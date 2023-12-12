logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Молодечно

Аллюминевая рама с одинарным стеклом.

215 р.

Аллюминевая рама с одинарным стеклом.

Минская, Молодечно

badge-icon
Входная дверь двойная

250 р.

Входная дверь двойная

Минская, Молодечно

badge-icon
Окно пвх

150 р.

Окно пвх

Минская, Молодечно

Москитные сетки,подоконники,отливы

10 р.

Москитные сетки,подоконники,отливы

Минская, Молодечно

Молодечно и район комплект в Экошпоне.

237 р.

Молодечно и район комплект в Экошпоне.

Минская, Молодечно

Двери межкомнатные и входные/Рассрочка и кредит

Договорная

Двери межкомнатные и входные/Рассрочка и кредит

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Советские окна. Самовывоз

Бесплатно

Советские окна. Самовывоз

Минская, Молодечно

Ручка дверная с замком

50 р.

Ручка дверная с замком

Минская, Молодечно

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1500*в1500 2 створки, 1 открыв в Молодечно

505 р.

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1500*в1500 2 створки, 1 открыв в Молодечно

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
АКЦИЯ Недорогая входная уличная дверь, металл короба 1,2

374.40 р.

АКЦИЯ Недорогая входная уличная дверь, металл короба 1,2

Минская, Молодечно

Двери массив Сосны Ольхи Дуба от производителя

248.35 р.

Двери массив Сосны Ольхи Дуба от производителя

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Двери ламинированные межкомнатные

71.14 р.

Двери ламинированные межкомнатные

Минская, Молодечно

Бюджетная входная дверь

416 р.

Бюджетная входная дверь

Минская, Молодечно

Распродажа дверей с образцов

90 р.

Распродажа дверей с образцов

Минская, Молодечно

Дверь ПВХ 2010*880

600 р.

Дверь ПВХ 2010*880

Минская, Молодечно

badge-icon
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Окно 2080*550 BRUSBOX в наличии на складе в Молодечно

80 р.

Окно 2080*550 BRUSBOX в наличии на складе в Молодечно

Минская, Молодечно

Окно Rehau высота 1390 ширина 570 в наличии 1 шт.

150 р.

Окно Rehau высота 1390 ширина 570 в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

Окно ПВХ профиль REHAU в1440*ш1100 в наличии 1 шт.

210 р.

Окно ПВХ профиль REHAU в1440*ш1100 в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

Окно ПВХ профиль REHAU в1550*ш950 глухое в наличии 1 шт.

165 р.

Окно ПВХ профиль REHAU в1550*ш950 глухое в наличии 1 шт.

Минская, Молодечно

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. МОЛОДЕЧНО и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. МОЛОДЕЧНО и Р-Н.

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

10 р.

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Дверь входная из новостройки

50 р.

Дверь входная из новостройки

Минская, Молодечно

Деревянный стеклопакет

100 р.

Деревянный стеклопакет

Минская, Молодечно

badge-icon
Окна ПВХ, Двери ПВХ, Рамы балконе ПВХ

Договорная

Окна ПВХ, Двери ПВХ, Рамы балконе ПВХ

Минская, Молодечно

Доставка
Окна с откосами

Договорная

Окна с откосами

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ

100 р.

Окна ПВХ

Минская, Молодечно

Двери ПВХ,низкие цены

Договорная

Двери ПВХ,низкие цены

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Дверь межкомнатная

15 р.

Дверь межкомнатная

Минская, Молодечно

badge-icon
Двери межкомнатные

Бесплатно

Двери межкомнатные

Минская, Молодечно

Дверь Марс 4 входная металлическая уличная 1,2 мм

690.64 р.

Дверь Марс 4 входная металлическая уличная 1,2 мм

Минская, Молодечно

Дверь МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ Короб - 1,2 мм

433 р.

Дверь МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ Короб - 1,2 мм

Минская, Молодечно

РАСПРОДАЖА Дверь балконная + окно В наличии

500 р.

РАСПРОДАЖА Дверь балконная + окно В наличии

Минская, Молодечно

Доставка
Двери входные в рассрочку (квартирные) МДФ-МДФ

845 р.

Двери входные в рассрочку (квартирные) МДФ-МДФ

Минская, Молодечно

Современные входные двери для квартиры. Рассрочка 0%

863.20 р.

Современные входные двери для квартиры. Рассрочка 0%

Минская, Молодечно

Раздвижные двери

90 р.

Раздвижные двери

Минская, Молодечно

Выгодно Двери Экошпон производство РБ рассрочка

149.50 р.

Выгодно Двери Экошпон производство РБ рассрочка

Минская, Молодечно

Недорогие двери с зеркалом в рассрочку

711.10 р.

Недорогие двери с зеркалом в рассрочку

Минская, Молодечно

Двери на улицу или квартиру. Недорого. Рассрочка.

630.50 р.

Двери на улицу или квартиру. Недорого. Рассрочка.

Минская, Молодечно

Двери Входные до 900 р В РАССРОЧКУ на 6 месяцев

766 р.

Двери Входные до 900 р В РАССРОЧКУ на 6 месяцев

Минская, Молодечно

Окно ПВХ

150 р.

Окно ПВХ

Минская, Молодечно

Двери межкомнатные, массив

40 р.

Двери межкомнатные, массив

Минская, Молодечно

Окно

Договорная

Окно

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки