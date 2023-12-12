logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Ноутбуки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Диагональ экрана
Разрешение экрана
Операционная система
Процессор
Оперативная память
Тип видеокарты
Видеокарта
Тип накопителя
Ёмкость накопителя
Время автономной работы
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техника

Ноутбуки в Могилевской области

Lenovo 81lw

850 р.

Lenovo 81lw

Могилев

badge-icon
Ноутбук HP

370 р.

Ноутбук HP

Могилевская, Осиповичи

badge-icon
badge-icon
Ноутбук ASUS

800 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

badge-icon
badge-icon
Macbook 12

600 р.

Macbook 12

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ноутбук ASUS

550 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

badge-icon
Игровой ноутбук Asus

3 600 р.

Игровой ноутбук Asus

Могилев

Ноутбук hp g6 2201sr

80 р.

Ноутбук hp g6 2201sr

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Ноутбук acer

650 р.

Ноутбук acer

Могилев

badge-icon
Ноутбук Asus X50GL

60 р.

Ноутбук Asus X50GL

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Ноутбук MacBook air 13 (2010)

350 р.

Ноутбук MacBook air 13 (2010)

Могилевская, Горки

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Lenovo Legion 5/R5-5600H/16GB/SSD512/RTX3060 6GB

3 790 р.

Lenovo Legion 5/R5-5600H/16GB/SSD512/RTX3060 6GB

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Asus Vivobook PRO 2023, RTX 3050

2 700 р.

Ноутбук Asus Vivobook PRO 2023, RTX 3050

Могилев

Notebook n150

50 р.

Notebook n150

Могилев

badge-icon
badge-icon
Новый мощный игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515

2 000 р.

Новый мощный игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Польский ноутбук ntt corrino 696SR

Договорная

Польский ноутбук ntt corrino 696SR

Могилев

Продам ноутбук

300 р.

Продам ноутбук

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ноутбук HP 620

200 р.

Ноутбук HP 620

Могилевская, Шклов

badge-icon
Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Договорная

Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Могилев

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 m1 2020,8/256 Новые/Гарантия

3 100 р.

Apple MacBook Air 13 m1 2020,8/256 Новые/Гарантия

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Ноутбук

100 р.

Ноутбук

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ноутбук

270 р.

Ноутбук

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502Z Новый

1 490 р.

Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502Z Новый

Могилев

badge-icon
Huawei D14 2021

1 600 р.

Huawei D14 2021

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Ноутбук Самсунг

850 р.

Ноутбук Самсунг

Могилев

badge-icon
badge-icon
Игровой ASER TimeLinex I5

400 р.

Игровой ASER TimeLinex I5

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Договорная

500 р.

Договорная

Могилевская, Осиповичи

Ноутбук Asus /Intel Core i5/ GF 840M - 2 Гб

600 р.

Ноутбук Asus /Intel Core i5/ GF 840M - 2 Гб

Могилев

badge-icon
badge-icon
Игровой ноутбук Asus TUF Gaming

2 100 р.

Игровой ноутбук Asus TUF Gaming

Могилевская, Бобруйск

Отличный Игровой ноут ACER V3 571G на Core i3

350 р.

Отличный Игровой ноут ACER V3 571G на Core i3

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Прокат ноутбуков по низкой цене в Могилёве

40 р.

Прокат ноутбуков по низкой цене в Могилёве

Могилев

Рассрочка
ASUS K40IN

145 р.

ASUS K40IN

Могилев

badge-icon
badge-icon
HP Compaq nx6325

100 р.

HP Compaq nx6325

Могилев

badge-icon
Ноутбук Asus

145 р.

Ноутбук Asus

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ноутбук Toshiba 850 / Intel 2020M / 7670M / 6Gb

480 р.

Ноутбук Toshiba 850 / Intel 2020M / 7670M / 6Gb

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ноутбук HP i7 16 gb ssd

799 р.

Ноутбук HP i7 16 gb ssd

Могилев

badge-icon
badge-icon
Lenovo legion

3 250 р.

Lenovo legion

Могилевская, Бобруйск

Hp TPN-C125

Договорная

Hp TPN-C125

Могилев

Ноутбук ASUS 4ядра 8gb+SSD-128gb+HDD-500gb

450 р.

Ноутбук ASUS 4ядра 8gb+SSD-128gb+HDD-500gb

Могилев

badge-icon
Lenovo g550 цена за оба

35 р.

Lenovo g550 цена за оба

Могилев

badge-icon
Hp 635

20 р.

Hp 635

Могилев

badge-icon
НОУТБУК MSI-16GD(CX61)

650 р.

НОУТБУК MSI-16GD(CX61)

Могилевская, Глуск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары