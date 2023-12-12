Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Несвиже
0.99 р.
Трость антиквар
Минская, Несвиж
65 р.
Пряжка со времён Руси
Минская, Несвиж
Договорная
Лего оригинал фигурка
Минская, Несвиж
100 р.
Гремлин Гизмо
Минская, Несвиж
50 р.
Старинный телевизор
Минская, Несвиж
75 р.
Масштабная модель 1:18
Минская, Несвиж
58 р.
Статуэтка большая ссср
Минская, Несвиж
100 р.
Статуэтка ссср ЛФЗ Пикинес
Минская, Несвиж
30 р.
Платок с люриксом из СССР 68*72
Минская, Несвиж
55 р.
Монеты
Минская, Несвиж
Договорная
Пуговица.Минской губернии
Минская, Несвиж
25 р.
Пуговица гренадерская. 2
Минская, Несвиж
Договорная
Медная российская монета 2 копейки 1869 года
Минская, Несвиж
Договорная
Медная российская монета 2 копейки 1898 года
Минская, Несвиж
Договорная
Монеты СССР
Минская, Несвиж
65 р.
Часы механические
Минская, Несвиж
30 р.
Хрусталь СССР
Минская, Несвиж
40 р.
Старинные вещи
Минская, Несвиж
40 р.
Конфетница супница
Минская, Несвиж
15 р.
Кувшин
Минская, Несвиж
30 р.
Чайник фарфор
Минская, Несвиж
3 р.
Монеты СССР 2 копейки
Минская, Несвиж
20 р.
Секундомер СССР
Минская, Несвиж
60 р.
Статуэтки СССР фарфор
Минская, Несвиж
150 р.
Кофейный сервиз Япония
Минская, Несвиж
100 р.
Шкатулка из оникса времен СССР
Минская, Несвиж
150 р.
Ручка перьевая чернильная 1980 Китай
Минская, Несвиж
30 р.
Дед Мороз СССР
Минская, Несвиж
5 р.
Открытки о Балтийском флоте в ВОв,худ. И. Родинов
Минская, Несвиж
15 р.
Открытки''Русский музей(Живопись)'',1979
Минская, Несвиж
10 р.
Открытки ''Шедевры западноевроп.живописиЭрмитажа''
Минская, Несвиж
10 р.
Открытки ''Государствен.Русский музей( живопись)''
Минская, Несвиж
20 р.
Открытки с изо храма ''Спас на крови''
Минская, Несвиж
10 р.
Открытки ''Грибы'' ,худ.А.Шипиленко
Минская, Несвиж
35 р.
Поднос ссср
Минская, Несвиж
Договорная
Весы
Минская, Несвиж
15 р.
Монеты
Минская, Несвиж
20 р.
Счёты/антиквариат
Минская, Несвиж
Договорная
Столовый сервиз СССР
Минская, Несвиж
5 р.
Пуговица
Минская, Несвиж
30 р.
Ваза хрустальная
Минская, Несвиж
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский