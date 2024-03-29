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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Новолукомле

Плитка керамическая

500 р.

Плитка керамическая

Витебская, Новолукомль

Плитка керамогранит Керамин Ноттингем 4

250 р.

Плитка керамогранит Керамин Ноттингем 4

Витебская, Новолукомль

Отлив оконный 124*17 2 шт.

20 р.

Отлив оконный 124*17 2 шт.

Витебская, Новолукомль

Металл 12,10,8мм и т.д (квадраты,закладные)

Договорная

Металл 12,10,8мм и т.д (квадраты,закладные)

Витебская, Новолукомль

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83 р.

Металл листовой 5мм

Витебская, Новолукомль

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Договорная

Трубы от 10 мм и больше 530,630,720, итд

Витебская, Новолукомль

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Профиль и комплектующие для гипсокартона

Договорная

Профиль и комплектующие для гипсокартона

Могилев

Остатки обоев для исправления повреждений и др.

2.50 р.

Остатки обоев для исправления повреждений и др.

Гродненская, Лида

Краска фассаде силикон Альпина

135 р.

Краска фассаде силикон Альпина

Брестская, Пинск

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Профиль усиленный CD 3м 60х27х3000 (18шт/уп)

5.30 р.

Профиль усиленный CD 3м 60х27х3000 (18шт/уп)

Минск, Центральный

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Скиналь, кухонный фартук

60 р.

Скиналь, кухонный фартук

Минск, Октябрьский

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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ХОРОШИМ ЦЕНАМ

14 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ХОРОШИМ ЦЕНАМ

Минск, Октябрьский

ламинат б/у

100 р.

ламинат б/у

Гродненская, Щучин

Керамогранит

85.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Обои

Бесплатно

Обои

Витебск

Керамогранит

26.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

43.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

22.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Линолеум

300 р.

Линолеум

Минск, Заводской

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Керамогранит

65.90 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.40 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
вставка (заглушка) для натяжного потолка

2 р.

вставка (заглушка) для натяжного потолка

Могилев

Сайдинг Островец продажа и монтаж

11.25 р.

Сайдинг Островец продажа и монтаж

Гродненская, Островец

Доставка
Плитка настенная

160 р.

Плитка настенная

Брестская, Ганцевичи

Краска

120 р.

Краска

Витебск

Alma Deloni керамогранит 60*60

10 р.

Alma Deloni керамогранит 60*60

Витебск

Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

45 р.

Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

Могилев

Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

19.32 р.

Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плинтуса бу

40 р.

Плинтуса бу

Гродно

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Ламинат

50 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

Рваный камень

20 р.

Рваный камень

Гродненская, Слоним

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Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

34.12 р.

Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
РУБЕРОИД РКК

28 р.

РУБЕРОИД РКК

Минск, Фрунзенский

Линолеум

50 р.

Линолеум

Минск, Первомайский

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Система выравнивания плитки (СВП)

0.06 р.

Система выравнивания плитки (СВП)

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Паркетная доска 16мм масло Чёрная пятница

115.90 р.

Паркетная доска 16мм масло Чёрная пятница

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат Egger эггер, акция

17.50 р.

Ламинат Egger эггер, акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Обои

40 р.

Обои

Гродно

Плитка

75 р.

Плитка

Минск, Октябрьский

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Термопанели - экономия на отоплении

40 р.

Термопанели - экономия на отоплении

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Термопанели: тепло и стиль для вашего дома

40 р.

Термопанели: тепло и стиль для вашего дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

39.90 р.

Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

Могилев

Плитка гипсовая декоративная

15 р.

Плитка гипсовая декоративная

Минск, Центральный

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Линолеум остатки

5 р.

Линолеум остатки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

16.75 р.

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

Могилев

Маяк штукатурный оцинкованный перфорированный 6мм

1.20 р.

Маяк штукатурный оцинкованный перфорированный 6мм

Минск, Центральный

Плитка Керамин Ноттингем 7

10 р.

Плитка Керамин Ноттингем 7

Минск, Ленинский

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Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

16.79 р.

Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

22.90 р.

Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

54.50 р.

Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка гипсовая декоративная Stone Mill

15 р.

Плитка гипсовая декоративная Stone Mill

Могилевская, Бобруйск

Краска эмаль АК-511 для разметки дорог,э

125 р.

Краска эмаль АК-511 для разметки дорог,э

Минск, Фрунзенский

Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ

10 р.

Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ

Гродно

Парящие Линии SECRET

12 р.

Парящие Линии SECRET

Могилев

Рассрочка
Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция

106 р.

Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция

115 р.

Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Монтаж натяжных потолков

12 р.

Монтаж натяжных потолков

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Керамогранит

85.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

43.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

22.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

65.90 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.40 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

19.32 р.

Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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