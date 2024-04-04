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Буровые, земляные работы в Несвиже

Бурение скважин

50 р.

Бурение скважин

Минская, Несвиж

Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Договорная

Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Минская, Несвиж

Монтаж канализации под ключ в Несвиже

Договорная

Монтаж канализации под ключ в Несвиже

Минская, Несвиж

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин Несвиж

Договорная

Бурение скважин Несвиж

Минская, Несвиж

Аренда спец.техники

90 р.

Аренда спец.техники

Минская, Несвиж

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Минская, Борисов

Водопровод и канализация под ключ

Договорная

Водопровод и канализация под ключ

Гомель

Бурение скважин

50 р.

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Гомель

Рассрочка
Бурение скважин на воду

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Обустройство скважин, сантехнические работы

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Аренда миниэкскаватора

60 р.

Аренда миниэкскаватора

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Бурение скважин В Жлобине

50 р.

Бурение скважин В Жлобине

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Рассрочка
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Гродненская, Сморгонь

Бурение скважин

70 р.

Бурение скважин

Витебская, Браслав

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Обвязка скважин. Монтаж насосного оборудования.

Договорная

Обвязка скважин. Монтаж насосного оборудования.

Минск, Советский

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

Договорная

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

Витебская, Орша

Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.

Договорная

Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.

Витебск

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

40 р.

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

Минск, Ленинский

Бурение скважин на воду ''под ключ''
vip

Договорная

Бурение скважин на воду ''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин по Гомелю и области

50 р.

Бурение скважин по Гомелю и области

Гомель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Глуск

Обустройство скважин

Договорная

Обустройство скважин

Могилевская, Глуск

Наружная канализация в частном доме под ключ

900 р.

Наружная канализация в частном доме под ключ

Минск, Фрунзенский

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

40 р.

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

Минск, Советский

Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.

50 р.

Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.

Гомель

Бурение на воду 8029 8845076

Договорная

Бурение на воду 8029 8845076

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Бурение скважин на воду Брестская область

Договорная

Бурение скважин на воду Брестская область

Брест

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гомель

Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Витебская, Верхнедвинск

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Аренда спецтехники 5 видов,есть гидромолот.

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100 р.

Канализация, септики, водопровод, жб кольца

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Обустройство скважин на воду

Договорная

Обустройство скважин на воду

Могилев

Экскаватор погрузчик.

70 р.

Экскаватор погрузчик.

Витебск

Бурение скважин в Октябрьском районе

Договорная

Бурение скважин в Октябрьском районе

Гомельская, г.п. Октябрьский

Рассрочка
Услуги мини-экскаватора

Договорная

Услуги мини-экскаватора

Могилев

Договорная

Чистка колодцев, копка канализаций

Гродненская, Сморгонь

Бурение скважин в Лоеве и районе

Договорная

Бурение скважин в Лоеве и районе

Гомельская, Лоев

Рассрочка
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Могилев

Канализация под ключ

1 800 р.

Канализация под ключ

Брест

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

40 р.

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

Минск, Московский

Бурение скважин Минская область

45 р.

Бурение скважин Минская область

Минская, Минский район

Рассрочка
Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Договорная

Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Брестская, Белоозёрск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин Поставы
vip

Договорная

Бурение скважин Поставы

Витебская, Поставы

Бурение скважин Вилейка
vip

65 р.

Бурение скважин Вилейка

Минская, Вилейка

Бурение скважин

60 р.

Бурение скважин

Минская, Березино

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

40 р.

ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните

Минск, Первомайский

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Минская, Любань

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Минская, Борисов

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Минская, Узда

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Минская, Слуцк

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Могилев

Услуги из других регионов

Бурение скважин

70 р.

Бурение скважин

Витебская, Браслав

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду ''под ключ''
vip

Договорная

Бурение скважин на воду ''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Витебская, Верхнедвинск

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Бурение на воду

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100 р.

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Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Договорная

Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Брестская, Белоозёрск

Услуга с выездом в регионы
Скважины для воды''под ключ''

Договорная

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Брестская, Малорита

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
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