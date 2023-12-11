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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Мозыре

Диск отрезной 125

0.70 р.

Диск отрезной 125

Гомельская, Мозырь

Пилка для реноватора Bosch Wood+metal Starlock

55 р.

Пилка для реноватора Bosch Wood+metal Starlock

Гомельская, Мозырь

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Диск зачистной 125

1.70 р.

Диск зачистной 125

Гомельская, Мозырь

Диск алмазный 230

17 р.

Диск алмазный 230

Гомельская, Мозырь

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Расходники

35 р.

Расходники

Гомельская, Мозырь

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Фуговальные и Бланкетные ножи новые и б-у

15 р.

Фуговальные и Бланкетные ножи новые и б-у

Гомельская, Мозырь

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Сверла по бетону

1.50 р.

Сверла по бетону

Гомельская, Мозырь

Диски отрезные по металлу

1 р.

Диски отрезные по металлу

Гомельская, Мозырь

Диски обрөзныө

2 р.

Диски обрөзныө

Гомельская, Мозырь

Продам фибровые круги 3м, зернистость 36

90 р.

Продам фибровые круги 3м, зернистость 36

Гомельская, Мозырь

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Пилы для циркулярки

Договорная

Пилы для циркулярки

Гомельская, Мозырь

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Чашка шлифовальная

25 р.

Чашка шлифовальная

Гомельская, Мозырь

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Буры алмазные. Цена указана за каждый

35 р.

Буры алмазные. Цена указана за каждый

Гомельская, Мозырь

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Круг зачистной 180 х 6

2 р.

Круг зачистной 180 х 6

Гомельская, Мозырь

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АКБ для BOSCH 18В, 1500мАч, Li-ion

108 р.

АКБ для BOSCH 18В, 1500мАч, Li-ion

Гомельская, Мозырь

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Пила по дереву Dewаlt 30mm внутр.

57 р.

Пила по дереву Dewаlt 30mm внутр.

Гомельская, Мозырь

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Фуговальные ножи

80 р.

Фуговальные ножи

Гомельская, Мозырь

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Пильный диск

20 р.

Пильный диск

Гомельская, Мозырь

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Токарные резцы, сверла

Договорная

Токарные резцы, сверла

Гомельская, Мозырь

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Ленточная пила .полотно.

20 р.

Ленточная пила .полотно.

Гомельская, Мозырь

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Метчики, свёрла, плашки.

500 р.

Метчики, свёрла, плашки.

Гомельская, Мозырь

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Диск пила по дереву новый д.190мм

50 р.

Диск пила по дереву новый д.190мм

Гомельская, Мозырь

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Пилы дисковые

Договорная

Пилы дисковые

Гомельская, Мозырь

Круги для бензореза

15 р.

Круги для бензореза

Гомельская, Мозырь

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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