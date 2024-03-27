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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Мостах

Светильник для бани. Парилки

30 р.

Светильник для бани. Парилки

Гродненская, Мосты

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Печные дверцы и заслонки

Договорная

Печные дверцы и заслонки

Гродненская, Мосты

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Фольга для бани

Договорная

Фольга для бани

Гродненская, Мосты

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Банная дверь

Договорная

Банная дверь

Гродно

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Баня бочка

7 300 р.

Баня бочка

Брест

Доставка
Рассрочка
Бытовка

1 100 р.

Бытовка

Брестская, Кобрин

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Баня Квадро-бочка 2.0 м

3 850 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Котел в баню

850 р.

Котел в баню

Могилев

Туалет

540 р.

Туалет

Витебская, Новополоцк

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Контейнер для биотуалета

100 р.

Контейнер для биотуалета

Минская, Минский район

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Трап для бани. ЛИСТВЕННИЦА. Покрыты маслом

30 р.

Трап для бани. ЛИСТВЕННИЦА. Покрыты маслом

Минск, Фрунзенский

Туалет, Садовый.

520 р.

Туалет, Садовый.

Минск, Центральный

Баня бочка квадро 6м

Договорная

Баня бочка квадро 6м

Могилев

Доставка по Беларуси
Корпус печи в баню под камни

150 р.

Корпус печи в баню под камни

Минская, Борисов

Веники банные

Договорная

Веники банные

Гомельская, Рогачев

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Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Уборная на одно место

260 р.

Уборная на одно место

Минская, Молодечно

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биотуалет

Договорная

биотуалет

Минск, Фрунзенский

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Договорная

Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
New Обливное устройство с автоматическим наполнени

95 р.

New Обливное устройство с автоматическим наполнени

Минск, Московский

Туалет уличный

440 р.

Туалет уличный

Минская, Копыль

Продам металический хозблок

1 600 р.

Продам металический хозблок

Минск, Фрунзенский

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Хозблок/ Сарай/ Бытовка

Договорная

Хозблок/ Сарай/ Бытовка

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Туалет уличный

400 р.

Туалет уличный

Витебская, Толочин

Вольер с Хозблоком

Договорная

Вольер с Хозблоком

Минская, Молодечно

Доставка
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поддон под душевую кабину

200 р.

Поддон под душевую кабину

Витебская, Миоры

Котёл для бани

540 р.

Котёл для бани

Гомельская, Добруш

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

3 890 р.

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Веники

5 р.

Веники

Могилевская, Бобруйск

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Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

2 650 р.

Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 3,5 м

7 743 р.

Баня Квадро-бочка 3,5 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Хозблок сарай дровник

Договорная

Хозблок сарай дровник

Витебск

Доставка по Беларуси
Кабина сантехническая

Договорная

Кабина сантехническая

Гомельская, Жлобин

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Бытовка хоз блок.

Договорная

Бытовка хоз блок.

Витебская, Орша

Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Договорная

Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасная баня с комнатой отдыха

Договорная

Каркасная баня с комнатой отдыха

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Туалет.

50 р.

Туалет.

Витебск

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Павильоны б/у, хозблоки, бытовки

1 700 р.

Павильоны б/у, хозблоки, бытовки

Минск, Ленинский

Котел для бани

Договорная

Котел для бани

Могилевская, Кировск

Печь для бани с баком для воды

700 р.

Печь для бани с баком для воды

Минская, Копыль

Бак из нержавейки

220 р.

Бак из нержавейки

Гомель

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Купель

375 р.

Купель

Гродненская, Волковыск

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Баня- квадро 4,0 с террасой

8 500 р.

Баня- квадро 4,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Печь банная

599 р.

Печь банная

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Вагончик

1 000 р.

Вагончик

Брест

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Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

7 997 р.

Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Туалет деревянный (АКЦИЯ)

400 р.

Туалет деревянный (АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Бак для бани самовар 100 л

260 р.

Бак для бани самовар 100 л

Гомель

Туалет деревянный полной комплектации

350 р.

Туалет деревянный полной комплектации

Гродненская, Ошмяны

Биотуалет Thetford Porta Potti 365

350 р.

Биотуалет Thetford Porta Potti 365

Гродно

Бак банный с нержавейки

250 р.

Бак банный с нержавейки

Минская, Борисов

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баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

8 300 р.

баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Баня Квадро-бочка 2.0 м

3 850 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня бочка квадро 6м

Договорная

Баня бочка квадро 6м

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Договорная

Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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