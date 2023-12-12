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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Могилевской области

Договорная

Наладчик

Могилев

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Доска гладильная

50 р.

Доска гладильная

Могилевская, Бобруйск

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электросушилка для обуви

7 р.

электросушилка для обуви

Могилев

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Ручной отпариватель

60 р.

Ручной отпариватель

Могилев

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Триммер для удаления катышков на одежде

Бесплатно

Триммер для удаления катышков на одежде

Могилев

Зажимы для одежды

0.05 р.

Зажимы для одежды

Могилев

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Машинка для чиски катешек 5р сегодня /завтра

7 р.

Машинка для чиски катешек 5р сегодня /завтра

Могилевская, Бобруйск

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Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Могилев

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Вода для утюга

5 р.

Вода для утюга

Могилев

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Швейная машинка

129 р.

Швейная машинка

Могилев

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машина скорняжная

150 р.

машина скорняжная

Могилев

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Машинка от катышек

30 р.

Машинка от катышек

Могилев

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Гладильная доска для рукавов

10 р.

Гладильная доска для рукавов

Могилевская, Бобруйск

вязальная машина Северянка

150 р.

вязальная машина Северянка

Могилевская, Горки

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Щипцы-пробойник

35 р.

Щипцы-пробойник

Могилев

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Хамут для шланга стиралки

10 р.

Хамут для шланга стиралки

Могилевская, Бобруйск

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Умная сушилка для одежды Xiaomi Mijia

850 р.

Умная сушилка для одежды Xiaomi Mijia

Могилевская, Кричев

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Машинка для удаления катышек

20 р.

Машинка для удаления катышек

Могилев

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Стиральная машина

60 р.

Стиральная машина

Могилевская, Бобруйск

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Машинка для удаления катышков

7 р.

Машинка для удаления катышков

Могилев

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Стежки в оверлок

Договорная

Стежки в оверлок

Могилев

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Машинка для удаления катышков Phillips

45 р.

Машинка для удаления катышков Phillips

Могилев

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Машинка новая, для удаления катышков

15 р.

Машинка новая, для удаления катышков

Могилевская, Бобруйск

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Нитки швейные

2 р.

Нитки швейные

Могилев

Машинка для стрижки катышков

10 р.

Машинка для стрижки катышков

Могилевская, Бобруйск

ткани

14 р.

ткани

Могилев

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Машинка для удаления катышек

10 р.

Машинка для удаления катышек

Могилевская, Бобруйск

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Устройсто для набивного вышивания.Карболит и латун

13 р.

Устройсто для набивного вышивания.Карболит и латун

Могилев

Машинка для снятия катышек

10 р.

Машинка для снятия катышек

Могилевская, Другие города

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Электропривод для швейной машинки

100 р.

Электропривод для швейной машинки

Могилев

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Продам на запчасти стиральную машинку ATLANT 1040T

Договорная

Продам на запчасти стиральную машинку ATLANT 1040T

Могилевская, Бобруйск

Подставка под утюг КИIВ.СССР.Аллюминий.

19 р.

Подставка под утюг КИIВ.СССР.Аллюминий.

Могилев

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Гладильная доска

40 р.

Гладильная доска

Могилевская, Горки

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Ультразвуковая стиральная машинка

20 р.

Ультразвуковая стиральная машинка

Могилев

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Сушилка Indesit IDV75

399 р.

Сушилка Indesit IDV75

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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