logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Перевозки пассажиров и грузов
ГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Пассажирские и грузовые перевозки в Молодечно

Перевозка КРС

Договорная

Перевозка КРС

Перевозка сельхоз животных. Цена договорная.

Минская, Молодечно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

20 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

Грузоперевозки по Молодечно, Минской области, и РБ 24/6 •Квартирные/офисные/дачные переезды •Перевозка мебели и бытовой техники •Доставка стройматериалов •Вывоз мусора •Перевозка мототехники и другое...

Минская, Молодечно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

70 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 5 тонн , габариты кузов 6*2.5, кран - под собой 2т на 7 метрах 700кг. Доставка стройматериалов, пиломатериалы, канализационные кольца,газосиликат...

Минская, Молодечно

Доставка стройматериалов. Манипулятор

100 р.

Доставка стройматериалов. Манипулятор

Доставим и разгрузим стройматериалы. Территориально находимся в п Чисть , Молодечненский рн. Специализируемся на доставке газосиликата Забудова. В наличии манипуляторы: *со стрелами от 4 до 22м - п...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки, до 3т. по РБ

Договорная

Грузоперевозки, до 3т. по РБ

Грузоперевозки по городу и РБ (квартирные переезды,вывоз мусора, стройматериалы,перевоз скота и многое другое). Грузоподъёмность до 3 т. Дублькабина-6человек. Кузов: длина 3 м; ширина 2м;высота 2.3м...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.

20 р.

Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.

Грузоперевозки по Молодечно и раену. Молодечно - Минск. По всей РБ. Квартирные переезда, стройматериалы, пиломатериалы, вывоз мусора и т. д. Услуги манипулятора до 5 тонн. Услуги грузчиков от 10 р ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Молодечно

25 р.

Грузоперевозки Молодечно

Грузоперевозки в Молодечно до3.5т. 30м3. Длина 6.1, ширина 2.2, высота 2.2. Изотермический фургон, сан паспорт. Квартирные, офисные переезды. Услуги грузчиков.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки по Молодечно и РБ

Договорная

Грузоперевозки по Молодечно и РБ

Грузоперевозки по Молодечно и РБ Длинна грузового отсека: 3,9м. Ширина 1,8м. Высота 1,9м. Объем 15м.куб.

Минская, Молодечно

ПЕРЕВОЗКА МОЛОДЕЧНО ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ

25 р.

ПЕРЕВОЗКА МОЛОДЕЧНО ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ

ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ Перевозка грузов ДОСТАВКА БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ длина 3.5 метра высота 1.8 метра ширина 1.6 метра до двух тон 25 руб, из точки А в точку Б по городу лесные пророшки бо...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Молодечно, РБ, РФ

25 р.

Грузоперевозки Молодечно, РБ, РФ

Грузоперевозки по Молодечно, РБ,РФ, до 2т. 22м.куб, возможна перевозка 6 метровых материалов, квартирные переезды, офисы, дачи от 2-х часов 25р.час, последующие 20р.час, разовый выезд 30р., работаем с...

Минская, Молодечно

Перевозка пассажиров

Договорная

Перевозка пассажиров

Минская, Молодечно

Грузоперевозки по городу и РБ

Договорная

Грузоперевозки по городу и РБ

Перевозка грузов по городу и РБ. Фольксваген-Транспортёр Т4,грузовой,. цельнометаллический. Перевозка мебели, стройматериалов, продуктов питания по магазинам. Длина кузова 2,50м, ширина 1,60м, высота ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки(кран-манипулятор), вездеход 4х4

Договорная

Грузоперевозки(кран-манипулятор), вездеход 4х4

Кран-манипулятор 1,6 т Грузоподъемность 5 т Полноприводной 4х4 Все вопросы по телефону

Минская, Молодечно

Грузоперевозки по РБ

Договорная

Грузоперевозки по РБ

Грузоперевозка и доставка в Молодечно по РБ. Низкие цены. Автомобиль Volkswagen Т4 Long (макси база). Размер кузова: длина - 2,805м, высота - 1,415м, ширина - 1,550м. Общий объем кузова - 6,3м.куб. Гр...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки (кран-манипулятор)

Договорная

Грузоперевозки (кран-манипулятор)

Грузоподъемность стрелы 3 т 1 тонна на 6 метрах Грузоподъемность 10 т Все вопросы по телефону

Минская, Молодечно

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузовой отсек: длина-3.6 м, ширина-1.8 м,высота-1.9 м. Аккуратные и быстрые грузчики. Работаем без выходных.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки по Молодечно, району и РБ

25 р.

Грузоперевозки по Молодечно, району и РБ

Перевезем все что нужно! У Вас есть груз? У нас есть машина! При необходимость найдем и грузчиков!

Минская, Молодечно

Доставка бетона миксером

Договорная

Доставка бетона миксером

Доставка бетона Мололечно, Вилейка и районы

Минская, Молодечно

Грузоперевозки кран-манипулятор

70 р.

Грузоперевозки кран-манипулятор

DAF кран-манипулятор 3т. ( кузов 6,5м., грузоподъемность до 14т) Работаем с физическими и юридическими лицами. Наличный и безналичный расчёт. Цена договорная зависит от расстояния и сложности работ. ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки до 2,5т.По всем вопросам звоните.

Минская, Молодечно

Услуги манипулятора , Грузоперевозки, Манипулятор

Договорная

Услуги манипулятора , Грузоперевозки, Манипулятор

Услуги манипулятора, крана манипулятора, Грузоподъемность 22т Вылет стрелы 11м Длина кузова 6,5м, прицеп 6,4м Перевозим Блоки, Кольца, Кирпич, Плитку, Пиломатериалы Доставка по всей Беларуси Приемлемы...

