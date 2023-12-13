Буровые, земляные работы в Могилевской области
Договорная
Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)
Могилевская, Другие города
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
90 р.
Аренда экскаватора погрузчика
Могилев
Договорная
Услуги по уборки снега.
Могилевская, Кричев
Договорная
Услуги мини-экскаватора,бурение скважин
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Услуги мини -экскаватора
Могилев
Договорная
Услуги экскаватора
Могилев
40 р.
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Эксковатер
Могилев
60 р.
Аренда экскаватора
Могилев
Договорная
Водопровод и канализация
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилев
60.75 р.
Спецтехника , услуги мини экскаватора
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Могилев
Договорная
Водопровод
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Бурение скважин на воду
Могилев
Договорная
Канализация, септики
Могилев
19 р.
Копка в ручную
Могилев
Договорная
канализации на даче
Могилев
Договорная
Кольца железобетонны для септика
Могилев
Договорная
Канализация (септик) для дачи.
Могилев
60 р.
Бурение на воду
Могилевская, Шклов
60 р.
Бурение скважин под ключ
Могилевская, Белыничи
60 р.
Бурение на воду под ключ
Могилевская, Горки
60 р.
Скважина на воду под ключ
Могилевская, Круглое
60 р.
Скважина на воду
Могилевская, Чаусы
60 р.
Бурение скважин на воду под ключ
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Бурение под ключ
Могилевская, Быхов
60 р.
Бурение недорого
Могилевская, Кличев
60 р.
Бурение скважин недорого
Могилевская, Славгород
Договорная
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Земельные работы
Могилев
90 р.
Аренда спецтехника
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бурение скважин
Могилев
Договорная
Бурение бензобуром под сваи и забор
Могилев
70 р.
услуги миниэкскаватора,погрузчика по всей РБ
Могилев
100 р.
Водопровод и канализация наружная и внутренняя
Могилев
Договорная
железобетонные кольца, крышки, доставка, монтаж
Могилевская, Горки
70 р.
Услуги/Аренда фронтального погрузчика
Могилев
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень