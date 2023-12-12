Оборудование для салонов красоты в Могилевской области
130 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Вытяжка для маникюра
Могилевская, Костюковичи
110 р.
Стол для маникюра
Могилев
450 р.
Кушетка
Могилев
500 р.
Парикмахерское кресло.
Могилевская, Горки
250 р.
Кушетка косметолога
Могилевская, Быхов
130 р.
Кушетка
Могилев
100 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Кресло для педикюра
Могилев
19 500 р.
Аппарат для косметологии
Могилев
3 200 р.
Солярий
Могилев
370 р.
Педикюр
Могилевская, Горки
200 р.
Стол
Могилевская, Бобруйск
550 р.
Кресло парикмахерское
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Лампа для маникюра
Могилев
350 р.
Туалетный столик / стол бровиста, визажиста
Могилев
70 р.
Мойка парикмахерская
Могилев
4 900 р.
LPG массажер
Могилев
680 р.
Готовый набор препаратов для работы парикмахера
Могилев
120 р.
Стол маникюрный складной новый
Могилев
450 р.
Лампа косметологическая, увеличительная
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Стул для мастера
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Тележка косметологическая
Могилевская, Осиповичи
2 700 р.
Вертикальные солярий
Могилев
1 500 р.
Стол маникюрный, полки, шкафы, кресло педикюрное
Могилевская, Быхов
Договорная
Ширма 3 секции
Могилев
130 р.
Ширма 3 секции
Могилев
100 р.
Оборудование для парикмахерской
Могилев
120 р.
Парикмахерский блок
Могилев
120 р.
Парикмахерский блок
Могилев
250 р.
Кушетка для ресниц и стартовый набор
Могилев
110 р.
Кушетка
Могилевская, Бобруйск
210 р.
Кушетка
Могилев
Договорная
Кушетка
Могилев
115 р.
Лампа-лупа для косметологии
Могилев
50 р.
Кушетка
Могилев
10 р.
Подставка
Могилев
20 р.
Вешалки круглые
Могилев
140 р.
Стеллаж
Могилев
1 600 р.
Аппарат для удаления волос
Могилев
150 р.
Косметологическая кушетка
Могилевская, Чериков
900 р.
Кресло педикюрно-косметологическое
Могилев
900 р.
Кресло для педикюра
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский