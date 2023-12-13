logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Молодечно

Платье детское Эльза новогоднееПлатье детское Эльза новогоднее

35 р.

heart

Платье детское Эльза новогоднее

128 - 134 (8 лет), 122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Платье вечернее для девочки 6-8 летПлатье вечернее для девочки 6-8 лет

55 р.

heart

Платье вечернее для девочки 6-8 лет

116 - 122 (6 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для малышкиПлатье для малышки

5 р.

heart

Платье для малышки

86 - 92 (2 года)

Платье Платье

20 р.

heart

Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье 128-140Платье 128-140

15 р.

heart

Платье 128-140

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платьеНарядное платье

20 р.

heart

Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

16 р.

heart

Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье на 4 годаНарядное платье на 4 года

10 р.

heart

Нарядное платье на 4 года

104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье красотке 128-134Платье красотке 128-134

18 р.

heart

Платье красотке 128-134

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

10 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет)

Платье нарядноеПлатье нарядное

12 р.

heart

Платье нарядное

104 - 110 (5 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

heart

Платье для девочки

92 - 98 (3 года)

Сарафан Сарафан

10 р.

heart

Сарафан

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье Платье

10 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Наряд на годик Наряд на годик

20 р.

heart

Наряд на годик

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье Платье

28 р.

heart

Платье

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
ПлатьеПлатье

15 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

20 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядная юбкаНарядная юбка

30 р.

heart

Нарядная юбка

86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

9 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Платье нарядное Платье нарядное

30 р.

heart

Платье нарядное

104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье нарядноеПлатье нарядное

50 р.

heart

Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье Платье

15 р.

heart

Платье

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

20 р.

heart

Платье

140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

40 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочки 128 ростПлатье для девочки 128 рост

25 р.

heart

Платье для девочки 128 рост

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье нарядное Платье нарядное

40 р.

heart

Платье нарядное

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платья с коротким рукавом Платья с коротким рукавом

7 р.

heart

Платья с коротким рукавом

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

ПлатьяПлатья

Договорная

heart

Платья

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платья Платья

18 р.

heart

Платья

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

20 р.

heart

Нарядное платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

20 р.

heart

Платье нарядное для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
ПлатьеПлатье

50 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье новогоднее для девочкиПлатье новогоднее для девочки

20 р.

heart

Платье новогоднее для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Лот платьев на девочку с годаЛот платьев на девочку с года

15 р.

heart

Лот платьев на девочку с года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Платье бодиПлатье боди

20 р.

heart

Платье боди

86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье 104 размер Платье 104 размер

10 р.

heart

Платье 104 размер

98 - 104 (4 года)

юбка вязаная юбка вязаная

10 р.

heart

юбка вязаная

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Нарядное платье на новый год для малышкиНарядное платье на новый год для малышки

20 р.

heart

Нарядное платье на новый год для малышки

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Платье Платье

25 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для утренникаПлатье для утренника

35 р.

heart

Платье для утренника

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье с чехлом Pompdelux Платье с чехлом Pompdelux

35 р.

heart

Платье с чехлом Pompdelux

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель