Ремонт квартир в Мостах
Договорная
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. ПОТОЛКИ. МОСТЫ
Гродненская, Мосты
16 р.
Потолки натяжные
Гродненская, Мосты
Договорная
Натяжные потолки. Работаем по всей Гродненской области
Гродненская, Мосты
Договорная
Ремонт квартир, домов
Гродненская, Мосты
Договорная
Штукатурка стен и откосов, ремонт (мелкий ремонт)
Гродненская, Мосты
5 р.
облицовка плиткой керамогранитом мозайкой
Минская, Молодечно
8 р.
ремонт санузлов, комнат, балконов
Минская, Молодечно
Договорная
Поклейка обоев
Могилев
Договорная
Услуги сантехника
Витебск
Договорная
Натяжные потолки.
Минск, Центральный
50 р.
Электрик. Электромонтажные работы.
Могилев
80 р.
Установка межкомнатных дверей
Минск, Первомайский
4 000 р.
Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)
Гродно
5 500 р.
Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)
Гродно
Договорная
Штукатурка стен
Минск, Центральный
30 р.
Электрик на дом Витебск Рассрочка без %
Витебск
9 р.
Шлифовка срубов. Покраска. Герметизация швов
Минская, Другие города
Договорная
Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы
Минск, Октябрьский
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Внутренняя отделка квартир в Солигорске
Минская, Солигорск
Договорная
Электрик. Электромонтажные работы.
Гродно
Договорная
Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др
Минск, Заводской
Договорная
Натяжные потолки( Рогачев) узнай стоимость потолка
Гомельская, Рогачев
Договорная
Натяжные потолки Бобруйск расчёт стоимости онлайн
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Натяжные потолки рассчитаем стоимость прямо сейчас
Могилев
Договорная
Натяжные потолки Бобруйск. узнать стоимость.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Натяжные потолки рассчитать стоимость сейчас, Орша
Витебская, Орша
Договорная
Натяжные потолки
Могилев
Договорная
Натяжные потолки,узнай стоимость потолка за 1 мину
Минская, Смолевичи
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Первомайский
100 р.
Демонтаж снос ветхих аварийных строений
Могилев
Договорная
Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно
Минск, Октябрьский
Договорная
Муж на час . Домашний мастер.
Брестская, Барановичи
Договорная
штукатурка. шпатлевка, покраска
Могилев
Договорная
Отделка, ремонт квартиры, дома
Могилев
Договорная
Укладка плитки Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
Штукатурка стен
Могилев
1.50 р.
Поклейка обоев любых видов
Минск, Фрунзенский
10 р.
Электрика Электро-монтажные работы
Минская, Молодечно
8 р.
плиточные работы, подготовка
Минская, Молодечно
Договорная
сантехнические работы
Брестская, Барановичи
7 р.
Натяжные потолки
Могилев
10 р.
электромонтажные работы
Могилев
15 р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Могилев
Договорная
укладка плитки
Минск, Заводской
12 р.
Штукатурные работы
Минск, Московский
Договорная
Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений
Брест
450 р.
Натяжной потолок
Минск, Первомайский
190 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минск, Московский
25.33 р.
Установка натяжных потолков в Минске
Минск, Партизанский
150 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минская, Борисов
150 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минская, Жодино
170 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минская, Смолевичи
Договорная
Натяжные потолки в Логойске
Минская, Логойск
25 р.
Натяжные потолки в Жодино
Минская, Жодино
25 р.
Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.
Минская, Борисов
8 р.
Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи
Минская, Смолевичи
Договорная
Поклейка обой
Гродно
7 р.
Шлифовка пола ремонт всех видов полов
Брест
Договорная
Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель