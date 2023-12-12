Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Могилевской области
90 р.
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.
Могилев
60 р.
Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.
Могилев
10 р.
Ортез для коленного сустава
Могилевская, Чериков
5 р.
Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног
Могилев
1 000 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
100 р.
Ортез на голеностопный сустав LAB 221
Могилев
90 р.
Ортез наколенный Orlett
Могилев
500 р.
Продам 2 протеза бедра.смотрите размеры
Могилевская, Белыничи
50 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
130 р.
ОРТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ORLETT Оводящий
Могилев
490 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
Договорная
Абдукционная подушка
Могилев
100 р.
Ортез по Джону и Корну
Могилев
15 р.
Воротник Шанца
Могилев
30 р.
Ортез шейный
Могилев
100 р.
Медицинские
Могилевская, Белыничи
5 р.
Ортез на лучезапястный сустав
Могилев
110 р.
Ортез коленного сустава
Могилев
50 р.
Наколенник фирменный испортный
Могилевская, Кричев
180 р.
Ортез Тюбингера размер L
Могилевская, Белыничи
100 р.
Протез молочной железы 7 правый
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Шейный ортез
Могилев
120 р.
Ортез X X L
Могилев
100 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
12 р.
Надколенник новый
Могилевская, Бобруйск
140 р.
Ортез ORLETT HAS-301
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Бандаж на колено
Могилев
40 р.
Ортез ortex пястно-фаланговый сустав
Могилев
280 р.
Ортез
Могилев
15 р.
Шина Виленского
Могилев
15 р.
Шина фрейка (бандаж)
Могилев
5 р.
Бандаж ортез Шанца & 3
Могилев
280 р.
Ортез коленный 4139 с боковым шарниром
Могилевская, Быхов
90 р.
Наколенник ORLETT RKN-203
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Ортез Orlett на лучезапястный сустав и пальцы
Могилев
120 р.
Ортопедическая отводящая шина
Могилев
40 р.
Ортез для голеностопного сустава
Могилев
70 р.
Наколенник ортез коленный М
Могилевская, Другие города
40 р.
Ортез отводящий Виленского
Могилев
110 р.
Ортез на голеностопный сустав
Могилев
25 р.
Корректор осанки Oppo р. 40-42
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный