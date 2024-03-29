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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Мозыре

Договорная

Ищу работу сиделкой

Гомельская, Мозырь

Няня

5 р.

Няня

Гомельская, Мозырь

Договорная

Нуждаемся в сиделке через официальное трудоустройс

Гомельская, Мозырь

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Няня + помощник со школьным курсом биологии

15 р.

Няня + помощник со школьным курсом биологии

Гомельская, Мозырь

Договорная

Нуждаюсь в услугах сиделки

Гомельская, Мозырь

Договорная

Сиделка

Гомельская, Мозырь

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10 р.

Реабелитация. Помощь

Гомельская, Мозырь

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500 р.

Помощница по дому с проживание

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80 000 р.

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Минск, Московский

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Помощница в дом Брест

Договорная

Помощница в дом Брест

Брест

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Договорная

Услуги сиделки

Минск, Ленинский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Первомайский

Услуги няни

10 р.

Услуги няни

Минск, Первомайский

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Сиделка с проживанием

450 р.

Сиделка с проживанием

Брест

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Досмотрю пожилого человека на своей жилплощади

Договорная

Досмотрю пожилого человека на своей жилплощади

Минская, Вилейка

АВА няня

30 р.

АВА няня

Минск, Советский

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Договорная

Сиделка

Гомель

Смотрю людей у себя дома.

Договорная

Смотрю людей у себя дома.

Минская, Молодечно

Няня на час

Договорная

Няня на час

Гомельская, Жлобин

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Няня / услуги няни/ репетитор английского языка

10 р.

Няня / услуги няни/ репетитор английского языка

Минск, Центральный

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Бесплатно

Услуги

Витебская, Орша

5 р.

Няня

Брестская, Барановичи

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Профессиональный уход за вашим близким.

Договорная

Профессиональный уход за вашим близким.

Минская, Молодечно

ПредлАгаю услуги сиделки

Договорная

ПредлАгаю услуги сиделки

Витебск

450 р.

Ищу няню

Минск, Октябрьский

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Няня

4 р.

Няня

Минск, Октябрьский

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Услуги

Договорная

Услуги

Брестская, Барановичи

Сиделка

12 р.

Сиделка

Гродно

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7 р.

Няня на своей территории

Гомель

Няня

10 р.

Няня

Минск, Ленинский

15 р.

Няня на час/день/сутки

Минск, Центральный

Договорная

Оформлюсь официально сиделкой на 2 часа

Витебск

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Договорная

Услуги няни

Витебская, Орша

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Договорная

Услуги сиделки, няни, помощницы

Гродно

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Няня

8 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Няня (спрос)

Брест

Сиделка, медсестра,утро,день,вечер.

Договорная

Сиделка, медсестра,утро,день,вечер.

Минск, Партизанский

Договорная

Сиделка

Минская, Борисов

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Няня, сиделка 8р Грушевка

8 р.

Няня, сиделка 8р Грушевка

Минск, Московский

Няня по выходным

6 р.

Няня по выходным

Витебская, Орша

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няня

Договорная

няня

Минск, Московский

Договорная

Няня

Витебск

Услуги

Договорная

Услуги

Минск, Советский

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Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

Требуется помощница (сиделка)

Договорная

Требуется помощница (сиделка)

Минская, Жодино

Няня/Сиделка

Договорная

Няня/Сиделка

Минск, Фрунзенский

Нчня, анимаиор для Ваших детей

20 р.

Нчня, анимаиор для Ваших детей

Минск, Советский

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Сиделка визитами, консультации.

20 р.

Сиделка визитами, консультации.

Минск, Московский

Договорная

Ищу работу сиделкой

Могилев

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Договорная

Ищем сиделку

Брестская, Береза

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Сиделка

5 р.

Сиделка

Гродно

8 р.

Няня

Минск, Заводской

Договорная

Услуги Сиделки

Витебск

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Договорная

Сиделка с опытом работы и проживанием

Гомельская, Другие города

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10 р.

Няня

Брестская, Пинск

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Договорная

Сиделка

Гомель

Договорная

Сиделка Помощница

Брест

Договорная

Ищем сиделку

Брестская, Барановичи

Няня для ребенка

Договорная

Няня для ребенка

Минск, Центральный

Договорная

Ищу работу сиделки

Минская, Слуцк

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