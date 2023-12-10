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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Молодечно

Зарядное устройство для Li-Ion 5s Tangspower 21v

35 р.

Зарядное устройство для Li-Ion 5s Tangspower 21v

Минская, Молодечно

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Аккумуляторы типоразмера Makita LXT DIY (наборы)

45 р.

Аккумуляторы типоразмера Makita LXT DIY (наборы)

Минская, Молодечно

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Фреза дисковая отрезная

50 р.

Фреза дисковая отрезная

Минская, Молодечно

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Все новое СССР. ДЛЯ ТОКАРЕВ

200 р.

Все новое СССР. ДЛЯ ТОКАРЕВ

Минская, Молодечно

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Диск по металлу

5 р.

Диск по металлу

Минская, Молодечно

Круг алмазный для плиткореза

Договорная

Круг алмазный для плиткореза

Минская, Молодечно

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Аккумулятор Wosai типоразмера Makita LXT 3Ah

47 р.

Аккумулятор Wosai типоразмера Makita LXT 3Ah

Минская, Молодечно

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Удлинитель для мотобура Stihl

Договорная

Удлинитель для мотобура Stihl

Минская, Молодечно

Диск отрезной

Договорная

Диск отрезной

Минская, Молодечно

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Коронка алмазна 68мм для УШМ

95 р.

Коронка алмазна 68мм для УШМ

Минская, Молодечно

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Коронка алмазная 72мм

100 р.

Коронка алмазная 72мм

Минская, Молодечно

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Круги отрезные 355мм.

10 р.

Круги отрезные 355мм.

Минская, Молодечно

Нихром для резки пенопласта и пластика Диам.0,35мм

15 р.

Нихром для резки пенопласта и пластика Диам.0,35мм

Минская, Молодечно

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Диск алмазный

Договорная

Диск алмазный

Минская, Молодечно

Круг алмазный отрезной сегментный 350×3,2/2,2×25,4

150 р.

Круг алмазный отрезной сегментный 350×3,2/2,2×25,4

Минская, Молодечно

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Аккумулятор deko

45 р.

Аккумулятор deko

Минская, Молодечно

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Сверло ф78

Договорная

Сверло ф78

Минская, Молодечно

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Набор свёрл 1,1 -2,5 мм (СССР) 26 шт.

30 р.

Набор свёрл 1,1 -2,5 мм (СССР) 26 шт.

Минская, Молодечно

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Продам комплекты ножей.

100 р.

Продам комплекты ножей.

Минская, Молодечно

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Диски пильные, по бетону

Договорная

Диски пильные, по бетону

Минская, Молодечно

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Циркулярный вал

70 р.

Циркулярный вал

Минская, Молодечно

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Круг алмазный Wurth 350*20/25.4 мм

120 р.

Круг алмазный Wurth 350*20/25.4 мм

Минская, Молодечно

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Патрон Hitachi

55 р.

Патрон Hitachi

Минская, Молодечно

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Фрезы по металлу (СССР)

0.50 р.

Фрезы по металлу (СССР)

Минская, Молодечно

Фрезы по дереву и ножи.

280 р.

Фрезы по дереву и ножи.

Минская, Молодечно

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Стойка для сверления под дрель

40 р.

Стойка для сверления под дрель

Минская, Молодечно

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Круг шлифовальный

15 р.

Круг шлифовальный

Минская, Молодечно

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Полотна для сабельной пилы BOSCH

12 р.

Полотна для сабельной пилы BOSCH

Минская, Молодечно

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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