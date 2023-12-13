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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Мозыре

Помпа для бутля

15 р.

Помпа для бутля

Гомельская, Мозырь

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Подставка для бумажных полотенец

15 р.

Подставка для бумажных полотенец

Гомельская, Мозырь

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Полотенце

2 р.

Полотенце

Гомельская, Мозырь

Обрезки(дрова) в мешках 45 см-3 р шт .

3 р.

Обрезки(дрова) в мешках 45 см-3 р шт .

Гомельская, Мозырь

Доставка
Набор щёток

25 р.

Набор щёток

Гомельская, Мозырь

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Аmway - продукты созданы из натуральных ингредиент

Договорная

Аmway - продукты созданы из натуральных ингредиент

Гомельская, Мозырь

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Продам буржуйку

70 р.

Продам буржуйку

Гомельская, Мозырь

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Лопаты снегоуборочные АКЦИЯ от 12 р

12 р.

Лопаты снегоуборочные АКЦИЯ от 12 р

Гомельская, Мозырь

Продаются утюги

10 р.

Продаются утюги

Гомельская, Мозырь

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Всё по 50к

0.50 р.

Всё по 50к

Гомельская, Мозырь

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Стрейч-пленка

10 р.

Стрейч-пленка

Гомельская, Мозырь

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Бочка 210л

32 р.

Бочка 210л

Гомельская, Мозырь

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Мыло хозяйственное

10 р.

Мыло хозяйственное

Гомельская, Мозырь

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Бочка толстостенная 200 л.

90 р.

Бочка толстостенная 200 л.

Гомельская, Мозырь

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Банки из под детского питания

Бесплатно

Банки из под детского питания

Гомельская, Мозырь

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Канистра(пищевая) 10л

5 р.

Канистра(пищевая) 10л

Гомельская, Мозырь

Украсит вашу агроусадьбу, двор

60 р.

Украсит вашу агроусадьбу, двор

Гомельская, Мозырь

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Шатковня для капусты

30 р.

Шатковня для капусты

Гомельская, Мозырь

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Хозяйственные товары

20 р.

Хозяйственные товары

Гомельская, Мозырь

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Лампа паяльная

Договорная

Лампа паяльная

Гомельская, Мозырь

Антисептики

5 р.

Антисептики

Гомельская, Мозырь

Запаиватель пакетов

10 р.

Запаиватель пакетов

Гомельская, Мозырь

Повседневные товары

0.80 р.

Повседневные товары

Гомельская, Мозырь

Лот фартуков, передников

3 р.

Лот фартуков, передников

Гомельская, Мозырь

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Продам магнитную щётку

12 р.

Продам магнитную щётку

Гомельская, Мозырь

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БОЧКА 200 литров с резьбовой закруткой

25 р.

БОЧКА 200 литров с резьбовой закруткой

Гомельская, Мозырь

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Сушилка для посуды

23 р.

Сушилка для посуды

Гомельская, Мозырь

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Канистры пластиковые 20,30

3 р.

Канистры пластиковые 20,30

Гомельская, Мозырь

Кремень для очистки воды

3 р.

Кремень для очистки воды

Гомельская, Мозырь

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Палочка стеклянная (мешалка) СССР

2.60 р.

Палочка стеклянная (мешалка) СССР

Гомельская, Мозырь

Бочка

4 900 р.

Бочка

Гомельская, Мозырь

Хозяйственные принадлежности(разные)

Договорная

Хозяйственные принадлежности(разные)

Гомельская, Мозырь

Хозяйственные товары, может кому пригодится

Договорная

Хозяйственные товары, может кому пригодится

Гомельская, Мозырь

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Спиртометры

20 р.

Спиртометры

Гомельская, Мозырь

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редуктор для газового баллона

Договорная

редуктор для газового баллона

Гомельская, Мозырь

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Канистры

2.50 р.

Канистры

Гомельская, Мозырь

Сердцевины замка

5 р.

Сердцевины замка

Гомельская, Мозырь

Раскаточная машинка для использованных крышек

27 р.

Раскаточная машинка для использованных крышек

Гомельская, Мозырь

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Почтовый ящик

250 р.

Почтовый ящик

Гомельская, Мозырь

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Ящик почтовый

250 р.

Ящик почтовый

Гомельская, Мозырь

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Фумигатор

1.50 р.

Фумигатор

Гомельская, Мозырь

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Краска ПФ 115

13 р.

Краска ПФ 115

Гомельская, Мозырь

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Петли на ворота,калитку 134х34мм

10 р.

Петли на ворота,калитку 134х34мм

Гомельская, Мозырь

Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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