Буровые, земляные работы в Несвиже
50 р.
Бурение скважин
Минская, Несвиж
Договорная
Бурение скважин на воду (компактные буровые)
Минская, Несвиж
Договорная
Монтаж канализации под ключ в Несвиже
Минская, Несвиж
Договорная
Бурение скважин на воду
Минская, Несвиж
Договорная
Бурение скважин Несвиж
Минская, Несвиж
90 р.
Аренда спец.техники
Минская, Несвиж
90 р.
Аренда экскаватора
Витебск
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Борисов
Договорная
Водопровод и канализация под ключ
Гомель
50 р.
Бурение скважин
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
50 р.
Алмазное сверление отверстий
Витебск
50 р.
Бурение скважин на воду.
Гомельская, Речица
140 р.
Гидромолот на колесном и гусеничный экскаватор
Витебск
100 р.
Аренда/услуги экскаватора-погрузчика
Минск, Центральный
Договорная
Скважина для воды
Могилевская, Кировск
Договорная
Обустройство скважин, сантехнические работы
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Аренда миниэкскаватора
Витебск
50 р.
Бурение скважин В Жлобине
Гомельская, Речица
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Гродненская, Сморгонь
70 р.
Бурение скважин
Витебская, Браслав
Договорная
Обвязка скважин. Монтаж насосного оборудования.
Минск, Советский
Договорная
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором
Витебская, Орша
Договорная
Выкопать колодец-это к нам. Копка,рытье колодцев.
Витебск
40 р.
ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните
Минск, Ленинский
Договорная
Бурение скважин на воду ''под ключ''
Брест
50 р.
Бурение скважин по Гомелю и области
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Глуск
Договорная
Обустройство скважин
Могилевская, Глуск
900 р.
Наружная канализация в частном доме под ключ
Минск, Фрунзенский
40 р.
ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните
Минск, Советский
50 р.
Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.
Гомель
Договорная
Бурение на воду 8029 8845076
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бурение скважин на воду Брестская область
Брест
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гомель
70 р.
Бурение скважины
Витебская, Верхнедвинск
80 р.
Аренда спецтехники 5 видов,есть гидромолот.
Витебская, Лепель
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
100 р.
Канализация, септики, водопровод, жб кольца
Минск, Фрунзенский
70 р.
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
Обустройство скважин на воду
Могилев
70 р.
Экскаватор погрузчик.
Витебск
Договорная
Бурение скважин в Октябрьском районе
Гомельская, г.п. Октябрьский
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
Договорная
Чистка колодцев, копка канализаций
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Бурение скважин в Лоеве и районе
Гомельская, Лоев
Договорная
Бурение скважин
Могилев
1 800 р.
Канализация под ключ
Брест
40 р.
ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните
Минск, Московский
45 р.
Бурение скважин Минская область
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин.Автономное водоснабжение
Брестская, Белоозёрск
Договорная
Бурение скважин Поставы
Витебская, Поставы
65 р.
Бурение скважин Вилейка
Минская, Вилейка
60 р.
Бурение скважин
Минская, Березино
40 р.
ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ. Бурение скважин, монтаж канализации. Любая сложность, опыт более 20 лет. Звоните
Минск, Первомайский
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Любань
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Борисов
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Узда
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Слуцк
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Могилев
Услуги из других регионов
70 р.
Бурение скважин
Витебская, Браслав
Договорная
Бурение скважин на воду ''под ключ''
Брест
70 р.
Бурение скважины
Витебская, Верхнедвинск
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
100 р.
Канализация, септики, водопровод, жб кольца
Минск, Фрунзенский
70 р.
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин.Автономное водоснабжение
Брестская, Белоозёрск
Договорная
Скважины для воды''под ключ''
Брестская, Малорита