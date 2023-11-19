Товары от Куфар Маркета
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Бани в Мозыре
Договорная
Сруб бани
Могилев
7 190 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
9 190 р.
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
2 700 р.
Бани под ''ключ''
Могилев
4 190 р.
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
540 р.
Котёл для бани
Гомельская, Добруш
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
Договорная
Баня
Гродно
6 190 р.
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
6 700 р.
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно
Гомель
5 900 р.
баня-бочка
Минская, Дзержинск
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
4 900 р.
баня 3м
Минская, Узда
3 019 р.
КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая
Минская, Узда
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 800 р.
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)
Витебск
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
9 900 р.
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)
Витебск
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
4 400 р.
Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ
Могилев
6 890 р.
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка
Минск, Центральный
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.
Минская, Другие города
8 500 р.
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)
Витебск
Договорная
Котел в баню котел для бани печь в баню печь для б
Могилев
Договорная
Котел в баню котел для бани печь в баню для бани
Могилев
1 700 р.
Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo
Гомель
3 890 р.
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.
Минск, Центральный
11 000 р.
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама
Минская, Дзержинск
3 900 р.
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
3 800 р.
Сруб 3*4
Витебск
5 500 р.
Сруб 6*4+2
Витебск
5 500 р.
Сруб 3*6
Витебск
5 500 р.
Сруб 6*4
Витебск
6 900 р.
Баня 4:230
Витебск
700 р.
Печь для бани печь в баню котел для бани печь
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Баня
Могилевская, Бобруйск
7 800 р.
Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)
Витебск
Договорная
баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)
Минск, Первомайский
5 000 р.
Сруб бани
Могилев
7 200 р.
Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский