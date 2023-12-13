Пассажирские и грузовые перевозки в Молодечно
Договорная
Перевозка КРС
Перевозка сельхоз животных. Цена договорная.
Минская, Молодечно
20 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6
Грузоперевозки по Молодечно, Минской области, и РБ 24/6 •Квартирные/офисные/дачные переезды •Перевозка мебели и бытовой техники •Доставка стройматериалов •Вывоз мусора •Перевозка мототехники и другое...
Минская, Молодечно
70 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ
Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 5 тонн , габариты кузов 6*2.5, кран - под собой 2т на 7 метрах 700кг. Доставка стройматериалов, пиломатериалы, канализационные кольца,газосиликат...
Минская, Молодечно
100 р.
Доставка стройматериалов. Манипулятор
Доставим и разгрузим стройматериалы. Территориально находимся в п Чисть , Молодечненский рн. Специализируемся на доставке газосиликата Забудова. В наличии манипуляторы: *со стрелами от 4 до 22м - п...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки, до 3т. по РБ
Грузоперевозки по городу и РБ (квартирные переезды,вывоз мусора, стройматериалы,перевоз скота и многое другое). Грузоподъёмность до 3 т. Дублькабина-6человек. Кузов: длина 3 м; ширина 2м;высота 2.3м...
Минская, Молодечно
20 р.
Грузоперевозки Молодечно-Минск-РБ.Грузчики.
Грузоперевозки по Молодечно и раену. Молодечно - Минск. По всей РБ. Квартирные переезда, стройматериалы, пиломатериалы, вывоз мусора и т. д. Услуги манипулятора до 5 тонн. Услуги грузчиков от 10 р ...
Минская, Молодечно
25 р.
Грузоперевозки Молодечно
Грузоперевозки в Молодечно до3.5т. 30м3. Длина 6.1, ширина 2.2, высота 2.2. Изотермический фургон, сан паспорт. Квартирные, офисные переезды. Услуги грузчиков.
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки по Молодечно и РБ
Грузоперевозки по Молодечно и РБ Длинна грузового отсека: 3,9м. Ширина 1,8м. Высота 1,9м. Объем 15м.куб.
Минская, Молодечно
25 р.
ПЕРЕВОЗКА МОЛОДЕЧНО ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ
ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ Перевозка грузов ДОСТАВКА БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ длина 3.5 метра высота 1.8 метра ширина 1.6 метра до двух тон 25 руб, из точки А в точку Б по городу лесные пророшки бо...
Минская, Молодечно
25 р.
Грузоперевозки Молодечно, РБ, РФ
Грузоперевозки по Молодечно, РБ,РФ, до 2т. 22м.куб, возможна перевозка 6 метровых материалов, квартирные переезды, офисы, дачи от 2-х часов 25р.час, последующие 20р.час, разовый выезд 30р., работаем с...
Минская, Молодечно
Договорная
Перевозка пассажиров
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки по городу и РБ
Перевозка грузов по городу и РБ. Фольксваген-Транспортёр Т4,грузовой,. цельнометаллический. Перевозка мебели, стройматериалов, продуктов питания по магазинам. Длина кузова 2,50м, ширина 1,60м, высота ...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки(кран-манипулятор), вездеход 4х4
Кран-манипулятор 1,6 т Грузоподъемность 5 т Полноприводной 4х4 Все вопросы по телефону
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки по РБ
Грузоперевозка и доставка в Молодечно по РБ. Низкие цены. Автомобиль Volkswagen Т4 Long (макси база). Размер кузова: длина - 2,805м, высота - 1,415м, ширина - 1,550м. Общий объем кузова - 6,3м.куб. Гр...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки (кран-манипулятор)
Грузоподъемность стрелы 3 т 1 тонна на 6 метрах Грузоподъемность 10 т Все вопросы по телефону
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки
Грузовой отсек: длина-3.6 м, ширина-1.8 м,высота-1.9 м. Аккуратные и быстрые грузчики. Работаем без выходных.
Минская, Молодечно
25 р.
Грузоперевозки по Молодечно, району и РБ
Перевезем все что нужно! У Вас есть груз? У нас есть машина! При необходимость найдем и грузчиков!
Минская, Молодечно
Договорная
Доставка бетона миксером
Доставка бетона Мололечно, Вилейка и районы
Минская, Молодечно
70 р.
Грузоперевозки кран-манипулятор
DAF кран-манипулятор 3т. ( кузов 6,5м., грузоподъемность до 14т) Работаем с физическими и юридическими лицами. Наличный и безналичный расчёт. Цена договорная зависит от расстояния и сложности работ. ...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки до 2,5т.По всем вопросам звоните.
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги манипулятора , Грузоперевозки, Манипулятор
Услуги манипулятора, крана манипулятора, Грузоподъемность 22т Вылет стрелы 11м Длина кузова 6,5м, прицеп 6,4м Перевозим Блоки, Кольца, Кирпич, Плитку, Пиломатериалы Доставка по всей Беларуси Приемлемы...
