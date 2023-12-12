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Оборудование для салонов красоты в Могилевской области

Маникюрный стол

130 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

Вытяжка для маникюра

50 р.

Вытяжка для маникюра

Могилевская, Костюковичи

Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Могилев

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Кушетка

450 р.

Кушетка

Могилев

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Парикмахерское кресло.

500 р.

Парикмахерское кресло.

Могилевская, Горки

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Кушетка косметолога

250 р.

Кушетка косметолога

Могилевская, Быхов

Кушетка

130 р.

Кушетка

Могилев

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Маникюрный стол

100 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

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Кресло для педикюра

150 р.

Кресло для педикюра

Могилев

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Аппарат для косметологии

19 500 р.

Аппарат для косметологии

Могилев

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Солярий

3 200 р.

Солярий

Могилев

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Педикюр

370 р.

Педикюр

Могилевская, Горки

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Стол

200 р.

Стол

Могилевская, Бобруйск

Кресло парикмахерское

550 р.

Кресло парикмахерское

Могилевская, Бобруйск

Лампа для маникюра

5 р.

Лампа для маникюра

Могилев

Туалетный столик / стол бровиста, визажиста

350 р.

Туалетный столик / стол бровиста, визажиста

Могилев

Мойка парикмахерская

70 р.

Мойка парикмахерская

Могилев

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LPG массажер

4 900 р.

LPG массажер

Могилев

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Готовый набор препаратов для работы парикмахера

680 р.

Готовый набор препаратов для работы парикмахера

Могилев

Стол маникюрный складной новый

120 р.

Стол маникюрный складной новый

Могилев

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Лампа косметологическая, увеличительная

450 р.

Лампа косметологическая, увеличительная

Могилевская, Бобруйск

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Стул для мастера

80 р.

Стул для мастера

Могилевская, Осиповичи

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Тележка косметологическая

50 р.

Тележка косметологическая

Могилевская, Осиповичи

Вертикальные солярий

2 700 р.

Вертикальные солярий

Могилев

Стол маникюрный, полки, шкафы, кресло педикюрное

1 500 р.

Стол маникюрный, полки, шкафы, кресло педикюрное

Могилевская, Быхов

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Ширма 3 секции

Договорная

Ширма 3 секции

Могилев

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Ширма 3 секции

130 р.

Ширма 3 секции

Могилев

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Оборудование для парикмахерской

100 р.

Оборудование для парикмахерской

Могилев

Парикмахерский блок

120 р.

Парикмахерский блок

Могилев

Парикмахерский блок

120 р.

Парикмахерский блок

Могилев

Кушетка для ресниц и стартовый набор

250 р.

Кушетка для ресниц и стартовый набор

Могилев

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Кушетка

110 р.

Кушетка

Могилевская, Бобруйск

Кушетка

210 р.

Кушетка

Могилев

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Кушетка

Договорная

Кушетка

Могилев

Лампа-лупа для косметологии

115 р.

Лампа-лупа для косметологии

Могилев

Кушетка

50 р.

Кушетка

Могилев

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Подставка

10 р.

Подставка

Могилев

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Вешалки круглые

20 р.

Вешалки круглые

Могилев

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Стеллаж

140 р.

Стеллаж

Могилев

Аппарат для удаления волос

1 600 р.

Аппарат для удаления волос

Могилев

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Косметологическая кушетка

150 р.

Косметологическая кушетка

Могилевская, Чериков

Кресло педикюрно-косметологическое

900 р.

Кресло педикюрно-косметологическое

Могилев

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Кресло для педикюра

900 р.

Кресло для педикюра

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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