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Услуги в Мостах

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Гродненская, Мосты

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. МОСТЫ

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. МОСТЫ

Гродненская, Мосты

Рассрочка
Песок

Договорная

Песок

Гродненская, Мосты

Мосты. Изготовление памятников и надгробий. (Щучин. Лида. Гродно и область). Благоустройство.

Договорная

Мосты. Изготовление памятников и надгробий. (Щучин. Лида. Гродно и область). Благоустройство.

Гродненская, Мосты

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Гродненская, Мосты

Потолки натяжные

16 р.

Потолки натяжные

Гродненская, Мосты

Рассрочка
Мосты. Бюджетные памятники из гранита. Изготовление. Благоустройство и реставрация захоронений.

Договорная

Мосты. Бюджетные памятники из гранита. Изготовление. Благоустройство и реставрация захоронений.

Гродненская, Мосты

Гранитные памятнки под ключ в Мостах и районе на любой бюджет. Изготовление, доставка, установка

Договорная

Гранитные памятнки под ключ в Мостах и районе на любой бюджет. Изготовление, доставка, установка

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки. Работаем по всей Гродненской области

Договорная

Натяжные потолки. Работаем по всей Гродненской области

Гродненская, Мосты

Укладка тротуарной плитки

20 р.

Укладка тротуарной плитки

Гродненская, Мосты

Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Договорная

Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Гродненская, Мосты

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Гродненская, Мосты

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Модель на ресницы г. Мосты

Договорная

Модель на ресницы г. Мосты

Гродненская, Мосты

Персональные уроки Английского языка

20 р.

Персональные уроки Английского языка

Гродненская, Мосты

Афропрически,афроплетение,афрокудри,афрохвост

Договорная

Афропрически,афроплетение,афрокудри,афрохвост

Гродненская, Мосты

Ремонт квартир, домов

Договорная

Ремонт квартир, домов

Гродненская, Мосты

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гродненская, Мосты

Штукатурка стен и откосов, ремонт (мелкий ремонт)

Договорная

Штукатурка стен и откосов, ремонт (мелкий ремонт)

Гродненская, Мосты

Грузоперевозки город, район, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки город, район, РБ, РФ

Гродненская, Мосты

Рубка дров

Договорная

Рубка дров

Гродненская, Мосты

Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Аренда банкетного зала в Мостах.

190 р.

Аренда банкетного зала в Мостах.

Гродненская, Мосты

Беседка в аренду.

60 р.

Беседка в аренду.

Гродненская, Мосты

Банька у Саньки

60 р.

Банька у Саньки

Гродненская, Мосты

Строительные услуги

1 р.

Строительные услуги

Гродненская, Мосты

Химчистка дивана

60 р.

Химчистка дивана

Гродненская, Мосты

Бесплатно

Сварка

Гродненская, Мосты

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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