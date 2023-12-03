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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Мстиславле

Монета 1899 года

Договорная

Монета 1899 года

Могилевская, Мстиславль

Проигрыватель КОНЦЕРТНЫЙ. СССР

Договорная

Проигрыватель КОНЦЕРТНЫЙ. СССР

Могилевская, Мстиславль

Монеты СССР

Договорная

Монеты СССР

Могилевская, Мстиславль

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Манеты

Договорная

Манеты

Могилевская, Мстиславль

ЛОЖКА BM КЛЕЙМО ПОЛЬША

Договорная

ЛОЖКА BM КЛЕЙМО ПОЛЬША

Могилевская, Мстиславль

Значки

Договорная

Значки

Могилевская, Мстиславль

Коробочка для конфет. СССР

Договорная

Коробочка для конфет. СССР

Могилевская, Мстиславль

ФАРФОРОВАЯ СОБАЧКА

Договорная

ФАРФОРОВАЯ СОБАЧКА

Могилевская, Мстиславль

СОБАЧКА КОПИЛКА

10 р.

СОБАЧКА КОПИЛКА

Могилевская, Мстиславль

Значки советских времен

Договорная

Значки советских времен

Могилевская, Мстиславль

Часы ЗВЕЗДА СССР

Договорная

Часы ЗВЕЗДА СССР

Могилевская, Мстиславль

Часы ЗАРЯ 17 КАМНЕЙ

Договорная

Часы ЗАРЯ 17 КАМНЕЙ

Могилевская, Мстиславль

РУЧКА КОСТЯНАЯ

Договорная

РУЧКА КОСТЯНАЯ

Могилевская, Мстиславль

Советские часы Луч и др

Договорная

Советские часы Луч и др

Могилевская, Мстиславль

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

35 р.

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

Витебская, Полоцк

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Статуэтки рыбок

55 р.

Статуэтки рыбок

Минск, Первомайский

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50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.

475 р.

50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.

Гомель

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Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

670 р.

Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

Минск, Фрунзенский

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Рыбка из цветного стекла

20 р.

Рыбка из цветного стекла

Гродно

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Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

40 р.

Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

Минск, Первомайский

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Ретро радио ,торг

30 р.

Ретро радио ,торг

Минск, Фрунзенский

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Банкноты старые

10 р.

Банкноты старые

Брест

Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая

Договорная

Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая

Гомель

Игрушки новогодние ссср

Договорная

Игрушки новогодние ссср

Минск, Советский

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Куклы СССР

10 р.

Куклы СССР

Минск, Центральный

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

13 р.

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

Минск, Октябрьский

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

20 р.

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

Минск, Первомайский

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Фото экспонометр СССР

7 р.

Фото экспонометр СССР

Минск, Первомайский

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Статуэтки в винтажном стиле

20 р.

Статуэтки в винтажном стиле

Гомельская, Речица

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Редкие открытки 1959 г.

8 р.

Редкие открытки 1959 г.

Минск, Московский

Открытки с новым годом подписанные СССР

0.30 р.

Открытки с новым годом подписанные СССР

Гомельская, Другие города

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Открытки чистые СССР

0.40 р.

Открытки чистые СССР

Гомельская, Другие города

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DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

150 р.

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

Минск, Первомайский

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Открытки с новым годом чистые СССР

0.50 р.

Открытки с новым годом чистые СССР

Гомельская, Другие города

Старинная икона

10 р.

Старинная икона

Минск, Фрунзенский

Герб

40 р.

Герб

Минск, Фрунзенский

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Значок

0.60 р.

Значок

Гродненская, Свислочь

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

50 р.

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

Минск, Первомайский

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Плащ военный, 48-50 размеры

Договорная

Плащ военный, 48-50 размеры

Минск, Фрунзенский

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

60 р.

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

Витебск

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Военные вещи СССР

10 р.

Военные вещи СССР

Брест

Кружка для пива

15 р.

Кружка для пива

Гомель

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елочные игрушки советские СССР винтаж

30 р.

елочные игрушки советские СССР винтаж

Гомель

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Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Договорная

Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Гомельская, Жлобин

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

30 р.

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

Витебская, Орша

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Хрустальные туфельки, для принцессы

29.80 р.

Хрустальные туфельки, для принцессы

Гродненская, Другие города

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Книжки Макдональдс

5 р.

Книжки Макдональдс

Минск, Первомайский

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Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гомельская, Лельчицы

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Серебро

Договорная

Серебро

Брестская, Белоозёрск

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Картины-триптих

170 р.

Картины-триптих

Брестская, Пинск

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Банкнота Три рубля

3 р.

Банкнота Три рубля

Минск, Первомайский

Карточки Скуби-Ду

5 р.

Карточки Скуби-Ду

Минск, Первомайский

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Счеты 2шт СССР

5 р.

Счеты 2шт СССР

Могилев

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Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

160 р.

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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Браслет винтажный.

35 р.

Браслет винтажный.

Минск, Ленинский

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Медная грелка для постели, винтаж

90 р.

Медная грелка для постели, винтаж

Витебская, Полоцк

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Краски художественные масляные

25 р.

Краски художественные масляные

Гомельская, Калинковичи

Набор''Эгоист'' (84)

1 180 р.

Набор''Эгоист'' (84)

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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