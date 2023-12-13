Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Могилевской области
Договорная
Утерян ключ от автомобиля Geely
Могилевская, Бобруйск
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Пропала
Могилевская, Бобруйск
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Найден телефон
Могилев
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Утерян кейс от наушников
Могилевская, Бобруйск
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Найдена Овчарка,девочка, с ошейником
Могилевская, Бобруйск
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Печать механика
Могилевская, Горки
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Утеряна золотая серёжка.
Могилевская, Бобруйск
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Утерян рюкзак 2,12.2023
Могилев
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Серьга утеряна
Могилев
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Ищу собаку
Могилевская, Кировск
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Собака. Пропал кобель. Помесь Бельгийской овчарки.
Могилевская, Кировск
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Ключи
Могилевская, Осиповичи
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Утерян кошелек в микрорайоне соломинка
Могилев
Бесплатно
Потерял телефон
Могилев
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Потерялся ищем собаку породы бигль. Зовут Жорж
Могилев
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Найдены очки
Могилев
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Утеряна Карта Белагропромбанк
Могилев
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Может кто-то видел
Могилевская, Бобруйск
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Потеряшка найдись
Могилев
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Ключи нашли по ул. Пушкина 126
Могилевская, Бобруйск
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Ключи кто то потерял в районе ул.Пушкина 126.
Могилевская, Бобруйск
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Утерян кошелек
Могилев
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Найдена акустика
Могилев
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Потерян ключ брелок от шкоды
Могилев
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Бюро находок
Могилев
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Бюро находок
Могилев
Договорная
Утерян ключ
Могилев
Договорная
Утеряна карта Халва
Могилев
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Найдено удостоверение
Могилевская, Бобруйск
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Найден
Могилев
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Утеряна золотая цепочка
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Найден кот
Могилев
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Пропала собака
Могилевская, Круглое
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Утерян брелок
Могилев
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пропал кот
Могилев
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Утерян смартфон Vivo
Могилевская, Бобруйск
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Найден рюкзак чёрного цвета возле 21 школы
Могилев
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Найдена собака
Могилев
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Найдены наушники apple
Могилев
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Карта
Могилев
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Найдены наушники
Могилев
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Утеряно золотое кольцо
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Утерян браслет серебрянный.
Могилевская, Бобруйск