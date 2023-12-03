Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Мстиславле
Договорная
Монета 1899 года
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Проигрыватель КОНЦЕРТНЫЙ. СССР
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Монеты СССР
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Манеты
Могилевская, Мстиславль
Договорная
ЛОЖКА BM КЛЕЙМО ПОЛЬША
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Значки
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Коробочка для конфет. СССР
Могилевская, Мстиславль
Договорная
ФАРФОРОВАЯ СОБАЧКА
Могилевская, Мстиславль
10 р.
СОБАЧКА КОПИЛКА
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Значки советских времен
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Часы ЗВЕЗДА СССР
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Часы ЗАРЯ 17 КАМНЕЙ
Могилевская, Мстиславль
Договорная
РУЧКА КОСТЯНАЯ
Могилевская, Мстиславль
Договорная
Советские часы Луч и др
Могилевская, Мстиславль
35 р.
Cepeбро. 5 злотых 1934 г.
Витебская, Полоцк
55 р.
Статуэтки рыбок
Минск, Первомайский
475 р.
50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.
Гомель
670 р.
Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов
Минск, Фрунзенский
20 р.
Рыбка из цветного стекла
Гродно
40 р.
Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.
Минск, Первомайский
30 р.
Ретро радио ,торг
Минск, Фрунзенский
10 р.
Банкноты старые
Брест
Договорная
Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая
Гомель
Договорная
Игрушки новогодние ссср
Минск, Советский
10 р.
Куклы СССР
Минск, Центральный
13 р.
Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е
Минск, Октябрьский
20 р.
Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'
Минск, Первомайский
7 р.
Фото экспонометр СССР
Минск, Первомайский
20 р.
Статуэтки в винтажном стиле
Гомельская, Речица
8 р.
Редкие открытки 1959 г.
Минск, Московский
0.30 р.
Открытки с новым годом подписанные СССР
Гомельская, Другие города
0.40 р.
Открытки чистые СССР
Гомельская, Другие города
150 р.
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл
Минск, Первомайский
0.50 р.
Открытки с новым годом чистые СССР
Гомельская, Другие города
10 р.
Старинная икона
Минск, Фрунзенский
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
15 р.
Кружка для пива
Гомель
30 р.
елочные игрушки советские СССР винтаж
Гомель
Договорная
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
Договорная
Антиквариат
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Договорная
Серебро
Брестская, Белоозёрск
170 р.
Картины-триптих
Брестская, Пинск
3 р.
Банкнота Три рубля
Минск, Первомайский
5 р.
Карточки Скуби-Ду
Минск, Первомайский
5 р.
Счеты 2шт СССР
Могилев
160 р.
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
35 р.
Браслет винтажный.
Минск, Ленинский
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
25 р.
Краски художественные масляные
Гомельская, Калинковичи
1 180 р.
Набор''Эгоист'' (84)
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский