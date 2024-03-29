Няни и сиделки в Мозыре
Договорная
Ищу работу сиделкой
Гомельская, Мозырь
5 р.
Няня
Гомельская, Мозырь
Договорная
Нуждаемся в сиделке через официальное трудоустройс
Гомельская, Мозырь
15 р.
Няня + помощник со школьным курсом биологии
Гомельская, Мозырь
Договорная
Нуждаюсь в услугах сиделки
Гомельская, Мозырь
Договорная
Сиделка
Гомельская, Мозырь
10 р.
Реабелитация. Помощь
Гомельская, Мозырь
500 р.
Помощница по дому с проживание
Минск, Заводской
80 000 р.
Няня с проживанием в Москве от 80000
Минск, Московский
Договорная
Помощница в дом Брест
Брест
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Ленинский
10 р.
Няня
Минск, Первомайский
10 р.
Услуги няни
Минск, Первомайский
450 р.
Сиделка с проживанием
Брест
Договорная
Досмотрю пожилого человека на своей жилплощади
Минская, Вилейка
30 р.
АВА няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
Смотрю людей у себя дома.
Минская, Молодечно
Договорная
Няня на час
Гомельская, Жлобин
10 р.
Няня / услуги няни/ репетитор английского языка
Минск, Центральный
Бесплатно
Услуги
Витебская, Орша
5 р.
Няня
Брестская, Барановичи
Договорная
Профессиональный уход за вашим близким.
Минская, Молодечно
Договорная
ПредлАгаю услуги сиделки
Витебск
450 р.
Ищу няню
Минск, Октябрьский
4 р.
Няня
Минск, Октябрьский
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
12 р.
Сиделка
Гродно
7 р.
Няня на своей территории
Гомель
10 р.
Няня
Минск, Ленинский
15 р.
Няня на час/день/сутки
Минск, Центральный
Договорная
Оформлюсь официально сиделкой на 2 часа
Витебск
Договорная
Услуги няни
Витебская, Орша
Договорная
Услуги сиделки, няни, помощницы
Гродно
8 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Няня (спрос)
Брест
Договорная
Сиделка, медсестра,утро,день,вечер.
Минск, Партизанский
Договорная
Сиделка
Минская, Борисов
8 р.
Няня, сиделка 8р Грушевка
Минск, Московский
6 р.
Няня по выходным
Витебская, Орша
Договорная
няня
Минск, Московский
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Услуги
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Требуется помощница (сиделка)
Минская, Жодино
Договорная
Няня/Сиделка
Минск, Фрунзенский
20 р.
Нчня, анимаиор для Ваших детей
Минск, Советский
20 р.
Сиделка визитами, консультации.
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу сиделкой
Могилев
Договорная
Ищем сиделку
Брестская, Береза
5 р.
Сиделка
Гродно
8 р.
Няня
Минск, Заводской
Договорная
Услуги Сиделки
Витебск
Договорная
Сиделка с опытом работы и проживанием
Гомельская, Другие города
10 р.
Няня
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
Сиделка Помощница
Брест
Договорная
Ищем сиделку
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня для ребенка
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу сиделки
Минская, Слуцк