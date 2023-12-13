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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Могилевской области

Стекло узорчатое

Договорная

Стекло узорчатое

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Срочно продам линолеум

Могилевская, Бобруйск

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бамбук

20 р.

бамбук

Могилев

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Мебельные гвоздики 1000шт+

5 р.

Мебельные гвоздики 1000шт+

Могилев

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клей для пенопласта утепление

5 р.

клей для пенопласта утепление

Могилев

Ковролин 2.8/3.8

20 р.

Ковролин 2.8/3.8

Могилев

Ламинат на пол

5 р.

Ламинат на пол

Могилев

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40 р.

Продам

Могилевская, Бобруйск

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Панель ПВХ

150 р.

Панель ПВХ

Могилев

пленка, профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка, профиль для натяжных потолков

Могилевская, Бобруйск

1 000 р.

замерщик

Могилев

Узнай стоимость натяжного потолка прямо сейчас.

Договорная

Узнай стоимость натяжного потолка прямо сейчас.

Могилев

Доставка
Рассрочка
Новые обои 3 трубки Цена снижена

4 р.

Новые обои 3 трубки Цена снижена

Могилевская, Быхов

Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Договорная

Виниловые полы под камень и керамическую плитку

Могилев

Пороги алюминевые напольные ширина 37мм

3 р.

Пороги алюминевые напольные ширина 37мм

Могилев

Плитка в дар

Договорная

Плитка в дар

Могилев

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Светящиеся обои

20 р.

Светящиеся обои

Могилев

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Профнастил и металлочерепица ОРША. только 0.45 и 0.5

12.50 р.

Профнастил и металлочерепица ОРША. только 0.45 и 0.5

Могилев

плитка

20 р.

плитка

Могилевская, Бобруйск

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Грунт бетон - контакт

5 р.

Грунт бетон - контакт

Могилев

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Плитка половая

70 р.

Плитка половая

Могилев

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Упаковка плитки

17 р.

Упаковка плитки

Могилев

Декоративный, искусственный камень из гипса

10 р.

Декоративный, искусственный камень из гипса

Могилев

Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

45 р.

Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

Могилев

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

16.75 р.

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

Могилев

Линолеум остатки

5 р.

Линолеум остатки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Шпатлёвка гипсовая Bergauf Acryl Gips 20 кг

18 р.

Шпатлёвка гипсовая Bergauf Acryl Gips 20 кг

Могилев

Кровельная лента под конек 240мм

22.27 р.

Кровельная лента под конек 240мм

Могилев

Доставка
Анкер

0.40 р.

Анкер

Могилевская, Бобруйск

Фуговка по плитке.

20 р.

Фуговка по плитке.

Могилев

Линолеум 3100/2400

50 р.

Линолеум 3100/2400

Могилевская, Бобруйск

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Снежка потолки фасады и т.п Краска

60 р.

Снежка потолки фасады и т.п Краска

Могилевская, Бобруйск

Натяжные потолки со скидкой и в рассрочку 0% до 1

Договорная

Натяжные потолки со скидкой и в рассрочку 0% до 1

Могилев

Доставка
Рассрочка
Краски Диамант фасадные и интерьерные

67 р.

Краски Диамант фасадные и интерьерные

Могилев

Доставка
пленка и профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка и профиль для натяжных потолков

Могилевская, Бобруйск

Лак Яхтный

13 р.

Лак Яхтный

Могилев

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Плитка

100 р.

Плитка

Могилевская, Бобруйск

Отделочные материалы

5 р.

Отделочные материалы

Могилев

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Обои

5 р.

Обои

Могилев

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Сайдинг ПВХ - VOX

9.32 р.

Сайдинг ПВХ - VOX

Могилев

Доставка
Виниловый Сайдинг VOX (РБ)

9.50 р.

Виниловый Сайдинг VOX (РБ)

Могилев

Доставка
Рассрочка
Софит

17.50 р.

Софит

Могилев

Доставка
Рассрочка
Сайдинг блокхаус Тимберблок Ю-Пласт

16.52 р.

Сайдинг блокхаус Тимберблок Ю-Пласт

Могилев

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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