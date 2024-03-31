logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Настольные плиты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Тип варочной панели
Количество конфорок/зон нагрева
Цвет
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Настольные плиты в Молодечно

Договорная

Продам плиту настольную газовую.

Минская, Молодечно

badge-icon
Плитка электрическая

50 р.

Плитка электрическая

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Газовая плита

75 р.

Газовая плита

Минская, Молодечно

badge-icon
Плитка электрическая

35 р.

Плитка электрическая

Минская, Молодечно

badge-icon
Плитка электрическая

65 р.

Плитка электрическая

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Настольная плита Atlanta ATH-1736

25 р.

Настольная плита Atlanta ATH-1736

Минская, Молодечно

электроплита настольная

Договорная

электроплита настольная

Минская, Молодечно

Плитка индукционная

120 р.

Плитка индукционная

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Индукционная плита Centek CT-1517 2000 Вт Новая

100 р.

Индукционная плита Centek CT-1517 2000 Вт Новая

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Плита индукционная Airhot

100 р.

Плита индукционная Airhot

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Настольная плита ''SunWind'' SCI-0501

Онлайн-заказ

107 р.
100.58 р.-6%

Настольная плита ''SunWind'' SCI-0501

Минск, Центральный

Настольная плита ''Starwind'' STI-1002

Онлайн-заказ

165 р.
155.15 р.-6%

Настольная плита ''Starwind'' STI-1002

Минск, Центральный

Настольная плита ''Starwind'' STI-1001

Онлайн-заказ

160 р.
149.80 р.-6%

Настольная плита ''Starwind'' STI-1001

Минск, Центральный

Электрическая плитка

45 р.

Электрическая плитка

Гомельская, Хойники

badge-icon
badge-icon
Электроплита

45 р.

Электроплита

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Плита газовая ОГОНЁК.

50 р.

Плита газовая ОГОНЁК.

Витебская, Орша

badge-icon
Плита газовая бытовая настольная

80 р.

Плита газовая бытовая настольная

Гродненская, Лида

badge-icon
Плита двухкомфорочная СССР

Договорная

Плита двухкомфорочная СССР

Витебск

Газовая плита настольная с двумя баллонами

100 р.

Газовая плита настольная с двумя баллонами

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плитка туристическая Happy Home BZD-155-A KW

65 р.

Плитка туристическая Happy Home BZD-155-A KW

Гродно

Электроплитка

80 р.

Электроплитка

Минская, Слуцк

badge-icon
Газовое оборудование

150 р.

Газовое оборудование

Гомельская, Речица

badge-icon
Плита газовая настольная ПГ700-02

60 р.

Плита газовая настольная ПГ700-02

Минская, Жодино

badge-icon
Электрическая плита настольная от 33руб

33 р.

Электрическая плита настольная от 33руб

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Газовая плитка

80 р.

Газовая плитка

Гродно

badge-icon
badge-icon
Продам новую плиту индукционную.Торг

Договорная

Продам новую плиту индукционную.Торг

Минск, Заводской

badge-icon
Плитка газовая настольная плита газовая

60 р.

Плитка газовая настольная плита газовая

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Электроплитка новая

30 р.

Электроплитка новая

Витебск

badge-icon
badge-icon
Газовая плита настольная

30 р.

Газовая плита настольная

Витебск

badge-icon
badge-icon
ПЛИТКА индукционная OLK-009

99 р.

ПЛИТКА индукционная OLK-009

Гродно

badge-icon
badge-icon
Плита электрическая Gefest ПЭ 720

90 р.

Плита электрическая Gefest ПЭ 720

Минск, Советский

badge-icon
Настольная плита индукция maunfeld

100 р.

Настольная плита индукция maunfeld

Минская, Дзержинск

badge-icon
Настольная плита Atlanta ATH-1736(14021)

25 р.

Настольная плита Atlanta ATH-1736(14021)

Минск, Первомайский

Плита двухкомфорочная

120 р.

Плита двухкомфорочная

Минск, Советский

Электрическая настольная плита

370 р.

Электрическая настольная плита

Витебск

Плитка электрическая 1975 год

15 р.

Плитка электрическая 1975 год

Гродненская, Волковыск

Мини-печь GEFEST ПГ 100

234.41 р.

Мини-печь GEFEST ПГ 100

Минская, Жодино

Плитка газовая настольная Gefest ПГ900к17 (НОВАЯ)

169.99 р.

Плитка газовая настольная Gefest ПГ900к17 (НОВАЯ)

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Двухкамфорная газовая плита

250 р.

Двухкамфорная газовая плита

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Жиклёры для баллонного и природного газа

4 р.

Жиклёры для баллонного и природного газа

Могилев

Тэны водяные и Тэны воздушные.

15 р.

Тэны водяные и Тэны воздушные.

Могилев

badge-icon
Газовая настольная плита Gefest

60 р.

Газовая настольная плита Gefest

Могилев

badge-icon
Газплита

80 р.

Газплита

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электроплитка

10 р.

Электроплитка

Гомель

badge-icon
Плита газовая двухкомфорочная

100 р.

Плита газовая двухкомфорочная

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Электро плита

45 р.

Электро плита

Могилевская, Горки

badge-icon
Плитка электрическая

55 р.

Плитка электрическая

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрическая плитка

20 р.

Электрическая плитка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Индукционная плита

140 р.

Индукционная плита

Гомель

badge-icon
Продам

100 р.

Продам

Гродно

badge-icon
badge-icon
Плита электрическая настольная одна конфорка.

30 р.

Плита электрическая настольная одна конфорка.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Настольная плита

30 р.

Настольная плита

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Настольная газовая плита

80 р.

Настольная газовая плита

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Плита газовая настольная ПГ 1000

50 р.

Плита газовая настольная ПГ 1000

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плита настольная газовая.

Договорная

Плита настольная газовая.

Минская, Воложин

Продаю

40 р.

Продаю

Могилев

badge-icon
badge-icon
Электроплитка

15 р.

Электроплитка

Гродненская, Щучин

badge-icon
Электрическая печь

30 р.

Электрическая печь

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плита газовая настольная

70 р.

Плита газовая настольная

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Плитка электрическая МАТРЕНА МА-062 (2 конф.)

52 р.

Плитка электрическая МАТРЕНА МА-062 (2 конф.)

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Электрическая плита настольная от 33руб

33 р.

Электрическая плита настольная от 33руб

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Электрическая плита настольная от 33руб

33 р.

Электрическая плита настольная от 33руб

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-01

48.30 р.

Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-01

48.30 р.

Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая настольная плита Galaxy GL 3002

35.44 р.

Электрическая настольная плита Galaxy GL 3002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-06

32.64 р.

Электрическая настольная плита Cezaris ПЭ Нс 2001-06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиРостеры, мини-печиСоковыжималки электрическиеСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайники, термопотыПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныВинные шкафыПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыВоскоплавыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЭлектрические зубные щёткиИрригаторыГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья