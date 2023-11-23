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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Мостах

Линолеум

98 р.

Линолеум

Гродненская, Мосты

Договорная

Кафель печной

Гродненская, Мосты

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Грунтовка универсальная 10 л.

15 р.

Грунтовка универсальная 10 л.

Гродненская, Мосты

ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ GRANDECO LIFE БЕЛЬГИЯ

70 р.

ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ GRANDECO LIFE БЕЛЬГИЯ

Гродненская, Мосты

Доска пола клееная (срощенная)

Договорная

Доска пола клееная (срощенная)

Гродненская, Мосты

Обои новые 7 трубок

17 р.

Обои новые 7 трубок

Гродненская, Мосты

Обои новые 6 трубок

17 р.

Обои новые 6 трубок

Гродненская, Мосты

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Краска акриловая ФАКТУРНАЯ Структурная

4 р.

Краска акриловая ФАКТУРНАЯ Структурная

Минск, Московский

Фасадная краска акриловая

3.50 р.

Фасадная краска акриловая

Минск, Московский

Краска акриловая Интерьерная

3.50 р.

Краска акриловая Интерьерная

Минск, Московский

Краска акриловая СИЛИКОНОВАЯ

7 р.

Краска акриловая СИЛИКОНОВАЯ

Минск, Московский

Краска акриловая МОЮЩАЯСЯ

5 р.

Краска акриловая МОЮЩАЯСЯ

Минск, Московский

230 р.

Ламинат.

Витебск

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Керамогранит 6 штук

35 р.

Керамогранит 6 штук

Витебск

Линолеум

20 р.

Линолеум

Гродно

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Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

120 р.

Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

Минск, Центральный

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Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стекло узорчатое

Договорная

Стекло узорчатое

Могилевская, Бобруйск

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Столешница

110 р.

Столешница

Минск, Октябрьский

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Краска аэрозольная

5 р.

Краска аэрозольная

Гомель

Договорная

Срочно продам линолеум

Могилевская, Бобруйск

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Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

15 р.

Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

Минск, Октябрьский

Профиль оконный примыкающий с сеткой

7 р.

Профиль оконный примыкающий с сеткой

Витебск

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Ламинат

Договорная

Ламинат

Брест

Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

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Наждачка (32 см)

1 р.

Наждачка (32 см)

Брестская, Барановичи

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Минск, Центральный

Плитка, керамогранит

25 р.

Плитка, керамогранит

Витебск

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Брест

Эмали

200 р.

Эмали

Минск, Фрунзенский

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Обои под покраску

35 р.

Обои под покраску

Минск, Московский

Продам обои Milassa 10 шт 100кв.м

1 600 р.

Продам обои Milassa 10 шт 100кв.м

Минск, Центральный

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Керамогранит напольный

65 р.

Керамогранит напольный

Гомель

Плитка на стену 15×15

Договорная

Плитка на стену 15×15

Гомельская, Брагин

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Плитка Керамин Сакура

5 р.

Плитка Керамин Сакура

Минск, Фрунзенский

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

14.70 р.

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

Витебск

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

ПВХ панели

20 р.

ПВХ панели

Минск, Советский

Плитка напольная

160 р.

Плитка напольная

Гомель

клей и обои

Договорная

клей и обои

Гомельская, Калинковичи

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Линолеум

300 р.

Линолеум

Гомельская, Рогачев

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

12.50 р.

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

Витебск

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

115 р.

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

115 р.

Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

115 р.

Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Плитка керамическая

5 р.

Плитка керамическая

Брест

бамбук

20 р.

бамбук

Могилев

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Мебельные гвоздики 1000шт+

5 р.

Мебельные гвоздики 1000шт+

Могилев

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Обои новые виниловые

11 р.

Обои новые виниловые

Минск, Советский

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Эмаль

35 р.

Эмаль

Минск, Московский

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Софит, сайдинг

Договорная

Софит, сайдинг

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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