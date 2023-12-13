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Ремонтно-строительные работы в Могилевской области

Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)

Договорная

Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)

Могилевская, Другие города

Газоснабжение частного дома под ключ

Договорная

Газоснабжение частного дома под ключ

Могилев

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Изготовление каминов, печей, барбекю.

Договорная

Изготовление каминов, печей, барбекю.

Могилев

Услуги мини-экскаватора

Договорная

Услуги мини-экскаватора

Могилев

Штукатурные работы

9 р.

Штукатурные работы

Могилев

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Устройство кровли, ремонт, реконструкция

Договорная

Устройство кровли, ремонт, реконструкция

Могилев

Рассрочка
Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.

Договорная

Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.

Могилев

Баня Сауна под Ключ

100 р.

Баня Сауна под Ключ

Могилев

Ремонт Кровли Дома Фундамента

25 р.

Ремонт Кровли Дома Фундамента

Могилев

Кровельные работы ,утепление ,ремонт

25 р.

Кровельные работы ,утепление ,ремонт

Могилев

Заборы, ограждения

Договорная

Заборы, ограждения

Могилевская, Горки

Рассрочка
Любые виды строительных работ

Договорная

Любые виды строительных работ

Могилевская, Бобруйск

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Стяжка строительная

10 р.

Стяжка строительная

Могилев

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Аренда экскаватора погрузчика

90 р.

Аренда экскаватора погрузчика

Могилев

Строительо монтажные и демонтажные работы

Договорная

Строительо монтажные и демонтажные работы

Могилев

Промышленные альпинисты

Договорная

Промышленные альпинисты

Могилев

Герметизация швов , утепление квартир , балконов

Договорная

Герметизация швов , утепление квартир , балконов

Могилев

Услуги по уборки снега.

Договорная

Услуги по уборки снега.

Могилевская, Кричев

Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Договорная

Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Могилевская, Бобруйск

Услуги мини -экскаватора

60 р.

Услуги мини -экскаватора

Могилев

Выполняем кровельные работы, гидроизоляцию

5 р.

Выполняем кровельные работы, гидроизоляцию

Могилев

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Договорная

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Вагонка-ламинат-сауны-бани

Договорная

Вагонка-ламинат-сауны-бани

Могилев

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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕМОНТ''под ключ''

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕМОНТ''под ключ''

Могилев

Ремонт коммерческих помещений ООО Строй-24

Договорная

Ремонт коммерческих помещений ООО Строй-24

Могилев

Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Договорная

Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Малярные работы

Могилевская, Бобруйск

Кровля под ключ

30 р.

Кровля под ключ

Могилев

Газификация жилых домов

1 000 р.

Газификация жилых домов

Могилев

Кровельные и фасадные работы

Договорная

Кровельные и фасадные работы

Могилев

Выполним строительные Работы

Договорная

Выполним строительные Работы

Могилевская, Осиповичи

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Печник

Договорная

Печник

Могилев

Договорная

Помогу с покраской крыши

Могилев

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Изготовление лестниц

Договорная

Изготовление лестниц

Могилев

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Бетонные работы

Договорная

Бетонные работы

Могилев

Кровельные, бетонные работы, кладка. Демонтаж

16 р.

Кровельные, бетонные работы, кладка. Демонтаж

Могилев

Монтаж кондиционеров, алмазное сверление,электромо

Договорная

Монтаж кондиционеров, алмазное сверление,электромо

Могилев

ремонт домов

Договорная

ремонт домов

Могилев

Металлоштакетник. Евроштакетник на забор

2.80 р.

Металлоштакетник. Евроштакетник на забор

Могилев

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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