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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Могилевской области

Ортез фиксатор на голеностопный сустав.

90 р.

Ортез фиксатор на голеностопный сустав.

Могилев

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Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.

60 р.

Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.

Могилев

Ортез для коленного сустава

10 р.

Ортез для коленного сустава

Могилевская, Чериков

Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног

5 р.

Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног

Могилев

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

1 000 р.

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

Могилев

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Ортез на голеностопный сустав LAB 221

100 р.

Ортез на голеностопный сустав LAB 221

Могилев

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Ортез наколенный Orlett

90 р.

Ортез наколенный Orlett

Могилев

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Продам 2 протеза бедра.смотрите размеры

500 р.

Продам 2 протеза бедра.смотрите размеры

Могилевская, Белыничи

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Ортез на голеностопный сустав

50 р.

Ортез на голеностопный сустав

Могилев

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ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ORLETT Оводящий

130 р.

ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ORLETT Оводящий

Могилев

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Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

490 р.

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

Могилев

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Абдукционная подушка

Договорная

Абдукционная подушка

Могилев

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Ортез по Джону и Корну

100 р.

Ортез по Джону и Корну

Могилев

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Воротник Шанца

15 р.

Воротник Шанца

Могилев

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Ортез шейный

30 р.

Ортез шейный

Могилев

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Медицинские

100 р.

Медицинские

Могилевская, Белыничи

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Ортез на лучезапястный сустав

5 р.

Ортез на лучезапястный сустав

Могилев

Ортез коленного сустава

110 р.

Ортез коленного сустава

Могилев

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Наколенник фирменный испортный

50 р.

Наколенник фирменный испортный

Могилевская, Кричев

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Ортез Тюбингера размер L

180 р.

Ортез Тюбингера размер L

Могилевская, Белыничи

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Протез молочной железы 7 правый

100 р.

Протез молочной железы 7 правый

Могилевская, Бобруйск

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Шейный ортез

60 р.

Шейный ортез

Могилев

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Ортез X X L

120 р.

Ортез X X L

Могилев

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Ортез на голеностопный сустав

100 р.

Ортез на голеностопный сустав

Могилев

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Надколенник новый

12 р.

Надколенник новый

Могилевская, Бобруйск

Ортез ORLETT HAS-301

140 р.

Ортез ORLETT HAS-301

Могилевская, Бобруйск

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Бандаж на колено

150 р.

Бандаж на колено

Могилев

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Ортез ortex пястно-фаланговый сустав

40 р.

Ортез ortex пястно-фаланговый сустав

Могилев

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Ортез

280 р.

Ортез

Могилев

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Шина Виленского

15 р.

Шина Виленского

Могилев

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Шина фрейка (бандаж)

15 р.

Шина фрейка (бандаж)

Могилев

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Бандаж ортез Шанца & 3

5 р.

Бандаж ортез Шанца & 3

Могилев

Ортез коленный 4139 с боковым шарниром

280 р.

Ортез коленный 4139 с боковым шарниром

Могилевская, Быхов

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Наколенник ORLETT RKN-203

90 р.

Наколенник ORLETT RKN-203

Могилевская, Бобруйск

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Ортез Orlett на лучезапястный сустав и пальцы

60 р.

Ортез Orlett на лучезапястный сустав и пальцы

Могилев

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Ортопедическая отводящая шина

120 р.

Ортопедическая отводящая шина

Могилев

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Ортез для голеностопного сустава

40 р.

Ортез для голеностопного сустава

Могилев

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Наколенник ортез коленный М

70 р.

Наколенник ортез коленный М

Могилевская, Другие города

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Ортез отводящий Виленского

40 р.

Ортез отводящий Виленского

Могилев

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Ортез на голеностопный сустав

110 р.

Ортез на голеностопный сустав

Могилев

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Корректор осанки Oppo р. 40-42

25 р.

Корректор осанки Oppo р. 40-42

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

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