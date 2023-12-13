Ремонтно-строительные работы в Могилевской области
Договорная
Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)
Могилевская, Другие города
Договорная
Газоснабжение частного дома под ключ
Могилев
Договорная
Строительные работы
Могилевская, Шклов
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
Договорная
Изготовление каминов, печей, барбекю.
Могилев
Договорная
Услуги мини-экскаватора
Могилев
9 р.
Штукатурные работы
Могилев
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.
Могилевская, Чаусы
Договорная
Устройство кровли, ремонт, реконструкция
Могилев
Договорная
Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.
Могилев
100 р.
Баня Сауна под Ключ
Могилев
25 р.
Ремонт Кровли Дома Фундамента
Могилев
25 р.
Кровельные работы ,утепление ,ремонт
Могилев
Договорная
Заборы, ограждения
Могилевская, Горки
Договорная
Любые виды строительных работ
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Стяжка строительная
Могилев
90 р.
Аренда экскаватора погрузчика
Могилев
Договорная
Строительо монтажные и демонтажные работы
Могилев
Договорная
Промышленные альпинисты
Могилев
Договорная
Герметизация швов , утепление квартир , балконов
Могилев
Договорная
Услуги по уборки снега.
Могилевская, Кричев
Договорная
Услуги мини-экскаватора,бурение скважин
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Услуги мини -экскаватора
Могилев
5 р.
Выполняем кровельные работы, гидроизоляцию
Могилев
Договорная
Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Вагонка-ламинат-сауны-бани
Могилев
Договорная
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕМОНТ''под ключ''
Могилев
Договорная
Ремонт коммерческих помещений ООО Строй-24
Могилев
Договорная
Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Малярные работы
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Кровля под ключ
Могилев
1 000 р.
Газификация жилых домов
Могилев
Договорная
Кровельные и фасадные работы
Могилев
Договорная
Выполним строительные Работы
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Печник
Могилев
Договорная
Помогу с покраской крыши
Могилев
Договорная
Изготовление лестниц
Могилев
Договорная
Бетонные работы
Могилев
16 р.
Кровельные, бетонные работы, кладка. Демонтаж
Могилев
Договорная
Монтаж кондиционеров, алмазное сверление,электромо
Могилев
Договорная
ремонт домов
Могилев
2.80 р.
Металлоштакетник. Евроштакетник на забор
Могилев
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный