Прочие сельхоз животные в Могилевской области
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Котенок в добрые руки
Могилев
15 р.
ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)
Могилевская, Горки
170 р.
Животные поросята
Могилевская, Горки
150 р.
Сельхозживотные
Могилев
Договорная
Коза покрытая второй раз
Могилевская, Хотимск
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Еда для щуки
Могилевская, Горки
150 р.
Поросята кармалы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Овцы и баран эдильбаевской породы
Могилев
7.50 р.
Посадочный материал карп, белый амур, толстолоб
Могилев
Договорная
Индоутки
Могилевская, Быхов
Договорная
Баран
Могилевская, Бобруйск
2 300 р.
Продам корову
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Козы
Могилевская, Быхов
60 р.
Утки дикие.
Могилев
200 р.
Поросята
Могилевская, Чаусы
35 р.
Нутрия
Могилев
100 р.
Рога лося
Могилевская, Дрибин
1.10 р.
Люпин Фуражный
Минская, Смолевичи
20 р.
петухи
Минск, Ленинский
40 р.
Курица + петух Лакеданзи
Минская, Другие города
13 р.
Индейка
Минская, Копыль
10 р.
Индюки , кролики
Брестская, Ляховичи
20 р.
Курочки Борковская Барвистая 2+1
Брест
Договорная
Петушки
Минская, Несвиж
5 р.
Перепела (техасский белый)
Брестская, Барановичи
300 р.
овцы
Брестская, Кобрин
10 р.
Кролик
Минская, Молодечно
Договорная
Козы нубийской и альпийской породы
Витебская, Полоцк
13 р.
Овец на мясо и развод
Витебск
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Корма для животных и птиц
Гомельская, Житковичи
Договорная
Прибор для убоя
Брестская, Барановичи
700 р.
Барашки
Минская, Другие города
Договорная
Животные
Минская, Слуцк
180 р.
Продам 2 молодых 9 месячных баранчика
Гродненская, Мосты
Договорная
Продам кабана,живым весом ,или разрубом
Брестская, Другие города
14 р.
Баранина
Минск, Московский
Договорная
Молодые овцы
Брестская, Дрогичин
4.50 р.
Яйцо
Брестская, Барановичи
350 р.
Парки
Минская, Столбцы
600 р.
Баран на племя курдюк
Брестская, Пружаны
Договорная
Продам овец
Минская, Узда
0.25 р.
Живец плотва
Брестская, Дрогичин
10 р.
Петух
Витебская, Орша
Договорная
Кролик бельгийских фландр
Брестская, Кобрин
Договорная
Обмен на Сельхоз Животных
Витебск
200 р.
Овцы
Минская, Столбцы
3 500 р.
Ярки Дорпер
Брест
Договорная
ЦЕСАРКИ семья ЦЕСАРОК
Минская, Минский район
150 р.
Продам Барана
Минская, Крупки
12 р.
Продам баранину
Брестская, Каменец
2 200 р.
Бычок
Гомель
Договорная
Молодняк нутрии
Гомельская, Речица