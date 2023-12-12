logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Прочая климатическая техника
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Могилевской области

Термостат

100 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

badge-icon
Термостат

150 р.

Термостат

Могилевская, Быхов

badge-icon
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Онлайн-заказ

740 р.

Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

Онлайн-заказ

425.60 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Хладагент 410

200 р.

Хладагент 410

Могилевская, Кричев

badge-icon
badge-icon
Термогигрометр al802

35 р.

Термогигрометр al802

Могилев

badge-icon
УФ лампа

20 р.

УФ лампа

Могилевская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Тепловая пушка

80 р.

Тепловая пушка

Могилевская, Горки

badge-icon
badge-icon
Терморегулятор

70 р.

Терморегулятор

Могилев

badge-icon
badge-icon
Электро конвектор

200 р.

Электро конвектор

Могилев

badge-icon
badge-icon
Кондиционер Gree

Договорная

Кондиционер Gree

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Очиститель воздуха Thermex Griffon 500 Wi-Fi

Онлайн-заказ

719 р.

Очиститель воздуха Thermex Griffon 500 Wi-Fi

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Thermex Fortuna 63

Онлайн-заказ

341.90 р.

Очиститель воздуха Thermex Fortuna 63

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Метеостанция на магните

25 р.

Метеостанция на магните

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Тепловая завеса Loriot LTZ-3.0 T

Онлайн-заказ

420 р.

Тепловая завеса Loriot LTZ-3.0 T

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Loriot LTZ-5.0 S

Онлайн-заказ

410 р.

Тепловая завеса Loriot LTZ-5.0 S

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Timberk TAP FL70 SF (W)

Онлайн-заказ

170 р.

Очиститель воздуха Timberk TAP FL70 SF (W)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель Xiaomi Aqara

10 р.

Держатель Xiaomi Aqara

Могилевская, Горки

badge-icon
Экран Стивенсона для датчика Xiaomi Aqara

15 р.

Экран Стивенсона для датчика Xiaomi Aqara

Могилевская, Горки

badge-icon
badge-icon
Наружный корпус для датчиков Xiaomi Aqara

15 р.

Наружный корпус для датчиков Xiaomi Aqara

Могилевская, Горки

badge-icon
Блок терморегулирования ВТР 10И

100 р.

Блок терморегулирования ВТР 10И

Могилевская, Климовичи

Рэле, реле

Договорная

Рэле, реле

Могилевская, Бобруйск

Терморегулятор

105 р.

Терморегулятор

Могилев

badge-icon
badge-icon
Тепловая завеса Loriot LTZ-9.0 T

Онлайн-заказ

1 270 р.

Тепловая завеса Loriot LTZ-9.0 T

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Loriot LTZ-6.0 T

Онлайн-заказ

910 р.

Тепловая завеса Loriot LTZ-6.0 T

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мойка для авто

170 р.

Мойка для авто

Могилевская, Кричев

badge-icon
Обогреватели

150 р.

Обогреватели

Могилевская, Кричев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Термогигрометр

20 р.

Термогигрометр

Могилев

badge-icon
Подставка для Метеостанция цифровая Xiaomi Mi

3 р.

Подставка для Метеостанция цифровая Xiaomi Mi

Могилевская, Горки

Проекционная метеостанция RST32505 Швеция

200 р.

Проекционная метеостанция RST32505 Швеция

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Термометр

10 р.

Термометр

Могилев

Терморегулятор

110 р.

Терморегулятор

Могилев

Осушитель воздуха Zanussi ZDH-30L

Онлайн-заказ

1 100 р.

Осушитель воздуха Zanussi ZDH-30L

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Ballu AW-500

Онлайн-заказ

600 р.

Климатический комплекс Ballu AW-500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05

Онлайн-заказ

515 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Ballu AP-130

Онлайн-заказ

485 р.

Очиститель воздуха Ballu AP-130

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Терморегулятор теплого пола механический

40 р.

Терморегулятор теплого пола механический

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang

Онлайн-заказ

570 р.

Очиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Studio RD-CR10-E

Онлайн-заказ

600 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Studio RD-CR10-E

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Loft RD-CR16-E

Онлайн-заказ

770 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Loft RD-CR16-E

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Конвектор Карма Бето 3 (чехия)

600 р.

Конвектор Карма Бето 3 (чехия)

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Тепловая завеса Ballu BHC-CE-3

Онлайн-заказ

309 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-CE-3

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Ballu BD32MN SF (черный)

Онлайн-заказ

1 044 р.

Осушитель воздуха Ballu BD32MN SF (черный)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья