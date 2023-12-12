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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Несвиже

Трость антиквар

0.99 р.

Трость антиквар

Минская, Несвиж

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Пряжка со времён Руси

65 р.

Пряжка со времён Руси

Минская, Несвиж

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Лего оригинал фигурка

Договорная

Лего оригинал фигурка

Минская, Несвиж

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Гремлин Гизмо

100 р.

Гремлин Гизмо

Минская, Несвиж

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Старинный телевизор

50 р.

Старинный телевизор

Минская, Несвиж

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Масштабная модель 1:18

75 р.

Масштабная модель 1:18

Минская, Несвиж

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Статуэтка большая ссср

58 р.

Статуэтка большая ссср

Минская, Несвиж

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Статуэтка ссср ЛФЗ Пикинес

100 р.

Статуэтка ссср ЛФЗ Пикинес

Минская, Несвиж

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Платок с люриксом из СССР 68*72

30 р.

Платок с люриксом из СССР 68*72

Минская, Несвиж

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Монеты

55 р.

Монеты

Минская, Несвиж

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Пуговица.Минской губернии

Договорная

Пуговица.Минской губернии

Минская, Несвиж

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Пуговица гренадерская. 2

25 р.

Пуговица гренадерская. 2

Минская, Несвиж

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Медная российская монета 2 копейки 1869 года

Договорная

Медная российская монета 2 копейки 1869 года

Минская, Несвиж

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Медная российская монета 2 копейки 1898 года

Договорная

Медная российская монета 2 копейки 1898 года

Минская, Несвиж

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Монеты СССР

Договорная

Монеты СССР

Минская, Несвиж

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Часы механические

65 р.

Часы механические

Минская, Несвиж

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Хрусталь СССР

30 р.

Хрусталь СССР

Минская, Несвиж

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Старинные вещи

40 р.

Старинные вещи

Минская, Несвиж

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Конфетница супница

40 р.

Конфетница супница

Минская, Несвиж

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Кувшин

15 р.

Кувшин

Минская, Несвиж

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Чайник фарфор

30 р.

Чайник фарфор

Минская, Несвиж

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Монеты СССР 2 копейки

3 р.

Монеты СССР 2 копейки

Минская, Несвиж

Секундомер СССР

20 р.

Секундомер СССР

Минская, Несвиж

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Статуэтки СССР фарфор

60 р.

Статуэтки СССР фарфор

Минская, Несвиж

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Кофейный сервиз Япония

150 р.

Кофейный сервиз Япония

Минская, Несвиж

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Шкатулка из оникса времен СССР

100 р.

Шкатулка из оникса времен СССР

Минская, Несвиж

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Ручка перьевая чернильная 1980 Китай

150 р.

Ручка перьевая чернильная 1980 Китай

Минская, Несвиж

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Дед Мороз СССР

30 р.

Дед Мороз СССР

Минская, Несвиж

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Открытки о Балтийском флоте в ВОв,худ. И. Родинов

5 р.

Открытки о Балтийском флоте в ВОв,худ. И. Родинов

Минская, Несвиж

Открытки''Русский музей(Живопись)'',1979

15 р.

Открытки''Русский музей(Живопись)'',1979

Минская, Несвиж

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Открытки ''Шедевры западноевроп.живописиЭрмитажа''

10 р.

Открытки ''Шедевры западноевроп.живописиЭрмитажа''

Минская, Несвиж

Открытки ''Государствен.Русский музей( живопись)''

10 р.

Открытки ''Государствен.Русский музей( живопись)''

Минская, Несвиж

Открытки с изо храма ''Спас на крови''

20 р.

Открытки с изо храма ''Спас на крови''

Минская, Несвиж

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Открытки ''Грибы'' ,худ.А.Шипиленко

10 р.

Открытки ''Грибы'' ,худ.А.Шипиленко

Минская, Несвиж

Поднос ссср

35 р.

Поднос ссср

Минская, Несвиж

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Весы

Договорная

Весы

Минская, Несвиж

Монеты

15 р.

Монеты

Минская, Несвиж

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Счёты/антиквариат

20 р.

Счёты/антиквариат

Минская, Несвиж

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Столовый сервиз СССР

Договорная

Столовый сервиз СССР

Минская, Несвиж

Пуговица

5 р.

Пуговица

Минская, Несвиж

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Ваза хрустальная

30 р.

Ваза хрустальная

Минская, Несвиж

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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