logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Мозыре

Комплект для девочки Комплект для девочки

20 р.

heart

Комплект для девочки

98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочек на утренник на новый год Платье для девочек на утренник на новый год

30 р.

heart

Платье для девочек на утренник на новый год

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Красивое нарядное платье для девочек на новый годКрасивое нарядное платье для девочек на новый год

20 р.

heart

Красивое нарядное платье для девочек на новый год

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Юбки пачки для танцевЮбки пачки для танцев

20 р.

heart

Юбки пачки для танцев

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Штроксовый сарафан F&F со звериным принтом 10 летШтроксовый сарафан F&F со звериным принтом 10 лет

10 р.

heart

Штроксовый сарафан F&F со звериным принтом 10 лет

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Джинсовое платье фирмы Next 9 лет Джинсовое платье фирмы Next 9 лет

13 р.

heart

Джинсовое платье фирмы Next 9 лет

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Новогоднее платье Новогоднее платье

55 р.

heart

Новогоднее платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье принцессы Бель Платье принцессы Бель

10 р.

heart

Платье принцессы Бель

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
Платье принцессы Анны с накидкойПлатье принцессы Анны с накидкой

10 р.

heart

Платье принцессы Анны с накидкой

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платья принцесс(фото в карусели) Авроры и СофииПлатья принцесс(фото в карусели) Авроры и Софии

10 р.

heart

Платья принцесс(фото в карусели) Авроры и Софии

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платье нарядное 122смПлатье нарядное 122см

65 р.

heart

Платье нарядное 122см

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье нарядное 128смПлатье нарядное 128см

80 р.

heart

Платье нарядное 128см

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
Юбочка для девочкиЮбочка для девочки

25 р.

heart

Юбочка для девочки

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для утренникаПлатье для утренника

20 р.

heart

Платье для утренника

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

25 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
СарафанСарафан

15 р.

heart

Сарафан

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки нарядноеПлатье для девочки нарядное

25 р.

heart

Платье для девочки нарядное

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

10 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Нарядные платья от 10 рублей до 20 Нарядные платья от 10 рублей до 20

10 р.

heart

Нарядные платья от 10 рублей до 20

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

ПлатьеПлатье

70 р.

heart

Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Одежда для девочекОдежда для девочек

15 р.

heart

Одежда для девочек

158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

Платье в пайетках на рост 140-146Платье в пайетках на рост 140-146

25 р.

heart

Платье в пайетках на рост 140-146

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Юбка Юбка

7 р.

heart

Юбка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Сарафан Сарафан

7 р.

heart

Сарафан

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Сарафан Сарафан

7 р.

heart

Сарафан

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье Платье

35 р.

heart

Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
ПРОДАНО. Новогоднее платьеПРОДАНО. Новогоднее платье

25 р.

heart

ПРОДАНО. Новогоднее платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Красивые новогодние платья для утренникаКрасивые новогодние платья для утренника

60 р.

heart

Красивые новогодние платья для утренника

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платье новое, р-р 128-134Платье новое, р-р 128-134

35 р.

heart

Платье новое, р-р 128-134

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на Новый годПлатье на Новый год

20 р.

heart

Платье на Новый год

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

30 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Юбка джинс Юбка джинс

5 р.

heart

Юбка джинс

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Новогодние платьеНовогодние платье

40 р.

heart

Новогодние платье

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
СарафанСарафан

7 р.

heart

Сарафан

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
ПлатьеПлатье

20 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

45 р.

heart

Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

60 р.

heart

Нарядное платье

104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье нарядное и чешки белыеПлатье нарядное и чешки белые

30 р.

heart

Платье нарядное и чешки белые

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Платье рубашкаПлатье рубашка

17 р.

heart

Платье рубашка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для малышки на 1 годПлатье для малышки на 1 год

10 р.

heart

Платье для малышки на 1 год

80 - 86 (1-2 года)

ПлатьеПлатье

15 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
Юбка школьнаяЮбка школьная

20 р.

heart

Юбка школьная

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Шикарная модная рубашка платье для девочек Шикарная модная рубашка платье для девочек

25 р.

heart

Шикарная модная рубашка платье для девочек

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель