 500 р.

Кофейня самообслуживания

Минск, Центральный

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Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе

Договорная

Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе

Минск, Фрунзенский

Продам Ростову куклу хаски фирмы ''квадрашоу''

2 000 р.

Продам Ростову куклу хаски фирмы ''квадрашоу''

Витебск

Неил бар (Ногтевая студия)

14 000 р.

Неил бар (Ногтевая студия)

Минск, Заводской

Продам готовый бизнес по воздушным шарам

1 900 р.

Продам готовый бизнес по воздушным шарам

Минск, Центральный

Студия маникюра.

22 500 р.

Студия маникюра.

Гомель

Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во

320 р.

Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во

Гродно

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Готовый бизнес

320 000 р.

Готовый бизнес

Гродно

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9 999 р.

Продажа чистой ООО

Минская, Жодино

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Продам готовый бизнес

46 690 р.

Продам готовый бизнес

Минск, Заводской

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Изготовление ключей,ремонт,мастерская

14 000 р.

Изготовление ключей,ремонт,мастерская

Минск, Фрунзенский

МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

18 996 р.

МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Минск, Фрунзенский

Готовый бизнесс

4 000 р.

Готовый бизнесс

Минск, Первомайский

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Пункт выдачи Wildberries

10 700 р.

Пункт выдачи Wildberries

Гродненская, Свислочь

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ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Договорная

ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Витебск

Прямые инвестиции, от 3% в месяц

1 583 р.

Прямые инвестиции, от 3% в месяц

Минск, Фрунзенский

80 000 р.

Детский центр

Минск, Октябрьский

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Ветеринарная клиника/амбулатория

340 000 р.

Ветеринарная клиника/амбулатория

Минск, Московский

2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

42 741 р.

2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахерская

Минская, Борисов

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Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю

160 000 р.

Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю

Минск, Центральный

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Бизнес, Прачечная, Химчистка

193 200 р.

Бизнес, Прачечная, Химчистка

Минск, Партизанский

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Парикмахерская

3 500 р.

Парикмахерская

Могилев

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Продаются домены для сайта по скважинам

499 р.

Продаются домены для сайта по скважинам

Минск, Центральный

Продаются домены: arenda-bani.by и аренда-бани.бел

1 999 р.

Продаются домены: arenda-bani.by и аренда-бани.бел

Минск, Московский

Сдам в аренду на время место для парикмахера/колор

Договорная

Сдам в аренду на время место для парикмахера/колор

Могилевская, Бобруйск

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Продам мастерскую по изготовлению ключей

9 500 р.

Продам мастерскую по изготовлению ключей

Минск, Заводской

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Сайты для самозанятых, ИП, ООО.

190 р.

Сайты для самозанятых, ИП, ООО.

Минск, Центральный

Бизнес по реставрации деревянной мебели

42 000 р.

Бизнес по реставрации деревянной мебели

Минск, Первомайский

Салон СПА и коррекции фигуры

Договорная

Салон СПА и коррекции фигуры

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

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