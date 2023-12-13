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Бюро находок в Могилевской области

Договорная

Утерян ключ от автомобиля Geely

Могилевская, Бобруйск

Пропала

Договорная

Пропала

Могилевская, Бобруйск

Найден телефон

Договорная

Найден телефон

Могилев

Договорная

Утерян кейс от наушников

Могилевская, Бобруйск

Найдена Овчарка,девочка, с ошейником

Договорная

Найдена Овчарка,девочка, с ошейником

Могилевская, Бобруйск

Печать механика

Договорная

Печать механика

Могилевская, Горки

Утеряна золотая серёжка.

Договорная

Утеряна золотая серёжка.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Утерян рюкзак 2,12.2023

Могилев

Серьга утеряна

Договорная

Серьга утеряна

Могилев

Ищу собаку

Договорная

Ищу собаку

Могилевская, Кировск

Договорная

Собака. Пропал кобель. Помесь Бельгийской овчарки.

Могилевская, Кировск

Ключи

Договорная

Ключи

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Утерян кошелек в микрорайоне соломинка

Могилев

Потерял телефон

Бесплатно

Потерял телефон

Могилев

Потерялся ищем собаку породы бигль. Зовут Жорж

Договорная

Потерялся ищем собаку породы бигль. Зовут Жорж

Могилев

Найдены очки

Договорная

Найдены очки

Могилев

Договорная

Утеряна Карта Белагропромбанк

Могилев

Может кто-то видел

Договорная

Может кто-то видел

Могилевская, Бобруйск

Потеряшка найдись

Договорная

Потеряшка найдись

Могилев

Ключи нашли по ул. Пушкина 126

Договорная

Ключи нашли по ул. Пушкина 126

Могилевская, Бобруйск

Ключи кто то потерял в районе ул.Пушкина 126.

Договорная

Ключи кто то потерял в районе ул.Пушкина 126.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Утерян кошелек

Могилев

Договорная

Найдена акустика

Могилев

Договорная

Потерян ключ брелок от шкоды

Могилев

Договорная

Бюро находок

Могилев

Договорная

Бюро находок

Могилев

Договорная

Утерян ключ

Могилев

Договорная

Утеряна карта Халва

Могилев

Найдено удостоверение

Договорная

Найдено удостоверение

Могилевская, Бобруйск

Найден

Договорная

Найден

Могилев

Договорная

Утеряна золотая цепочка

Могилевская, Бобруйск

Найден кот

Бесплатно

Найден кот

Могилев

Пропала собака

Договорная

Пропала собака

Могилевская, Круглое

Утерян брелок

Договорная

Утерян брелок

Могилев

пропал кот

Договорная

пропал кот

Могилев

Договорная

Утерян смартфон Vivo

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Найден рюкзак чёрного цвета возле 21 школы

Могилев

Найдена собака

Договорная

Найдена собака

Могилев

Договорная

Найдены наушники apple

Могилев

Карта

Договорная

Карта

Могилев

Найдены наушники

Договорная

Найдены наушники

Могилев

Утеряно золотое кольцо

Договорная

Утеряно золотое кольцо

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Утерян браслет серебрянный.

Могилевская, Бобруйск

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