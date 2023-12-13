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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Могилевской области

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

270 р.

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

Могилев

Строительный вагончик

1 400 р.

Строительный вагончик

Могилев

Перевозка манипулятором гаражей, бытовок, контейнеров

Договорная

Перевозка манипулятором гаражей, бытовок, контейнеров

Могилев

Морской контейнер

6 800 р.

Морской контейнер

Могилев

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Отделка квартир и помещений

Договорная

Отделка квартир и помещений

Могилев

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Бытовка

6 850 р.

Бытовка

Могилев

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Договорная

Бытовка строительная

Могилев

Контейнер (морской)

4 800 р.

Контейнер (морской)

Могилев

Контейнер 40 ф.

6 300 р.

Контейнер 40 ф.

Могилев

Кунг

1 610 р.

Кунг

Могилевская, Осиповичи

Кунг

960 р.

Кунг

Могилевская, Осиповичи

Бытовки

4 000 р.

Бытовки

Могилевская, Климовичи

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Контейнер металлический

60 р.

Контейнер металлический

Могилевская, Краснополье

Вагон- бытовка с печкой

1 750 р.

Вагон- бытовка с печкой

Могилевская, Бобруйск

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Контейнер 2х6

3 000 р.

Контейнер 2х6

Могилев

контейнер морской

5 400 р.

контейнер морской

Могилев

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Морской контейнер 5 тонн б/у

10 000 р.

Морской контейнер 5 тонн б/у

Могилевская, Осиповичи

Вагон бытовка

Бесплатно

Вагон бытовка

Могилев

Кунг

1 800 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 500 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Бытовка металлическая

370 р.

Бытовка металлическая

Могилевская, Бобруйск

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Контейнер металлический 5т. Бытовка

1 500 р.

Контейнер металлический 5т. Бытовка

Могилев

Бытовка

2 500 р.

Бытовка

Могилевская, Осиповичи

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Бытовка, Вагон

2 900 р.

Бытовка, Вагон

Могилев

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Вагончик

9 000 р.

Вагончик

Могилевская, Костюковичи

Бытовка (склад) из морского контейнера 5т.

830 р.

Бытовка (склад) из морского контейнера 5т.

Могилевская, Быхов

Вагончик строительный продаю

10 р.

Вагончик строительный продаю

Могилев

Контейнер морской

4 800 р.

Контейнер морской

Могилев

Металлический вагончик

Договорная

Металлический вагончик

Могилевская, Бобруйск

Аренда бытовки

300 р.

Аренда бытовки

Могилев

Кунг под времянку на дачу

1 500 р.

Кунг под времянку на дачу

Могилев

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Кунг

1 500 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 700 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 500 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 700 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 900 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 300 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 700 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Кунг

1 500 р.

Кунг

Могилевская, Бобруйск

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

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