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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Могилевской области

Буры коронки

70 р.

Буры коронки

Могилев

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Диск на малую болгарку по металу

1 р.

Диск на малую болгарку по металу

Могилевская, Бобруйск

Диск отрезной по металу 230

2 р.

Диск отрезной по металу 230

Могилевская, Бобруйск

Дики отрезные,шлифовальные.

Договорная

Дики отрезные,шлифовальные.

Могилев

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Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex

3 р.

Круг зачистной 230x6x22.23 Kronenflex

Могилев

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Патрон сверлильный СССР

20 р.

Патрон сверлильный СССР

Могилев

Штатив универсальный

20 р.

Штатив универсальный

Могилевская, Климовичи

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Наконечник алмазный

25 р.

Наконечник алмазный

Могилев

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Отрезной диск

1 р.

Отрезной диск

Могилевская, Бобруйск

Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

2.50 р.

Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

Могилев

Мебельный кондуктор. Шаблон Yomo MD590

175 р.

Мебельный кондуктор. Шаблон Yomo MD590

Могилевская, Бобруйск

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Лезвия-крюки GERAL. Новые

6 р.

Лезвия-крюки GERAL. Новые

Могилев

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Набор бит PH-2, двусторонние.

15 р.

Набор бит PH-2, двусторонние.

Могилевская, Белыничи

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Ручка на болгарку.

5 р.

Ручка на болгарку.

Могилев

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Бур(сверло) по бетону BOSCH SDS max-4

25 р.

Бур(сверло) по бетону BOSCH SDS max-4

Могилевская, Осиповичи

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Биты для шуруповерта

15 р.

Биты для шуруповерта

Могилев

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Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.

4 р.

Свёрло-бур 6х110, 4 грани. Rennbohr.

Могилев

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Переходники для храповых механизмов

20 р.

Переходники для храповых механизмов

Могилев

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Шарошка ,фреза. Цена договорная

120 р.

Шарошка ,фреза. Цена договорная

Могилев

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Чашка алмазная шлифовальная (по бетону)

25 р.

Чашка алмазная шлифовальная (по бетону)

Могилевская, Чериков

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Круг отрезной 125х1,0

0.80 р.

Круг отрезной 125х1,0

Могилев

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Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.

20 р.

Круг алмазный отрезной по плитке Ф125мм.

Могилев

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Бур SDS MAX Hilti 18й

25 р.

Бур SDS MAX Hilti 18й

Могилев

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Диски отрезные по дереву

60 р.

Диски отрезные по дереву

Могилевская, Осиповичи

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Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4

20 р.

Круг отрезной BOSCH для шлифмашинки 350×2,8×25,4

Могилев

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Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

55 р.

Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

Могилев

Пильный диск

35 р.

Пильный диск

Могилев

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Круги шлифовальные

5 р.

Круги шлифовальные

Могилев

Щётка чашечная

5 р.

Щётка чашечная

Могилев

Штатив универсальный

25 р.

Штатив универсальный

Могилевская, Климовичи

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бур по бетону

10 р.

бур по бетону

Могилев

Бур по бетону

10 р.

Бур по бетону

Могилев

Круг отрезной 350мм

50 р.

Круг отрезной 350мм

Могилевская, Осиповичи

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Патроны в электроинструмент

5 р.

Патроны в электроинструмент

Могилев

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Набор насадок для полировки

40 р.

Набор насадок для полировки

Могилевская, Бобруйск

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Набор шлифовальных головок

20 р.

Набор шлифовальных головок

Могилевская, Бобруйск

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Круг Бош

15 р.

Круг Бош

Могилев

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Обработка древесины

175 р.

Обработка древесины

Могилевская, Бобруйск

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Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814

70 р.

Круг Алмазный Шлифовальный 125 мм KERN KE118814

Могилев

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метчики и плашки

Договорная

метчики и плашки

Могилев

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Диски пильные, быстрорезы.

Договорная

Диски пильные, быстрорезы.

Могилевская, Осиповичи

Быстро зажимной патрон BOSCH

50 р.

Быстро зажимной патрон BOSCH

Могилев

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Буры по бетону

2 р.

Буры по бетону

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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