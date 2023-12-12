Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Могилевской области
70 р.
Буры коронки
Могилев
1 р.
Диск на малую болгарку по металу
Могилевская, Бобруйск
2 р.
Диск отрезной по металу 230
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Дики отрезные,шлифовальные.
Могилев
3 р.
Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex
Могилев
20 р.
Патрон сверлильный СССР
Могилев
20 р.
Штатив универсальный
Могилевская, Климовичи
25 р.
Наконечник алмазный
Могилев
1 р.
Отрезной диск
Могилевская, Бобруйск
2.50 р.
Круг зачистной по металлу 125мм Wurth
Могилев
175 р.
Мебельный кондуктор. Шаблон Yomo MD590
Могилевская, Бобруйск
6 р.
Лезвия-крюки GERAL. Новые
Могилев
15 р.
Набор бит PH-2, двусторонние.
Могилевская, Белыничи
5 р.
Ручка на болгарку.
Могилев
25 р.
Бур(сверло) по бетону BOSCH SDS max-4
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Биты для шуруповерта
Могилев
4 р.
Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.
Могилев
20 р.
Переходники для храповых механизмов
Могилев
120 р.
Шарошка ,фреза. Цена договорная
Могилев
25 р.
Чашка алмазная шлифовальная (по бетону)
Могилевская, Чериков
0.80 р.
Круг отрезной 125х1,0
Могилев
20 р.
Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.
Могилев
25 р.
Бур SDS MAX Hilti 18й
Могилев
60 р.
Диски отрезные по дереву
Могилевская, Осиповичи
20 р.
Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4
Могилев
55 р.
Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992
Могилев
35 р.
Пильный диск
Могилев
5 р.
Круги шлифовальные
Могилев
5 р.
Щётка чашечная
Могилев
25 р.
Штатив универсальный
Могилевская, Климовичи
10 р.
бур по бетону
Могилев
10 р.
Бур по бетону
Могилев
50 р.
Круг отрезной 350мм
Могилевская, Осиповичи
5 р.
Патроны в электроинструмент
Могилев
40 р.
Набор насадок для полировки
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Набор шлифовальных головок
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Круг Бош
Могилев
175 р.
Обработка древесины
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814
Могилев
Договорная
метчики и плашки
Могилев
Договорная
Диски пильные, быстрорезы.
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Быстро зажимной патрон BOSCH
Могилев
2 р.
Буры по бетону
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный