logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Циркулярные, сабельные пилы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Циркулярные, сабельные пилы в Могилевской области

Пила дисковая Makita 5057 KB

650 р.

Пила дисковая Makita 5057 KB

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Пила торцовочная BOSCH PCM 8 S.

900 р.

Пила торцовочная BOSCH PCM 8 S.

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Циркулярная пила

400 р.

Циркулярная пила

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Дисковая пила Bosch GKS 190 Professional

370 р.

Дисковая пила Bosch GKS 190 Professional

Могилевская, Другие города

badge-icon
Дисковая (циркулярная) пила WERKER CS 160L( Арт. 113/231451)

93.12 р.

Дисковая (циркулярная) пила WERKER CS 160L( Арт. 113/231451)

Могилевская, Бобруйск

Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Могилев

Циркулярная аккумуляторная пила Makita xsh06

1 200 р.

Циркулярная аккумуляторная пила Makita xsh06

Могилев

badge-icon
badge-icon
Погружная дисковая пила Makita SP6000

1 600 р.

Погружная дисковая пила Makita SP6000

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
циркулярная пила makita hs7000

200 р.

циркулярная пила makita hs7000

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Makita UC3520A Макита

270 р.

Makita UC3520A Макита

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Пила ''Дружба''

10 р.

Пила ''Дружба''

Могилевская, Кричев

Пильный диск.

50 р.

Пильный диск.

Могилев

badge-icon
badge-icon
Пильный диск, б/у.

25 р.

Пильный диск, б/у.

Могилев

badge-icon
Диск по дереву

10 р.

Диск по дереву

Могилев

badge-icon
пила дисковая ДП-210/1900М

377 р.

пила дисковая ДП-210/1900М

Могилев

Продаю Диск пильный для циркулярной пилы

20 р.

Продаю Диск пильный для циркулярной пилы

Могилев

badge-icon

600 р.

Маятниковая пила по металлу

Могилев

badge-icon
badge-icon
Статор

35 р.

Статор

Могилевская, Горки

badge-icon
badge-icon
Диски пильные по дереву

10 р.

Диски пильные по дереву

Могилев

badge-icon
Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut

660 р.

Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut

Могилев

badge-icon
badge-icon
Сабельная пила

200 р.

Сабельная пила

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Пила дисковая Edon циркулярная Электропила

175 р.

Пила дисковая Edon циркулярная Электропила

Могилевская, Бобруйск

Отрезной круг

13 р.

Отрезной круг

Могилев

badge-icon
Дисковая пила Макита циркулярная циркулярка

220 р.

Дисковая пила Макита циркулярная циркулярка

Могилев

Пильный диск по алюминию 250/32/80

80 р.

Пильный диск по алюминию 250/32/80

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Аккумуляторная пила циркулярная бесщеточная ProfiPower DHS-18V 4.0Ач,140мм

350 р.

Аккумуляторная пила циркулярная бесщеточная ProfiPower DHS-18V 4.0Ач,140мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Циркулярная аккумуляторная пила PROFIPOWER DWDHS-1

350 р.

Циркулярная аккумуляторная пила PROFIPOWER DWDHS-1

Могилев

Доставка по Беларуси
Сабельная пилка

130 р.

Сабельная пилка

Могилевская, Белыничи

badge-icon
badge-icon
Вал д/о L280

Договорная

Вал д/о L280

Могилев

Пила торцовочная wortex

400 р.

Пила торцовочная wortex

Могилев

badge-icon
Пила дисковая аккумуляторная makita 18V, DHS680 (реплика)

220 р.

Пила дисковая аккумуляторная makita 18V, DHS680 (реплика)

Могилев

вал для циркулярки

200 р.

вал для циркулярки

Могилевская, Климовичи

badge-icon
Пилка лучковая

9 р.

Пилка лучковая

Могилев

badge-icon
Диски пильные

Договорная

Диски пильные

Могилев

badge-icon
Дисковая (циркулярная) пила Ресанта ДП-190/1800

248 р.

Дисковая (циркулярная) пила Ресанта ДП-190/1800

Могилев

Доставка по Беларуси
Сабельная пила

210 р.

Сабельная пила

Могилев

badge-icon
Торцовочная пила KATANA HD LINE MS3000

633 р.

Торцовочная пила KATANA HD LINE MS3000

Могилев

Доставка по Беларуси
ПИЛА дисковая ''МАКИТА''.

480 р.

ПИЛА дисковая ''МАКИТА''.

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Пила дисковая Макита 2200вт циркулярная циркулярка

220 р.

Пила дисковая Макита 2200вт циркулярная циркулярка

Могилевская, Бобруйск

Пила дисковая аналог Макита циркулярная циркулярка

220 р.

Пила дисковая аналог Макита циркулярная циркулярка

Могилев

Пила

400 р.

Пила

Могилевская, Климовичи

badge-icon
badge-icon
Дисковая пила

170 р.

Дисковая пила

Могилев

badge-icon
badge-icon
Дисковая циркулярная пила Makita HS7000

220 р.

Дисковая циркулярная пила Makita HS7000

Могилевская, Горки

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Дисковая (циркулярная) пила Daewoo Power DAS 1500-190

Онлайн-заказ

228.48 р.

Дисковая (циркулярная) пила Daewoo Power DAS 1500-190

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS50201

Онлайн-заказ

338.92 р.

Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS50201

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS5012MS

Онлайн-заказ

279.43 р.

Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS5012MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Ставр ПДЭ-190/1600

Онлайн-заказ

271.36 р.

Дисковая (циркулярная) пила Ставр ПДЭ-190/1600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Favourite OBS 21 FCS (без АКБ)

Онлайн-заказ

266.10 р.

Дисковая (циркулярная) пила Favourite OBS 21 FCS (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Oasis PC-140

Онлайн-заказ

167.77 р.

Дисковая (циркулярная) пила Oasis PC-140

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Торцовочная пила Makita LF1000

Онлайн-заказ

5 051.70 р.

Торцовочная пила Makita LF1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

Онлайн-заказ

619.08 р.

Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки