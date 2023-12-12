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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Молодечно

Договорная

Сварочные работы

Минская, Молодечно

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Кран шаровый резьбовой и фланцевый

Договорная

Кран шаровый резьбовой и фланцевый

Минская, Молодечно

Трос сантехнический Zox 13мм 10 метров

40 р.

Трос сантехнический Zox 13мм 10 метров

Минская, Молодечно

Кнопка для сливной арматуры

10 р.

Кнопка для сливной арматуры

Минская, Молодечно

Мембранный бачек

30 р.

Мембранный бачек

Минская, Молодечно

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Вентиляционные решетки новые

8 р.

Вентиляционные решетки новые

Минская, Молодечно

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Печь буржуйка

200 р.

Печь буржуйка

Минская, Молодечно

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Сантехнические работы

1 р.

Сантехнические работы

Минская, Молодечно

Хомут 1,5'' ниппель под термометр и пр

Договорная

Хомут 1,5'' ниппель под термометр и пр

Минская, Молодечно

Остатки от строительства

1 р.

Остатки от строительства

Минская, Молодечно

Расширительный бак

45 р.

Расширительный бак

Минская, Молодечно

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Газовый котел

Договорная

Газовый котел

Минская, Молодечно

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Труба

20 р.

Труба

Минская, Молодечно

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Задвижка

80 р.

Задвижка

Минская, Молодечно

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Реле, датчик протока watts

80 р.

Реле, датчик протока watts

Минская, Молодечно

ДОННЫЙ КЛАПАН КЛИК КЛАК LEDEME для умывальника

12 р.

ДОННЫЙ КЛАПАН КЛИК КЛАК LEDEME для умывальника

Минская, Молодечно

Регистр отопления

100 р.

Регистр отопления

Минская, Молодечно

Имеются 2 манометра по 1.6 мПа Манометр МП100 МС5-

9.90 р.

Имеются 2 манометра по 1.6 мПа Манометр МП100 МС5-

Минская, Молодечно

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Ниппель прямой

4 р.

Ниппель прямой

Минская, Молодечно

Манометр МП100-1, 6 МПа

25 р.

Манометр МП100-1, 6 МПа

Минская, Молодечно

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Клапан предохранительный угловой Ду 15х2,5 арт. R1

30 р.

Клапан предохранительный угловой Ду 15х2,5 арт. R1

Минская, Молодечно

Труба коаксиальная(удлинитель) 60/100мм дл. 250мм

20 р.

Труба коаксиальная(удлинитель) 60/100мм дл. 250мм

Минская, Молодечно

Плашки и метчики трубные для сантехники

Договорная

Плашки и метчики трубные для сантехники

Минская, Молодечно

Плашки Клупп для нарезки резьбы

25.99 р.

Плашки Клупп для нарезки резьбы

Минская, Молодечно

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Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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