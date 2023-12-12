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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Могилевской области

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

160 р.

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

Могилев

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Аренда робота-мойщика окон

35 р.

Аренда робота-мойщика окон

Могилев

Доставка
Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Онлайн-заказ

120.70 р.

Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ультрафиолетовая лампа

15 р.

Ультрафиолетовая лампа

Могилев

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Инструменты для чистки стен пола и плитки

5 р.

Инструменты для чистки стен пола и плитки

Могилевская, Бобруйск

Швабра

15 р.

Швабра

Могилевская, Бобруйск

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Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

300 р.

Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5

Могилев

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Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

750 р.

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4

Могилев

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Магнитная щётка для мытья окон.

20 р.

Магнитная щётка для мытья окон.

Могилев

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Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

25 р.

Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

Могилев

Электро прибор. Бытовой

300 р.

Электро прибор. Бытовой

Могилевская, Кричев

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Турбощетка Lavor 3.754.0081

Онлайн-заказ

231.70 р.

Турбощетка Lavor 3.754.0081

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мешки для пылесоса

Договорная

Мешки для пылесоса

Могилевская, Быхов

Патрубок для Керхер

55 р.

Патрубок для Керхер

Могилев

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Робот пылесос

Бесплатно

Робот пылесос

Могилевская, Кричев

Ковровый экстрактер

3 200 р.

Ковровый экстрактер

Могилев

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Сменная щётка к механическому венику

10 р.

Сменная щётка к механическому венику

Могилев

Паровая швабра

80 р.

Паровая швабра

Могилевская, Бобруйск

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Бытовая техника

150 р.

Бытовая техника

Могилев

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Електродвигатель автомат стиралки

30 р.

Електродвигатель автомат стиралки

Могилевская, Горки

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Chemspec formula 90

50 р.

Chemspec formula 90

Могилев

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Моющая швабра

50 р.

Моющая швабра

Могилевская, Бобруйск

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Пылесос Xiaomi

60 р.

Пылесос Xiaomi

Могилев

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Щётка

10 р.

Щётка

Могилев

Однаразовый мешок для пылесоса

3 р.

Однаразовый мешок для пылесоса

Могилевская, Бобруйск

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Мойка высокого давления

140 р.

Мойка высокого давления

Могилев

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Стирильная машина

Договорная

Стирильная машина

Могилевская, Осиповичи

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Микрофильтр синтетический Metabo 631967000

Онлайн-заказ

259.60 р.

Микрофильтр синтетический Metabo 631967000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Робот для мойки окон

450 р.

Робот для мойки окон

Могилев

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Турбощнетка

25 р.

Турбощнетка

Могилевская, Бобруйск

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Робот-швабра EVERYBOT

620 р.

Робот-швабра EVERYBOT

Могилев

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Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.

40 р.

Турбощётка пылесоса Samsung PetBrush.

Могилев

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Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Онлайн-заказ

337.50 р.

Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Онлайн-заказ

513 р.

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Апарат высокого давления

2 100 р.

Апарат высокого давления

Могилев

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Насадки для вертикального пылесоса

10 р.

Насадки для вертикального пылесоса

Могилев

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Тряпки ткань

5 р.

Тряпки ткань

Могилев

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Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

480 р.

Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

Могилевская, Бобруйск

Швабра.

10 р.

Швабра.

Могилевская, Бобруйск

Запчасти к утюгам

Договорная

Запчасти к утюгам

Могилевская, Кричев

Щётка

4 р.

Щётка

Могилевская, Кричев

Щетки в шуруповерт для чистки и уборки

12 р.

Щетки в шуруповерт для чистки и уборки

Могилев

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Стеклоочиститель karcher

130 р.

Стеклоочиститель karcher

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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