Минская, Молодечно
25 р.
грузоперевозки до 1.5 тонн
Помогу с доставкой грузов. Вывоз мусора. Грузчики по необходимости. размеры кузова 2.36х1.94м. Грузоподъемность до 1.5тонн. Цены по договоренности.
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки, доставка, переезды.
Грузоперевозки Молодечно, Вилейка, Воложин, Сморгонь, Минск, РБ. Перевозка: - мебели; - бытовой техники; - строительных материалов; - оборудования; - пиломатериалов, металлопрофиля (6 м.); - товаров ...
Минская, Молодечно
Договорная
Вывоз мусора с погрузкой и без
Минская, Молодечно
30 р.
Грузоперевозки по РБ
Перевозка грузов Услуги грузчика не предоставляю По городу - 30 руб из точки А в Б За город - 1,5 руб. (кругорейс) Длина 5м Ширина 2.25м Высота 2.5м Грузоподъёмность 3т. Боковая и задняя загрузка! Д...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки.
Длина кузова 4.7 метра внутри, ширина 1.9,высота 2.2, объём 18 метров кубических,перевозка до шести метров включительно, грузоподъёмность три тонны.
Минская, Молодечно
Договорная
Аренда(Услуги)Мини экскаватора,СамосвалаМАЗ10т20т
Услуги, Аренда мини экскаватора. Почасовая аренда самосвала 10 и 20 тонн. Вывоз мусора, грунта, глины. Возможна аренда в паре с экскаватором. Любые виды грузоперевозок. Цена договорная. Аренда мини...
Минская, Молодечно
Договорная
Вывоз снега. Аренда самосвала
Аренда самосвала с водителем. МАЗ 20тонн МАЗ 10тонн Аренда мини экскаватора Аренда мини погрузчика, чистка, уборка снега и вывоз Доставка :Песок, камень,пгс, смесь с5-с12, грунт, навоз, чернозем, гра...
Минская, Молодечно
Договорная
Гравий мытый фр. 5-20мм.
Мытый гравий – это полученный очищенный материал, который проходит процесс специальной обработки на удаление различных примесей. Например, при выполнении работ по производству бетона и растворов, необ...
Минская, Молодечно
Договорная
Песок (мытый, сеяный, ПГС)
Самосвалы 10т(6 куб,8куб), 20т(12 куб) ПГС, песок (1го класса- мытый,2го класса- сеяный) Гравий мытый фракции 5-20 мм. Смесь с5 и с12 Камень бутовый Дорожная смесь Навоз коровий Вывоз мусора, песка, ...
Минская, Молодечно
30 р.
Грузоперевозки
Бортовой самосвал до 2.5 тонн Доставка стройматериалов Вывоз мусора Доставка навоза Услуги грузчиков
Минская, Молодечно
Договорная
Доставка ПГС, ПЕСОК
Услуги самосвала с водителем. Работаем без выходных. Доставка в день заказа. Работаем за наличный и безналичный расчет. Молодечно, Чисть, Красное, Карповичи , Партизанский , Илия , Радошковичи, Новый ...
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки с Манипулятором
Грузоперевозки с услугами крана мaнипулятора.Авто г/п 8 тонн , габариты кузов 6.40*2.50, кран - под собой 2т Продажа газосиликатных блоков "ЗАБУДОВА"
Минская, Молодечно
Договорная
Самосвал 10т. Песок. Бетон. ПГС. Гравий.
УСЛУГИ САМОСВАЛА 10Т. Песок ( 1 - 2 класса). Пгс. Гравий 5×20. Бетон. Раствор. Смесь С5 Камень бутый. Вывоз строительного мусора и старой мебели. Аренда самосвала с водителем.
Минская, Молодечно
20 р.
Грузоперевозки от 1 часа
Срочно нужен бус? Позвоните На сообщения ответ через неделю! Бережная перевозка в чистой машине! Минимальный выезд всего 1 час! Перевозки по Молодечно, Вилейка, Воложин, Сморгонь, Радошковичи. Вы полу...
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги грузчика
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки Молодечно-РБ
Грузоперевозки Молодечно-РБ цена договорная по всем вопросам звонить или писать
Минская, Молодечно
25 р.
Грузоперевозки Молодечно
Грузоперевозки Молодечно-РБ. Цена договорная. Звоните. Нал, безнал.
Минская, Молодечно
Договорная
Грузчик в Молодечно.
Минская, Молодечно
Договорная
ВЫВОЗ МУСОРА, САМОСВАЛЫ и экскаватор-погру
Минская, Молодечно
45 р.
Пассажирские перевозки. Аренда. микроавтобуса
Минская, Молодечно
30 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу и РБ. Цена договорная.
Минская, Молодечно
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Молодечно и РБ, до 3 тонн
Минская, Молодечно
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский