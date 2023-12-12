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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Молодечно

Круг

2 р.

Круг

Минская, Молодечно

Ключ к токарному патрону

Договорная

Ключ к токарному патрону

Минская, Молодечно

Резак газовый

Договорная

Резак газовый

Минская, Молодечно

Шлямбуры

Договорная

Шлямбуры

Минская, Молодечно

Газовый монтажный пистолет Toua GSN50

800 р.

Газовый монтажный пистолет Toua GSN50

Минская, Молодечно

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Строительное оборудование

50 р.

Строительное оборудование

Минская, Молодечно

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Газогорелочное устройство

Договорная

Газогорелочное устройство

Минская, Молодечно

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Токарный патрон

165 р.

Токарный патрон

Минская, Молодечно

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Нож для труб

20 р.

Нож для труб

Минская, Молодечно

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Для ремонта квартиры

Договорная

Для ремонта квартиры

Минская, Молодечно

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Универсальный набор инструментов Bosch Titanium X-

120 р.

Универсальный набор инструментов Bosch Titanium X-

Минская, Молодечно

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Резак по металлу

85 р.

Резак по металлу

Минская, Молодечно

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Щётка дисковая

8 р.

Щётка дисковая

Минская, Молодечно

Нажовка

20 р.

Нажовка

Минская, Молодечно

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Ручной клупп G3/8-G2, 1998г., Беларусь

150 р.

Ручной клупп G3/8-G2, 1998г., Беларусь

Минская, Молодечно

Сверло sds plus-1 по бетону

3 р.

Сверло sds plus-1 по бетону

Минская, Молодечно

Электроотвёртка (Арт: 8/230247)

21.68 р.

Электроотвёртка (Арт: 8/230247)

Минская, Молодечно

Гравер

280 р.

Гравер

Минская, Молодечно

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Удлинитель

10 р.

Удлинитель

Минская, Молодечно

Наждак ручной

25 р.

Наждак ручной

Минская, Молодечно

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Набор бит DeWalt

50 р.

Набор бит DeWalt

Минская, Молодечно

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Аккумулятор Einhell PXC 18 v 2.5 ah

85 р.

Аккумулятор Einhell PXC 18 v 2.5 ah

Минская, Молодечно

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Инструмент плотника

10 р.

Инструмент плотника

Минская, Молодечно

Линейка лекальная

25 р.

Линейка лекальная

Минская, Молодечно

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Фреза корончатая биметаллическая

15 р.

Фреза корончатая биметаллическая

Минская, Молодечно

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Шурупы по дереву 4×30

40 р.

Шурупы по дереву 4×30

Минская, Молодечно

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Сварояный апарат

10 р.

Сварояный апарат

Минская, Молодечно

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Тиски

Договорная

Тиски

Минская, Молодечно

Тарцовку Макита

567 р.

Тарцовку Макита

Минская, Молодечно

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Индикатор

Договорная

Индикатор

Минская, Молодечно

Токовые клещи

140 р.

Токовые клещи

Минская, Молодечно

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Круги отрезные д 350мм (6р-шт.)

6 р.

Круги отрезные д 350мм (6р-шт.)

Минская, Молодечно

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Круги лепестковые д 125мм А 40 (2р-шт.)

2 р.

Круги лепестковые д 125мм А 40 (2р-шт.)

Минская, Молодечно

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Аккумулятор,bosch

170 р.

Аккумулятор,bosch

Минская, Молодечно

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Корпус акб bosch

20 р.

Корпус акб bosch

Минская, Молодечно

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Инструмент

Договорная

Инструмент

Минская, Молодечно

Сверла

Договорная

Сверла

Минская, Молодечно

Зарядное оригинал

130 р.

Зарядное оригинал

Минская, Молодечно

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Аккумулятор для Makita, Wortex 18 V 5 Ah

165 р.

Аккумулятор для Makita, Wortex 18 V 5 Ah

Минская, Молодечно

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Стяжки для укладки ламината

20 р.

Стяжки для укладки ламината

Минская, Молодечно

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Крючки и цепи для кран балки

19.90 р.

Крючки и цепи для кран балки

Минская, Молодечно

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L-boxx 374

190 р.

L-boxx 374

Минская, Молодечно

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Топорище берёза, клён.

10 р.

Топорище берёза, клён.

Минская, Молодечно

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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