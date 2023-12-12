Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Могилевской области
160 р.
Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus
Могилев
35 р.
Аренда робота-мойщика окон
Могилев
Онлайн-заказ
120.70 р.
Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Ультрафиолетовая лампа
Могилев
5 р.
Инструменты для чистки стен пола и плитки
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Швабра
Могилевская, Бобруйск
300 р.
Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5
Могилев
750 р.
Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4
Могилев
20 р.
Магнитная щётка для мытья окон.
Могилев
25 р.
Турбощетка для Ковров и мебели Samsung
Могилев
300 р.
Электро прибор. Бытовой
Могилевская, Кричев
Онлайн-заказ
231.70 р.
Турбощетка Lavor 3.754.0081
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Мешки для пылесоса
Могилевская, Быхов
55 р.
Патрубок для Керхер
Могилев
Бесплатно
Робот пылесос
Могилевская, Кричев
3 200 р.
Ковровый экстрактер
Могилев
10 р.
Сменная щётка к механическому венику
Могилев
80 р.
Паровая швабра
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Бытовая техника
Могилев
30 р.
Електродвигатель автомат стиралки
Могилевская, Горки
50 р.
Chemspec formula 90
Могилев
50 р.
Моющая швабра
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Пылесос Xiaomi
Могилев
10 р.
Щётка
Могилев
3 р.
Однаразовый мешок для пылесоса
Могилевская, Бобруйск
140 р.
Мойка высокого давления
Могилев
Договорная
Стирильная машина
Могилевская, Осиповичи
Онлайн-заказ
259.60 р.
Микрофильтр синтетический Metabo 631967000
Могилевская, Бобруйск
450 р.
Робот для мойки окон
Могилев
25 р.
Турбощнетка
Могилевская, Бобруйск
620 р.
Робот-швабра EVERYBOT
Могилев
40 р.
Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.
Могилев
Онлайн-заказ
337.50 р.
Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
513 р.
Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)
Могилевская, Бобруйск
2 100 р.
Апарат высокого давления
Могилев
10 р.
Насадки для вертикального пылесоса
Могилев
5 р.
Тряпки ткань
Могилев
480 р.
Электрошвабра Karcher FC 5 Premium
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Швабра.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Запчасти к утюгам
Могилевская, Кричев
4 р.
Щётка
Могилевская, Кричев
12 р.
Щетки в шуруповерт для чистки и уборки
Могилев
130 р.
Стеклоочиститель karcher
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный