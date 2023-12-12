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Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Мозыре
20 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
20 р.
Корректор осанки
Гомельская, Мозырь
10 р.
Шейный бандаж
Гомельская, Мозырь
20 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
100 р.
Карсет
Гомельская, Мозырь
25 р.
Бандаж для беременных
Гомельская, Мозырь
5 р.
Фиксирующая повязка
Гомельская, Мозырь
30 р.
Бандаж для беременных
Гомельская, Мозырь
4 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
30 р.
Корсет
Гомельская, Мозырь
7 р.
Бандаж для беременных
Гомельская, Мозырь
10 р.
Бандаж пупочный для ребенка
Гомельская, Мозырь
100 р.
Корсет ортопедический грудопояснично-крестцевой
Гомельская, Мозырь
10 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
20 р.
Бандаж на тазобедренный сустав (трусики Фрейка)
Гомельская, Мозырь
10 р.
Бандаж для беременных
Гомельская, Мозырь
120 р.
Корсет
Гомельская, Мозырь
10 р.
Бандаж грыжевой
Гомельская, Мозырь
18 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
85 р.
Бандаж послеоперационный на грудную клетку
Гомельская, Мозырь
12 р.
Бандаж
Гомельская, Мозырь
40 р.
Бандаж дородовый
Гомельская, Мозырь
Товары с доставкой от магазинов
4.50 р.
Бандаж для лица.
Минск, Заводской
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси