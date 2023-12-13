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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Могилевской области

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
vip

250 р.

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм

Могилев

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

400 р.

Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)

Могилев

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Зарядное устройство Makita XGT

120 р.

Зарядное устройство Makita XGT

Могилев

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Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

Онлайн-заказ

243.70 р.

Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

Онлайн-заказ

360 р.

Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Высокотоковые АКБ 18650 на 2 а/ч

10 р.

Высокотоковые АКБ 18650 на 2 а/ч

Могилев

Электроотвертка Makita

250 р.

Электроотвертка Makita

Могилев

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Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

Онлайн-заказ

266.10 р.

Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

300 р.

Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

Могилев

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Metabo Метабо

199 р.

Зарядное устройство Metabo Метабо

Могилев

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Зубило большое

10 р.

Зубило большое

Могилев

втулки скольжения для электро инструмента

Договорная

втулки скольжения для электро инструмента

Могилевская, Костюковичи

Патрон Metabo 636242000

Онлайн-заказ

659.30 р.

Патрон Metabo 636242000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Metabo 625027000 (18В/4 Ah)

Онлайн-заказ

528.10 р.

Аккумулятор Metabo 625027000 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
стамеска 4 р.

4 р.

стамеска 4 р.

Могилевская, Бобруйск

2-еотвёртки 6р.

6 р.

2-еотвёртки 6р.

Могилевская, Бобруйск

Аккумулятор Einhell Multi-Ah PXC Plus 4511502 (18В/4-6 Ah)

Онлайн-заказ

354 р.

Аккумулятор Einhell Multi-Ah PXC Plus 4511502 (18В/4-6 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

300 р.

Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

Могилев

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Sturm SBP1802 (18В/2 Ah)

Онлайн-заказ

110.90 р.

Аккумулятор Sturm SBP1802 (18В/2 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Einhell Power X-Fastcharger 4A 4512103 (18В)

Онлайн-заказ

119.60 р.

Зарядное устройство Einhell Power X-Fastcharger 4A 4512103 (18В)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell Plus 4511501 (18В/3 Ah)

Онлайн-заказ

214.40 р.

Аккумулятор Einhell Plus 4511501 (18В/3 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гравер Ставр МГ-220ВГ

Онлайн-заказ

146.20 р.

Гравер Ставр МГ-220ВГ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ножовка

15 р.

Ножовка

Могилев

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Аккумулятор Wortex CBL 1860 CBL18600029 (18В/6 Ah)

Онлайн-заказ

275.20 р.

Аккумулятор Wortex CBL 1860 CBL18600029 (18В/6 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Wurth отрезные круги

15 р.

Wurth отрезные круги

Могилев

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универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 03

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 03

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фомка -Гвоздадер.

20 р.

Фомка -Гвоздадер.

Могилев

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Зарядное устройство BOSCH GAL 1230 CV

100 р.

Зарядное устройство BOSCH GAL 1230 CV

Могилев

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Продам мех.инструмент

Договорная

Продам мех.инструмент

Могилев

Миксер строительный Onex 1800w mg с регулировкой

170 р.

Миксер строительный Onex 1800w mg с регулировкой

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биты шестигранные

5 р.

Биты шестигранные

Могилев

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Буры по металлу VERTO и др сверла

Договорная

Буры по металлу VERTO и др сверла

Могилевская, Мстиславль

Ломы для улицы и двора

20 р.

Ломы для улицы и двора

Могилев

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Инструмент для снятия изоляции AM 25 Weidmuller

70 р.

Инструмент для снятия изоляции AM 25 Weidmuller

Могилевская, Бобруйск

Резак Норд

200 р.

Резак Норд

Могилев

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Дальномер ,лазерная рулетка

130 р.

Дальномер ,лазерная рулетка

Могилевская, Бобруйск

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Диски на паркетку

8 р.

Диски на паркетку

Могилев

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Электропила на запчасти .

Договорная

Электропила на запчасти .

Могилев

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Продам электроинструмент

Договорная

Продам электроинструмент

Могилевская, Бобруйск

Клупп трубный

35 р.

Клупп трубный

Могилев

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Хоппер-ковш

70 р.

Хоппер-ковш

Могилев

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Ручной инструмент для чистки сантехники

40 р.

Ручной инструмент для чистки сантехники

Могилев

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Ножи концелярские, строительные

5 р.

Ножи концелярские, строительные

Могилевская, Костюковичи

Кассета для транспортировки баллонов

300 р.

Кассета для транспортировки баллонов

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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