Минская, Молодечно

грузоперевозки до 1.5 тонн

25 р.

грузоперевозки до 1.5 тонн

Помогу с доставкой грузов. Вывоз мусора. Грузчики по необходимости. размеры кузова 2.36х1.94м. Грузоподъемность до 1.5тонн. Цены по договоренности.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки, доставка, переезды.

Договорная

Грузоперевозки, доставка, переезды.

Грузоперевозки Молодечно, Вилейка, Воложин, Сморгонь, Минск, РБ. Перевозка: - мебели; - бытовой техники; - строительных материалов; - оборудования; - пиломатериалов, металлопрофиля (6 м.); - товаров ...

Минская, Молодечно

Вывоз мусора с погрузкой и без

Договорная

Вывоз мусора с погрузкой и без

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по РБ

30 р.

Грузоперевозки по РБ

Перевозка грузов Услуги грузчика не предоставляю По городу - 30 руб из точки А в Б За город - 1,5 руб. (кругорейс) Длина 5м Ширина 2.25м Высота 2.5м Грузоподъёмность 3т. Боковая и задняя загрузка! Д...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки.

Договорная

Грузоперевозки.

Длина кузова 4.7 метра внутри, ширина 1.9,высота 2.2, объём 18 метров кубических,перевозка до шести метров включительно, грузоподъёмность три тонны.

Минская, Молодечно

Аренда(Услуги)Мини экскаватора,СамосвалаМАЗ10т20т

Договорная

Аренда(Услуги)Мини экскаватора,СамосвалаМАЗ10т20т

Услуги, Аренда мини экскаватора. Почасовая аренда самосвала 10 и 20 тонн. Вывоз мусора, грунта, глины. Возможна аренда в паре с экскаватором. Любые виды грузоперевозок. Цена договорная. Аренда мини...

Минская, Молодечно

Вывоз снега. Аренда самосвала

Договорная

Вывоз снега. Аренда самосвала

Аренда самосвала с водителем. МАЗ 20тонн МАЗ 10тонн Аренда мини экскаватора Аренда мини погрузчика, чистка, уборка снега и вывоз Доставка :Песок, камень,пгс, смесь с5-с12, грунт, навоз, чернозем, гра...

Минская, Молодечно

Гравий мытый фр. 5-20мм.

Договорная

Гравий мытый фр. 5-20мм.

Мытый гравий – это полученный очищенный материал, который проходит процесс специальной обработки на удаление различных примесей. Например, при выполнении работ по производству бетона и растворов, необ...

Минская, Молодечно

Песок (мытый, сеяный, ПГС)

Договорная

Песок (мытый, сеяный, ПГС)

Самосвалы 10т(6 куб,8куб), 20т(12 куб) ПГС, песок (1го класса- мытый,2го класса- сеяный) Гравий мытый фракции 5-20 мм. Смесь с5 и с12 Камень бутовый Дорожная смесь Навоз коровий Вывоз мусора, песка, ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки

30 р.

Грузоперевозки

Бортовой самосвал до 2.5 тонн Доставка стройматериалов Вывоз мусора Доставка навоза Услуги грузчиков

Минская, Молодечно

Доставка ПГС, ПЕСОК

Договорная

Доставка ПГС, ПЕСОК

Услуги самосвала с водителем. Работаем без выходных. Доставка в день заказа. Работаем за наличный и безналичный расчет. Молодечно, Чисть, Красное, Карповичи , Партизанский , Илия , Радошковичи, Новый ...

Минская, Молодечно

Грузоперевозки с Манипулятором

Договорная

Грузоперевозки с Манипулятором

Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 8 тонн , габариты кузов 6.40*2.50, кран - под собой 2т Продажа газосиликатных блоков "ЗАБУДОВА"

Минская, Молодечно

Самосвал 10т. Песок. Бетон. ПГС. Гравий.

Договорная

Самосвал 10т. Песок. Бетон. ПГС. Гравий.

УСЛУГИ САМОСВАЛА 10Т. Песок ( 1 - 2 класса). Пгс. Гравий 5×20. Бетон. Раствор. Смесь С5 Камень бутый. Вывоз строительного мусора и старой мебели. Аренда самосвала с водителем.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки от 1 часа

20 р.

Грузоперевозки от 1 часа

Срочно нужен бус? Позвоните На сообщения ответ через неделю! Бережная перевозка в чистой машине! Минимальный выезд всего 1 час! Перевозки по Молодечно, Вилейка, Воложин, Сморгонь, Радошковичи. Вы полу...

Минская, Молодечно

Договорная

Услуги грузчика

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Молодечно-РБ

Договорная

Грузоперевозки Молодечно-РБ

Грузоперевозки Молодечно-РБ цена договорная по всем вопросам звонить или писать

Минская, Молодечно

Грузоперевозки Молодечно

25 р.

Грузоперевозки Молодечно

Грузоперевозки Молодечно-РБ. Цена договорная. Звоните. Нал, безнал.

Минская, Молодечно

Грузчик в Молодечно.

Договорная

Грузчик в Молодечно.

Минская, Молодечно

badge-icon
ВЫВОЗ МУСОРА, САМОСВАЛЫ и экскаватор-погру

Договорная

ВЫВОЗ МУСОРА, САМОСВАЛЫ и экскаватор-погру

Минская, Молодечно

Пассажирские перевозки. Аренда. микроавтобуса

45 р.

Пассажирские перевозки. Аренда. микроавтобуса

Минская, Молодечно

Грузоперевозки

30 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу и РБ. Цена договорная.

Минская, Молодечно

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Молодечно и РБ, до 3 тонн

Минская, Молодечно

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги