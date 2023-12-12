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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Мозыре

Колпак на столб. Парапет

Договорная

Колпак на столб. Парапет

Гомельская, Мозырь

Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

60 р.

Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

Гомельская, Мозырь

Обои цена за 8 шт

25 р.

Обои цена за 8 шт

Гомельская, Мозырь

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Ламинат Дуб Баффало выбеленный

35 р.

Ламинат Дуб Баффало выбеленный

Гомельская, Мозырь

Плитка квадрат. Производство Индия.

50 р.

Плитка квадрат. Производство Индия.

Гомельская, Мозырь

Сайдинг виниловый. Софит

Договорная

Сайдинг виниловый. Софит

Гомельская, Мозырь

СРОЧНО ПРОДАМ Обои ВИНИЛОВЫЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВ

50 р.

СРОЧНО ПРОДАМ Обои ВИНИЛОВЫЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВ

Гомельская, Мозырь

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Гомельская, Мозырь

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гомельская, Мозырь

Доставка
Порожек на ламинат

7 р.

Порожек на ламинат

Гомельская, Мозырь

50 р.

Потолок натяжной полотно 400*420 бу

Гомельская, Мозырь

Обои

11 р.

Обои

Гомельская, Мозырь

Обои

15 р.

Обои

Гомельская, Мозырь

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Обои

50 р.

Обои

Гомельская, Мозырь

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Отделочный

25 р.

Отделочный

Гомельская, Мозырь

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Обои 70к метр.

0.70 р.

Обои 70к метр.

Гомельская, Мозырь

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Плитка

25 р.

Плитка

Гомельская, Мозырь

Краска

10 р.

Краска

Гомельская, Мозырь

Фотообои

130 р.

Фотообои

Гомельская, Мозырь

Керамогранит

70 р.

Керамогранит

Гомельская, Мозырь

Краска Тиккурила

80 р.

Краска Тиккурила

Гомельская, Мозырь

Обои под покраску винил на флизелине метровые

35 р.

Обои под покраску винил на флизелине метровые

Гомельская, Мозырь

Серебрянка

170 р.

Серебрянка

Гомельская, Мозырь

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Продам дверцы в грубу

10 р.

Продам дверцы в грубу

Гомельская, Мозырь

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Продам краску кровельную, для цоколя, фасада.

160 р.

Продам краску кровельную, для цоколя, фасада.

Гомельская, Мозырь

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Ламинат

1 100 р.

Ламинат

Гомельская, Мозырь

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Договорная

Плитка настенная Ceramika Paradyz harmony

Гомельская, Мозырь

Натяжной потолок

50 р.

Натяжной потолок

Гомельская, Мозырь

Ламинат

50 р.

Ламинат

Гомельская, Мозырь

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Обои (3 трубки)

50 р.

Обои (3 трубки)

Гомельская, Мозырь

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Плитка шиферная СССР 35х35х6

1.50 р.

Плитка шиферная СССР 35х35х6

Гомельская, Мозырь

Лак Duxone DX 46

67 р.

Лак Duxone DX 46

Гомельская, Мозырь

Обои

40 р.

Обои

Гомельская, Мозырь

БРУСОК ДУБОВЫЙ

950 р.

БРУСОК ДУБОВЫЙ

Гомельская, Мозырь

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есть по металлу и так же по дереву Все цвета

14 р.

есть по металлу и так же по дереву Все цвета

Гомельская, Мозырь

Порог / порожек / профиль стыковочный Т-образный

Договорная

Порог / порожек / профиль стыковочный Т-образный

Гомельская, Мозырь

Отлив

10 р.

Отлив

Гомельская, Мозырь

Керамические уголки ванной

15 р.

Керамические уголки ванной

Гомельская, Мозырь

Отделочная плитка

Договорная

Отделочная плитка

Гомельская, Мозырь

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Дюбеля для теплоизоляции

64 р.

Дюбеля для теплоизоляции

Гомельская, Мозырь

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Плитка

500 р.

Плитка

Гомельская, Мозырь

Плитка

50 р.

Плитка

Гомельская, Мозырь

Бетоном кантатн

50 р.

Бетоном кантатн

Гомельская, Мозырь

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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