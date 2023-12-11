Услуги грузоперевозки и манипулятора в Гомеле и области по выгодным ценам, возможен монтаж с манипулятора. — Грузоподъемность шасси до 10 т. — Грузоподъемность крана до 2 т. — Длина стрелы до 9 м. Вы...

Гомель