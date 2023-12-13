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Услуги в Несвиже

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов
vip

Договорная

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов

Минская, Несвиж

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Несвиж

Перетяжка мягкой мебели

0.99 р.

Перетяжка мягкой мебели

Минская, Несвиж

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Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Договорная

Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Минская, Несвиж

Окна ПВХ от простых до элитных

195 р.

Окна ПВХ от простых до элитных

Минская, Несвиж

Рассрочка
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Договорная

Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Минская, Несвиж

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Несвиж

Ремонт мягкой мебели

150 р.

Ремонт мягкой мебели

Минская, Несвиж

Натяжные потолки СВЕТИЛЬНИКИ в ПОДАРОК

3.99 р.

Натяжные потолки СВЕТИЛЬНИКИ в ПОДАРОК

Минская, Несвиж

Окно ПВХ в рассрочку в Несвиже

Договорная

Окно ПВХ в рассрочку в Несвиже

Минская, Несвиж

Рассрочка
ЗАБОРЫ ''ПОД КЛЮЧ'' ДЕШЕВО

Договорная

ЗАБОРЫ ''ПОД КЛЮЧ'' ДЕШЕВО

Минская, Несвиж

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов
vip

Договорная

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов

Минская, Несвиж

Ремонт ноутбука, пк в Несвиже

Договорная

Ремонт ноутбука, пк в Несвиже

Минская, Несвиж

Рассрочка
Передержка для собак

250 р.

Передержка для собак

Минская, Несвиж

Электромонтаж

Договорная

Электромонтаж

Минская, Несвиж

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Минская, Несвиж

Внутренние отделочные работы

Договорная

Внутренние отделочные работы

Минская, Несвиж

Ремонт ''под ключ''

Договорная

Ремонт ''под ключ''

Минская, Несвиж

Передержка животных

10 р.

Передержка животных

Минская, Несвиж

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Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Несвиж

Договорная

Колка дров

Минская, Несвиж

Канализация под ключ. Бурение скважин на воду.

Договорная

Канализация под ключ. Бурение скважин на воду.

Минская, Несвиж

Рассрочка
Укладка тротуарной плитки

16 р.

Укладка тротуарной плитки

Минская, Несвиж

Крыша/Кровля/Кровельщики/Утепление/Беседки/Бани

Договорная

Крыша/Кровля/Кровельщики/Утепление/Беседки/Бани

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу РБ. Реконструкция.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу РБ. Реконструкция.

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Несвиж

Рассрочка
Ремонтно-отделочных

Договорная

Ремонтно-отделочных

Минская, Несвиж

Монтаж канализации под ключ в Несвиже

Договорная

Монтаж канализации под ключ в Несвиже

Минская, Несвиж

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Теплые ОТКОСЫ Несвиж, Копыль, Клецк

50 р.

Теплые ОТКОСЫ Несвиж, Копыль, Клецк

Минская, Несвиж

Москитные сетки Несвиж, Клецк, Копыль

30 р.

Москитные сетки Несвиж, Клецк, Копыль

Минская, Несвиж

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минская, Несвиж

Дробеструйная обработка

Договорная

Дробеструйная обработка

Минская, Несвиж

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Минская, Несвиж

Окозание услуг Манипулятором по звонку

50 р.

Окозание услуг Манипулятором по звонку

Минская, Несвиж

Рассрочка
Кровельные работы по 240Указу. Утепление фасадов.

Договорная

Кровельные работы по 240Указу. Утепление фасадов.

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Прокат автомобилей

40 р.

Прокат автомобилей

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы

20 р.

Гель лак

Минская, Несвиж

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Отделка помещений

Договорная

Отделка помещений

Минская, Несвиж

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Окна Двери Рассрочка Несвиж Клецк Копыль Столбцы

100 р.

Окна Двери Рассрочка Несвиж Клецк Копыль Столбцы

Минская, Несвиж

Рассрочка
Чистка колодцев питьевых, монтаж водоснабжения

250 р.

Чистка колодцев питьевых, монтаж водоснабжения

Минская, Несвиж

Бурение скважин Несвиж

Договорная

Бурение скважин Несвиж

Минская, Несвиж

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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