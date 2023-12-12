logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Ноутбуки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Диагональ экрана
Разрешение экрана
Операционная система
Процессор
Оперативная память
Тип видеокарты
Видеокарта
Тип накопителя
Ёмкость накопителя
Время автономной работы
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техника

Ноутбуки в Молодечно

Lenovo

750 р.

Lenovo

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук линово Lenovo Ideapad 330 15

750 р.

Ноутбук линово Lenovo Ideapad 330 15

Минская, Молодечно

badge-icon
игровой ноутбук asus tuf gaming fx705g i7 17.3

2 500 р.

игровой ноутбук asus tuf gaming fx705g i7 17.3

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук

1 050 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
ноутбук Acer eMachiner e440 4 ядра/2ГГц ssd+hdd

300 р.

ноутбук Acer eMachiner e440 4 ядра/2ГГц ssd+hdd

Минская, Молодечно

badge-icon
Asus x751L CORE I5 GEFORCE 820 2гиг 8оперативы

450 р.

Asus x751L CORE I5 GEFORCE 820 2гиг 8оперативы

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
игровой ноутбук ASUS GAMING а10 РАССРОЧКА

Договорная

игровой ноутбук ASUS GAMING а10 РАССРОЧКА

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
MacBook Mini

400 р.

MacBook Mini

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук на запчасти или под восстанавление

Договорная

Ноутбук на запчасти или под восстанавление

Минская, Молодечно

HP G6-2149Sr i3/8gb/ssd 240/7670 1gb

300 р.

HP G6-2149Sr i3/8gb/ssd 240/7670 1gb

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Microsoft Surface Book

950 р.

Microsoft Surface Book

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Ноутбук ASUS 2022 г в идеальном состоянии

735 р.

Ноутбук ASUS 2022 г в идеальном состоянии

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
MacBook Air 13-inch 2015 i5/1,6GHz/8Gb/256Gb

750 р.

MacBook Air 13-inch 2015 i5/1,6GHz/8Gb/256Gb

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук Mechrevo x3-s

2 200 р.

Ноутбук Mechrevo x3-s

Минская, Молодечно

Asus X542U

800 р.

Asus X542U

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук aser

140 р.

Ноутбук aser

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук

560 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Ноутбук ПРОДАН

160 р.

Ноутбук ПРОДАН

Минская, Молодечно

Нетбук HP Mini 5102 торг

150 р.

Нетбук HP Mini 5102 торг

Минская, Молодечно

MacBook Pro mid 2014 А1398 i7/8гб/2гб/1000 гб

1 800 р.

MacBook Pro mid 2014 А1398 i7/8гб/2гб/1000 гб

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ноутбук HP Core i3 ОЗУ 4/500 ГБ

250 р.

Ноутбук HP Core i3 ОЗУ 4/500 ГБ

Минская, Молодечно

badge-icon
Игровой ноутбук Lenovo legion y530 - 1050ti

Договорная

Игровой ноутбук Lenovo legion y530 - 1050ti

Минская, Молодечно

badge-icon
LENOVA B 50

550 р.

LENOVA B 50

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
ноутбук asus tuf gaming fx705dt

2 000 р.

ноутбук asus tuf gaming fx705dt

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук

100 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Lenovo AMD Ryzen 7 4800H

2 490 р.

Lenovo AMD Ryzen 7 4800H

Минская, Молодечно

MacBook Pro 13''модель 2020г.с Touch Bar Apple M1

Договорная

MacBook Pro 13''модель 2020г.с Touch Bar Apple M1

Минская, Молодечно

Lenovo IdeaPad 330-15IKB(FHD/I5-8250U/8GB/MX150)

900 р.

Lenovo IdeaPad 330-15IKB(FHD/I5-8250U/8GB/MX150)

Минская, Молодечно

badge-icon
Ультрабук

1 800 р.

Ультрабук

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук игровой ASUS состояние НОВОГО

1 850 р.

Ноутбук игровой ASUS состояние НОВОГО

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Минская, Молодечно

Ноутбук SAMSUNG AMD A8

79 р.

Ноутбук SAMSUNG AMD A8

Минская, Молодечно

badge-icon
Бизнес ультрабук сенсорный 4яд/8Gb/256SSD 2020 г.

555 р.

Бизнес ультрабук сенсорный 4яд/8Gb/256SSD 2020 г.

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Sony Vaio i5/8/500

380 р.

Sony Vaio i5/8/500

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Ноутбук

300 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ноутбук

600 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Ноут 2016 г Intel 4-яд/8G/256SSD неб. деф. подсвет

315 р.

Ноут 2016 г Intel 4-яд/8G/256SSD неб. деф. подсвет

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук Toshiba Portege 4010

320 р.

Ноутбук Toshiba Portege 4010

Минская, Молодечно

badge-icon
Ноутбук

350 р.

Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Dell volstro 5470

540 р.

Dell volstro 5470

Минская, Молодечно

badge-icon
DEXP Ноутбук

450 р.

DEXP Ноутбук

Минская, Молодечно

badge-icon
Asus

230 р.

Asus

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Популярные бренды

AcerAppleASUSHPLenovoSamsung
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары