logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Мозыре

Ингалятор СССР

15 р.

Ингалятор СССР

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Панно из грецкого ореха Древо жизни

20 р.

Панно из грецкого ореха Древо жизни

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Медные браслеты

40 р.

Медные браслеты

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Монета 1 руб с браком

Договорная

Монета 1 руб с браком

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Монеты СССР с 1931г. по 1961г.

Договорная

Монеты СССР с 1931г. по 1961г.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Печатная машинка

Договорная

Печатная машинка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Пластинки вениловые

Договорная

Пластинки вениловые

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Рога лося

100 р.

Рога лося

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Куклы Integrity Toys. Договорная.

Договорная

Куклы Integrity Toys. Договорная.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Утюг СССР

15 р.

Утюг СССР

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Original Gas Mask Model 4A1 (Israel)

40 р.

Original Gas Mask Model 4A1 (Israel)

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Идеальные часы кварцевые.читайте описание ниже

45 р.

Идеальные часы кварцевые.читайте описание ниже

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Рисунок карандашом А3

30 р.

Рисунок карандашом А3

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Счеты

3 р.

Счеты

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Стеклянные элементы люстры СССР

0.50 р.

Стеклянные элементы люстры СССР

Гомельская, Мозырь

Самовар Ссср

39 р.

Самовар Ссср

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Монета

Договорная

Монета

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Коллекция календарей за вашу цену

10 р.

Коллекция календарей за вашу цену

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Продам гобилен

40 р.

Продам гобилен

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Телевизор Рекорд

50 р.

Телевизор Рекорд

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Швейная машина со станиной.

110 р.

Швейная машина со станиной.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Декор Голова Быка

600 р.

Декор Голова Быка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Швейная машинка

50 р.

Швейная машинка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Звонок дверной ссср

20 р.

Звонок дверной ссср

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Рога лося

300 р.

Рога лося

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Игра электроника ссср

110 р.

Игра электроника ссср

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Корпус аптечки СССР метал

10 р.

Корпус аптечки СССР метал

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Профсоюзный билет СССР

15 р.

Профсоюзный билет СССР

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Тарелки СССР

3 р.

Тарелки СССР

Гомельская, Мозырь

Медальоны

7 р.

Медальоны

Гомельская, Мозырь

Погон с

46 р.

Погон с

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Диапроектор

80 р.

Диапроектор

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Рога лося

150 р.

Рога лося

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Винтажные часы Durant.

40 р.

Винтажные часы Durant.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм